KW30 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage sind auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gegangen. Wir haben nicht nur das Antec Cannon oder den Edifier MS50A auf den Prüfstand gestellt, sondern auch unsere RAM-FAQ aktualisiert. Aber auch das Cooler Master XG750 Plus Platinum, das Huawei MateBook D 16 und das Huawei MateBook 16s haben wir getestet. Zu guter Letzt hatten wir den NZXT Signal 4K30 ausprobiert.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 20. Juli 2022: Antec Cannon im Test: Ein Gaming-Volltreffer?

Das Cannon ist zumindest preislich das neue Antec-Flaggschiff: Rund 480 Euro werden für das luftige Open-Air-Modell aufgerufen. Gerade mit Blick auf die Komponentenanordnung und -präsentation geht Antec ganz eigene Wege. Doch wird das Cannon damit wirklich zum Traumgehäuse für Spieler... [weiterlesen]

Donnerstag, 21. Juli 2022: RAM-FAQ: Was man über DDR5 und DDR4 wissen sollte

Mit Alder Lake und damit den ersten Prozessoren die eine neue Arbeitsspeicher-Generation unterstützen, hält auch der DDR5-Speicher Einzug in die Welt der Desktop-Bastler. Dementsprechend wollen wir uns in einem FAQ den wichtigsten Kennzahlen widmen. Auf was sollte man beim Kauf bzw. Wechsel achten? In dieser FAQ dreht sich alles rund um das Thema Arbeitsspeicher und wir beantworten viele Fragen, die nicht nur für Anfänger, sondern auch für fortgeschrittene Anwender interessant sein dürften... [weiterlesen]

Freitag, 22. Juli 2022: Edifier MS50A ausprobiert: kompakter, gefälliger Smart-Speaker

Früher hatte man eine schöne Stereoanlage im Wohnzimmer - heute sind die Anforderungen an Lautsprecher deutlich unterschiedlicher. Das Edifier MS50A deckt aufgrund von WiFi- und Bluetooth-Fähigkeiten gleich eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten ab. Wir haben uns in einem Kurztest den durchaus hübschen Quader angeschaut... [weiterlesen]

Sonntag, 24. Juli 2022: Cooler Master XG750 Plus Platinum im Test: Mit ARGB-Beleuchtung zum Erfolg?

Cooler Master hat nun seine erste selbst entwickelte Serie von Netzteilen vorgestellt. Die XG Plus Platinum sollen einen Mix aus hoher Performance und Effizienz bieten. Neben dem Üblichen wie dem voll-modularen Kabelmanagement sind die RGB-Beleuchtung des Netzteils und die LED-Anzeige in der Seite ein Hingucker. Wie sich das XG750 Plus Platinum als Netzteil schlägt, haben wir uns in diesem Test angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 25. Juli 2022: Huawei MateBook 16s: Das bisher schnellste MateBook im Test

Dass Huawei nicht nur hochwertige Smartphones bauen kann, sondern auch attraktive Laptops, das hat der chinesische Hersteller in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen. Ende Juni legte man mit dem Huawei MateBook 16s schließlich nach und präsentierte sein bislang schnellstes Matebook. Wie sich der 16-Zöller mit Alder-Lake-CPU und Iris-Xe-Grafik in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das fast 1.700 Euro teure Gerät ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 27. Juli 2022: 24 GB als überzeugendes Argument: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti im Workstation-Test

Mit der GeForce RTX 3090 Ti reizt NVIDIA die Ampere-Architektur vollends aus. Die GA102-GPU kommt im Vollausbau bei einem Power-Limit von 450 W zum Einsatz. Hinzu kommen wie auch schon bei der GeForce RTX 3090 24 GB an GDDR6X-Speicher, die sicherlich für den ein oder anderen Spieler wichtig sind, die ihre Stärken aber wohl auch im Workstation-Segment haben. Wir haben uns die GeForce RTX 3090 Ti im Hinblick auf die Workstation-Leistung angeschaut und vergleichen gegen die stärkste Karte mit halb so großem Speicher sowie das schnellste Gaming-Modell von AMD... [weiterlesen]

Donnerstag, 28. Juli 2022: Huawei MateBook D 16 (2022) im Test: Sinnvoll abgespeckt

Nachdem wir erst vor Kurzem mit dem Huawei MateBook 16s das bislang schnellste MateBook der Chinesen bei uns im Testlabor hatten, folgt nun ein Test des etwas abgespeckten MateBook D 16. Dieses geht ohne den Touchscreen, mit etwas weniger Speicher, einem schwächeren Akku und einer eingeschränkteren Kühlung in den Ring. Dafür sinkt der Preis je nach Hardware-Ausstattung auf etwa 1.300 bis 920 Euro. Wie sich das Modell mit Intel Core i7-12700H, 16 GB RAM und 512 GB großer SSD im Praxisalltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 29. Juli 2022: NZXT Signal 4K30 für Streamer ausprobiert

In den vergangenen Jahren hat sich die Medienlandschaft stark gewandelt. Statt sich vom TV berieseln zu lassen, haben YouTuber und Streamer ein Millionenpublikum und produzieren entweder professionell oder mit Hausmitteln richtig guten Content. Beim Streaming definitiv ein wichtiges Stück Hardware sind Capture Cards, die entweder den HDMI-Stream einer Kamera oder einer Konsole abgreifen und über Software wie OBS, Streamlabs oder das Twitch-eigenen Studio den externen Content mit PC-Inhalten vermixen können... [weiterlesen]