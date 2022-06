KW25 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Alienware m15 R7 oder dem ASUS ROG Strix XG32VX kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo und das Antec Dark Fleet DF800 Flux getestet. Das neue Diablo Immortal haben wir ebenso angespielt, wie wir uns mit der SignalRGB-Software beschäftigt haben. Außerdem noch im Fokus stand in dieser Woche das SanDisk Professional G-Drive.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 15. Juni 2022: Alienware m15 R7 im Test: Ein typischer Gaming-Bolide

Das Alienware m15 zeigt sich in seiner neusten Modellgeneration äußerst flexibel. So gibt es wahlweise einen AMD- oder Intel-Prozessor, der mit fast allen mobilen GeForce-RTX-30-Grafikkarten kombiniert werden kann, aber auch sonst so die neueste Technik bis hin zu DDR5, NVMe-SSD oder schnelle Display-Technik mit bis zu 360 Hz. Wie sich der neuste Serienvertreter in einer gut ausgestatteten High-End-Version in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das Alienware m15 R7 mit Alder Lake-H und Ti-Grafik für fast 2.650 Euro auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 17. Juni 2022: ASUS ROG Strix XG32VC im Test: 32-Zoll-Curved-Gamer mit 170 Hz

Gaming-Monitore im 32-Zoll-Format stehen aktuell in unseren Testräumen hoch im Kurs. Nach zuletzt mehreren Modellen von MSI und LG folgt nun der ASUS ROG Strix XG32VC, der mit einem Curved-Panel, maximal 170 Hz und natürlich einer Reaktionszeit von 1 ms aufwarten will. Darüber hinaus gibt es einen integrierten KVM-Switch und natürlich viele Gaming-Features. Wie gut der Monitor wirklich ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 19. Juni 2022: Ein Mobilegame auf dem PC: Diablo Immortal angespielt

Mit Diablo Immortal kündigte der Publisher Blizzard im Jahr 2018 den ersten Mobile-Titel des Franchises an. Da die Fangemeinde hauptsächlich auf dem PC in die Welt von Diablo und Co. abtaucht, sorgte die Ankündigung nicht gerade für Freudensprünge. Mittlerweile sind fast vier Jahre vergangen und Diablo Immortal ist für iOS-, Android und als Beta für den PC verfügbar. Ob die schlechte Kritik im Vorfeld berechtigt war oder Diablo Immortal auch alteingesessene Anhänger des Franchises überzeugen kann, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Montag, 20. Juni 2022: SignalRGB im Einsatz: Eine RGB-Software für alles [Anzeige]

Effektvoll beleuchtete PC-Komponenten sind mittlerweile Standard. Was wenig standardisiert ist, das ist allerdings die Beleuchtungssteuerung. SignalRGB von WhirlwindFX ist eine Software, die nun die einheitliche Beleuchtungssteuerung von Produkten ganz unterschiedlicher Hersteller ermöglicht... [weiterlesen]

Dienstag, 21. Juni 2022: Extreme als neuer Standard: Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo im Test

Mit der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo schauen wir uns heute ein weiteres Modell der GeForce RTX 3090 Ti an, die wohl die Speerspitze der Ampere-Generation sein wird. Inzwischen sind einige der Karten weit unter der unverbindlichen Preisempfehlung zu bekommen. Als AMP Extreme Holo von ZOTAC werfen wir einen Blick auf die High-End-Variante, die ebenfalls preislich unter der ursprünglich anvisierten UVP zu haben ist... [weiterlesen]

Mittwoch, 22. Juni 2022: Geht's kaputt? SanDisk Professional G-Drive SSD und HDD im Härtecheck

SanDisk Professional bietet zahlreiche Premium-Produkte an, die sich perfekt in die Arbeitsabläufe jedes Produktionsniveaus einfügen lassen. Dabei kann es durchaus auch einmal vorkommen, dass ein externes Speichermedium mehr als nur hohe Datenraten und hunderte Schreibzyklen durchhalten muss. Eine gewisse mechanische Beanspruchung, sei es ein Sturz vom Tisch oder schlimmeres, kann verheerend sein. Gerade in der Produktion müssen wichtige Inhalte zuverlässig geschützt werden, um mit jeglicher Belastung vor Ort umgehen zu können... [weiterlesen]

Donnerstag, 23 Juni 2022: Antec Dark Fleet DF800 FLUX im Test: Airflow trifft auf geometrisches Frontdesign

Antec will mit der F-LUX für eine besonders effektive Gehäusekühlung sorgen. Davon soll auch das Dark Fleet DF800 FLUX profitieren. Dazu zeigt der Midi-Tower aber auch ein auffälliges Design, das sowohl von der geometrisch gestalteten Front als auch von drei vormontierten A-RGB-Lüftern geprägt wird... [weiterlesen]