KW29 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Corsair K70 Pro Mini Wireless oder das ASUS ZenBook S 13 OLED getestet, sondern auch die Corsair AF120 Elite, den NZXT Canvas 32Q und die be quiet! Silent Wings 4 auf den Prüfstand gestellt. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Antec Cannon auf Herz und Nieren und aktualisierten die RAM-FAQ.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 14. Juli 2022: Corsair K70 Pro Mini Wireless im Test: Mini-Tastatur mit austauschbaren Schaltern

Die K70 Pro Mini Wireless ist eine der kleinsten mechanischen Tastaturen von Corsair - und doch steckt sie voller bemerkenswerter Ausstattungsmerkmale. Sie ist gleichzeitig die erste kabellose mechanische Corsair-Tastatur mit RGB-Beleuchtung und die erste Corsair-Tastatur mit Hot-Swap-Schaltern. Dadurch können im laufenden Betrieb unterschiedliche Schaltertypen eingesetzt werden. Als 60-%-Tastatur ist der Tastaturzwerg zudem besonders platzsparend... [weiterlesen]

Freitag, 15. Juli 2022: ASUS Zenbook S 13 OLED im Test: Ein Ryzen-Ultrabook mit attraktivem Preis

Ausdauernd, dünn, leicht, leistungsfähig und trotzdem vollgepackt mit der neuesten Technik – das will das ASUS ZenBook S 13 OLED sein. Das gerade einmal 14,9 mm schlanke und nur rund 1,1 kg leichte Ultrabook setzt auf AMDs Ryzen-Plattform und kombiniert diese mit einem hochwertigen OLED-Bildschirm, einem 67-Wh-Akku sowie natürlich mit weiteren Features wie einem Fingerabdruck-Sensor, einer beleuchteten Tastatur, AI-Noise-Cancellation oder WiFi 6E und dem NumberPad 2.0. Ob der 13-Zöller der Konkurrenz gefährlich werden kann, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf. Wir haben das etwa 1.300 Euro teure Modell mit AMD Ryzen 7 6800U ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Sonntag, 17. Juli 2022: Corsair AF120 Elite und AF140 Elite im Test: Performante Lüfter ohne RGB-Beleuchtung

Corsairs AF-Elite-Lüfter sind unbeleuchtete Modelle, die gleichermaßen für einen performanten und einen leisen Betrieb geeignet sein sollen. Im Doppeltest von AF120 Elite und AF140 Elite wird sich zeigen, ob dieses Versprechen eingehalten werden kann... [weiterlesen]

Montag, 18. Juli 2022: NZXT Canvas 32Q im Test: Curved-Einstieg in den Monitor-Markt

Der Markt der Gaming-Monitore wird zusehends auch für Anbieter interessant, die eigentlich gar nicht im Display-Segment angesiedelt sind. Nachdem Corsair bereits im letzten Herbst mit dem Xeneon 32QHD165 (zum Test) ein erstes Gaming-Display auf den Markt brachte, folgt nun mit NZXT der nächste Player, den man nicht unbedingt bei der Suche nach einem neuen Display erwarten würde... [weiterlesen]

Dienstag, 19. Juli 2022: be quiet! Silent Wings 4 und Silent Wings Pro 4 im Test: Leise und leistungsstark?

Die High-End-Lüfter von be quiet! gibt es nun in vierter Generation. Die Silent Wings 4 sollen sowohl leise als auch besonders leistungsstark arbeiten können. Wir haben zum Start sowohl die Silent Wings 4 in den high-speed-Ausführungen als auch die Top-Modelle Silent Wings Pro 4 120mm PWM und Silent Wings Pro 4 140mm PWM getestet... [weiterlesen]

Mittwoch, 20. Juli 2022: Antec Cannon im Test: Ein Gaming-Volltreffer?

Das Cannon ist zumindest preislich das neue Antec-Flaggschiff: Rund 480 Euro werden für das luftige Open-Air-Modell aufgerufen. Gerade mit Blick auf die Komponentenanordnung und -präsentation geht Antec ganz eigene Wege. Doch wird das Cannon damit wirklich zum Traumgehäuse für Spieler... [weiterlesen]

Donnerstag, 21. Juli 2022: RAM-FAQ: Was man über DDR5 und DDR4 wissen sollte

Mit Alder Lake und damit den ersten Prozessoren die eine neue Arbeitsspeicher-Generation unterstützen, hält auch der DDR5-Speicher Einzug in die Welt der Desktop-Bastler. Dementsprechend wollen wir uns in einem FAQ den wichtigsten Kennzahlen widmen. Auf was sollte man beim Kauf bzw. Wechsel achten? In dieser FAQ dreht sich alles rund um das Thema Arbeitsspeicher und wir beantworten viele Fragen, die nicht nur für Anfänger, sondern auch für fortgeschrittene Anwender interessant sein dürften... [weiterlesen]