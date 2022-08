KW31 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Huawei MateBook D 16 getestet oder die Ducky One 3 TKL auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das be quiet! Pure Base 500 FX, das die be quiet! Pure Loop 2 FD 360mm und den die Pure Rock 2 FX. Highlight der Woche dürfte unser Test der Intel Arc A380 als Ausblick auf die neuen Intel-Grafikkarten gewesen sein. Aber auch den Adept Holo und das OnePlus 10T 5G hatten wir in den letzten sieben Tagen ausprobiert.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 28. Juli 2022: Huawei MateBook D 16 (2022) im Test: Sinnvoll abgespeckt

Nachdem wir erst vor Kurzem mit dem Huawei MateBook 16s das bislang schnellste MateBook der Chinesen bei uns im Testlabor hatten, folgt nun ein Test des etwas abgespeckten MateBook D 16. Dieses geht ohne den Touchscreen, mit etwas weniger Speicher, einem schwächeren Akku und einer eingeschränkteren Kühlung in den Ring. Dafür sinkt der Preis je nach Hardware-Ausstattung auf etwa 1.300 bis 920 Euro. Wie sich das Modell mit Intel Core i7-12700H, 16 GB RAM und 512 GB großer SSD im Praxisalltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 29. Juli 2022: NZXT Signal 4K30 für Streamer ausprobiert

In den vergangenen Jahren hat sich die Medienlandschaft stark gewandelt. Statt sich vom TV berieseln zu lassen, haben YouTuber und Streamer ein Millionenpublikum und produzieren entweder professionell oder mit Hausmitteln richtig guten Content. Beim Streaming definitiv ein wichtiges Stück Hardware sind Capture Cards, die entweder den HDMI-Stream einer Kamera oder einer Konsole abgreifen und über Software wie OBS, Streamlabs oder das Twitch-eigenen Studio den externen Content mit PC-Inhalten vermixen können... [weiterlesen]

Sonntag, 31. Juli 2022: Ducky One 3 TKL im Test: PBT-Tastenkappen in knalligem Gelb

In der nunmehr dritten Generation präsentiert Ducky die ONE und wir werden uns die Anpassungen einmal genauer anschauen und in diesem Test der Tastatur herausfinden, inwieweit sich die dritte Auflage von der zweiten abheben kann... [weiterlesen]

Montag, 01. August 2022: be quiet! Pure Base 500 FX im Test: Maximale Beleuchtung ab Werk

Das Pure Base 500 FX ist eine neue Variante des erfolgreichen Einsteigermodells von be quiet! - und zwar eine, die konsequent auf RGB-Beleuchtung setzt. Der Midi-Tower kombiniert die leuchtenden Frontstreifen mit gleich vier A-RGB-Lüftern. Auch ein A-RGB-Controller und PWM-Hub wird direkt integriert... [weiterlesen]

Montag, 01. August 2022: be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm und Pure Rock 2 FX im Test: Das RGB-Upgrade

Von der grauen Maus zum kunterbunten RGB-Produkt: So will be quiet! vorhandene Kühlprodukte verwandeln. Sowohl Pure Loop 2 FX 360mm und Pure Rock 2 FX wurden dafür mit Light Wings nachgerüstet. Weil sich dadurch auch Eigenschaften wie Kühlleistung und Lautstärke ändern können, haben wir die beiden FX-Produkte extra getestet... [weiterlesen]

Dienstag, 02. August 2022: Es ist noch ein weiter Weg: Die Intel Arc A380 im Test

Nach den bisherigen Tests der Arc A380 aus China sind einige Wochen danach hierzulande die ersten ausführlichen Tests erschienen. Nun haben auch wir eine importierte Gunnir Arc A380 Photon 6G erhalten und konnten einige Tests damit machen. Wie gut der Start gelungen ist, dazu gibt es bereits einige Anzeichen, denn die ersten Tests waren vor allem durch zahlreiche Bugs gezeichnet. Wie gut sich die Arc A380 im Rahmen unseres Parcours schlägt, klären wir auf den kommenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 02. August 2022: Neuer Gaming-Chair: Adept Holo ausprobiert

Noch ein Gaming-Stuhl-Hersteller? Ja - aber Adept geht etwas anders an die Sache heran. Zum einen gibt es signifikante Unterschiede zu den bestehenden Gaming-Stühlen am Markt, zum anderen hat sich die Marke auf die Brust geschrieben, CO2-neutral und somit nachhaltig zu wirtschaften. Deshalb bauen wir den Stuhl einmal auf und schauen, was Adept anders macht... [weiterlesen]

Mittwoch, 03. August 2022: OnePlus 10T 5G im Test: Hauptsache schnell

Beim OnePlus 10T 5G wird vor allem auf Geschwindigkeit gesetzt. Es ist eines der ersten Smartphones mit Qualcomms Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform und kann damit zeigen, welche Performance in den nächsten Monaten von High-End-Smartphones zu erwarten ist. Mit einer 150-W-Schnellladefunktion will OnePlus aber auch bei der Ladegeschwindigkeit Maßstäbe setzen... [weiterlesen]

Donnerstag, 04. August 2022: Grafikkarten-Kaufberatung Sommer 2022

Nach Monaten des Mangels und überzogenen Preisen hat sich der Grafikkarten-Markt wieder deutlich beruhigt und all diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen Pixelbeschleuniger sind, können sich wieder etwas entspannter auf die Suche machen. Wir wollen uns die Situation im Sommer für die verschiedenen Preisstufen anschauen und entsprechende Empfehlungen ausprechen... [weiterlesen]