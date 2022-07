Seite 1: Ducky One 3 TKL im Test: PBT-Tastenkappen in knalligem Gelb

In der nunmehr dritten Generation präsentiert Ducky die ONE und wir werden uns die Anpassungen einmal genauer anschauen und in diesem Test der Tastatur herausfinden, inwieweit sich die dritte Auflage von der zweiten abheben kann.

Die Ducky One 3 ist in unterschiedlichen Version und Farbvarianten verfügbar. Ein Tastaturmodell, das in so vielen unterschiedlichen Varianten angeboten wird, deckt somit auch eine große Zahl von Interessengruppen ab und bietet Features die sind sonst eigentlich eher aus dem Bereich der Custom-Tastaturen bekannt. Die Ducky ONE in der dritten Generation hat diverse Änderungen/Verbesserungen verpasst bekommen, wobei sich diese eher im nicht sichtbaren Bereich abspielen.

Neben der von uns getesteten TKL-Variante ist die Tastatur ebenfalls als Full-Size-, 65-%- und 60-%-Layout verfügbar. Des Weiteren hat man bei der Farbe ebenfalls diverse Auswahlmöglichkeiten, denn neben der sehr auffälligen gelben Variante gibt es noch eine schwarze, weiße, DayBreak, Matcha und FaZe Clan Variante. Jedoch ist nicht jede Farbvariante in jeder Größe verfügbar.