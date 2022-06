Seite 1: SignalRGB im Einsatz: Eine RGB-Software für alles

Advertorial / Anzeige:

Effektvoll beleuchtete PC-Komponenten sind mittlerweile Standard. Was wenig standardisiert ist, das ist allerdings die Beleuchtungssteuerung. SignalRGB von WhirlwindFX ist eine Software, die nun die einheitliche Beleuchtungssteuerung von Produkten ganz unterschiedlicher Hersteller ermöglicht.

In einem typischen PC werden RGB-Produkte von ganz unterschiedlichen Herstellern verbaut. Mainboard, Speicher, Grafikkarte, Kühler, Lüfter, Gehäuse, Peripherie - sie alle können beleuchtet sein. Die einzelnen Hersteller bieten dann aber oft eigene Software für die Beleuchtungssteuerung an. Doch mehrere Programme für die Beleuchtungssteuerung zu nutzen, ist umständlich und verschwendet Systemressourcen.

SignalRGB verspricht deshalb, eine herstellerübergreifende RGB-Software zu sein. Laut dem Hersteller werden die RGB-Produkte von zahlreichen Herstellern unterstützt - und zwar auch von solchen, die eigentlich eigene Beleuchtungs-Ökosysteme aufgebaut haben. So sollen unter anderem die RGB-LEDs der Produkte von be quiet!, Razer, Corsair, EVGA, Steelseries und Logitech steuerbar sein. Einen Überblick über die unterstützten Produkte gibt es in einem entsprechenden Bereich der Signal-RGB-Seite.

Anhand eines Beispielsystems wollen wir zeigen, wie SignalRGB für die Beleuchtungssteuerung genutzt werden kann. be quiet! kooperiert mit SignalRGB - und hat uns für das Beispielsystem eine ganze Reihe von be quiet!-RGB-Produkten zur Verfügung gestellt. Grundlage für das System wird mit dem be quiet! Pure Base 500DX ein Airflow-optimierter Midi-Tower mit markanten Front-Leuchtstreifen. Die CPU des Testsystems wird von einer Silent Loop 2 280mm gekühlt werden. Ab Werk wird nur ihre Aluminium-Pumpenabdeckung beleuchtet. Wir werden aber sowohl die Radiatoren- als auch die Gehäuselüfter durch Light Wings ersetzen und so auch für beleuchtete Lüfter sorgen.

Die Light-Wings-Lüfter gibt es in den beiden meistverbreiteten Größen als 120- und als 140-mm-Lüfter. be quiet! bietet jeweils Standardmodelle mit moderater Drehzahl und high-speed-Modelle für noch stärkeren Airflow an. Käufer können sich zudem zwischen bei allen Lüftertypen zwischen dem Einzelpack und dem Dreierpack mit A-RGB-Hub entscheiden. Egal für welche Light Wings man sich entscheidet: Bei allen wird ein Ring beleuchtet, der den Rotor einfasst. Die Light Wings sind immer PWM-Lüfter.

be quiet! nutzt keinen proprietären Anschluss, sondern den üblichen 3-Pin-5-V-Anschluss. Die Light Wings können dadurch einfach an geeigneten Mainboard oder A-RGB-Controllern angeschlossen werden. Weil an jedem Lüfter sowohl ein A-RGB-Stecker als auch eine A-RGB-Buchse hängt, können mehrere Lüfter über einen freien Anschluss gesteuert werden.

