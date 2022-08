Seite 1: Toshiba S300 Pro, 6 TB HDWT360, eine Festplatte für bewegte Bildaufnahmen

Das Aufzeichnen von Überwachungskameras ist eine besondere Disziplin in der Festplatten-Welt und wird mit eigenen, spezialisierten Produkten bedacht, welche für diesen Anwendungsfall optimiert sind. Mit der Toshiba S300 Pro mit einer Speicherkapazität von 6 TB haben wir heute eine solche im Test. Worin sich diese Festplatten unterscheiden und welche Anforderungen an sie gestellt werden, lässt sich in unserem Artikel nachlesen.

Mit der 6-TB-Variante haben wir hier zum ersten Mal eine Festplatte aus Toshibas S300-Pro-Serie im Test. Analog zu den Seagate-SkyHawk- oder Western-Digital-Purple-Serien handelt es sich bei den mit S300 bezeichneten Festplatten um Modelle für den Einsatz im Überwachungsumfeld. Diese auch als Surveilance-HDD bekannten Festplatten weisen eine entsprechende Freigabe und Qualität für den Dauerbetrieb auf und verfügen über eine speziell auf das Speichern von Bilderstreams abgestimmte Firmware.

Bei der HDWT360 handelt es sich um die 6-TB-Variante aus der S300-Pro-Serie, welche ausschließlich auf CMR-Festplatten setzt, wogegen die S300-Serie sowohl SMR als auch CMR-Modelle beinhaltet (Link zum unserem großen CMR-SMR-Guide). SMR-Festplatten im Surveilance-Umfeld sind tatsächlich gängig und z.B. auch bei Seagate in der SkyHawk-Serie vertreten. Die beiden Serien unterscheiden sich auch in der Angabe der Arbeitsdrehzahl der Festplatte. Während die Modelle S300 mit 5.400 rpm angegeben sind, dreht unsere S300 Pro, 6TB, sowie die anderen Modelle der Serie mit 7.200 rpm. Als weiteres Merkmal, welches wir auch bereits aus den NAS-Festplatten-Serien kennen, ist beim Einsatz von Geräten mit mehr als acht Festplatteneinschüben ein Modell aus der S300-Pro-Reihe zu verwenden.

Auch wenn Toshiba keine direkten Angaben zur Füllung der HDWT360 sowie der 8-TB- und 10-TB-Variante macht, so ist aus dem Datenblatt ersichtlich, dass es sich aufgrund der elektrischen Leistungsaufnahme um eine Festplatte mit Luftfüllung handelt. Selbst wenn es sich noch um ein Modell mit einem Erwartungswert für Lesefehler von 1 pro 10^14 dreht, handelt es sich um ein leistungsfähiges Laufwerk aus der aktuellen Generation Toshiba-Festplatten, wie z.B. der Toshiba MG08-D, 4TB. Daher können wir trotz der geringen Speicherkapazität von nur 6 TB eine sehr gute maximale sequenzielle Transferrate erwarten.

Hersteller Toshiba Serie S300 Pro

Typ S300 Pro 6 TB Kapazität 6 TB Anzahl Schächte 8+ nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.

1 Sektor pro 10E14

Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb (AFR)

Keine Angabe R/V-Sensoren ja Maximale Anzahl Kameras 64 Maximaler jährlicher Workload 180 TB Cache 256 MB U/min 7200 U/min Übertragungsgeschwindigkeit 241 MB/s

Übertragungsstandard SATA III 6G Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby 7,88 W / 5,59 W / Keine Angabe

Geräusch (dB(A)) Leerlauf /Last 34 / Keine Angabe MTBF 1.000.000 h Garantie 3 Jahre Modell HDWT360UZSVA

Bemerkenswert ist unserer Meinung nach, dass Toshiba für die Pro-Serie eine maximale jährliche Arbeitslast (Maximum rated workload) von 180 TB angibt. Diesen Wert kennen wir üblicherweise von den non-Pro-Modellen der anderen Hersteller. Die Festplatten aus der S300-Serie ohne Pro-Zusatz kommen auch mit 180 TB, bis auf das Modell S300 mit 4 TB (CMR), welches mit unüblichen 110 TB angegeben wird.