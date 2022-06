KW23 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spanende Artikel online. Wir haben nicht nur den MSI Optix MPG321QRF oder das Seasonic Focus SPX 750W getestet, sondern auch den Arctic P14 Slim PWM, das Endgame Gear XSTRM-USB-Microphone und das Thermaltake The Power 500 Snow Edition auf den Prüfstand erstellt. Aber auch der Patriot Viper Venom RGB DDR5-6200 stand in dieser Woche bei uns auf den Prüfstand. Zu guter Letzten hatten wir unsere Eingabegeräte-FAQ aktualisiert.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 02.Juni 2022: MSI Optix MPG321QRF-QD im Test: Quantum-Dot-Gamer mit WQHD

Der MSI Optix MPG321QRFDE-QD kommt als Gaming-Monitor im 32-Zoll-Format, möchte mit der genutzten WQHD-Auflösung aber schnellen Frameraten nicht im Weg stehen und unterstützt dazu passend bis zu 175 Hz. Dank der Quantum-Dot-Technik sollen aber auch Farben auf Top-Niveau geboten werden. In unserem Test klären wir, wo die Schwachstellen liegen und in welchen Bereichen das Display punkten kann... [weiterlesen]

Freitag, 03. Juni 2022: Seasonic Focus SPX 750W im Test: wie schlägt sich Seasonics SFX-Platinum-Netzteil im Vergleich?

Seasonic hat sein Portfolio an kompakten Netzteilen im SFX-Formfaktor um ein weitere Modellreihe erweitert. Die Focus SPX Series mit 80 PLUS Platinum ergänzt die Focus SGX mit 80 PLUS Gold um zwei effizientere Alternativen. Zur Ausstattung gehören wieder ein voll-modulares Kabelmanagement und eine semi-passive Lüftersteuerung. Ob das Seasonic Focus SPX 750W das Potenzial hat, sich mit Corsairs Platzhirsch "SF Series" anzulegen, haben wir uns natürlich einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Sonntag, 05. Juni 2022: Arctic P14 Slim PWM PST im Test: 140-mm-Lüfter mit nur 16 mm Bauhöhe

Arctic bringt mit dem P14 Slim PWM PST einen weiteren Slim-Lüfter auf den Markt. Die Bauhöhe des 140-mm-Modells konnte auf nur noch 16 mm reduziert werden. Im Test finden wir heraus, wie sich die schlanke Bauweise auf die Performance des Lüfter auswirkt... [weiterlesen]

Dienstag, 07. Juni 2022: Großmembran für den Schreibtisch: Endgame Gear XSTRM-USB-Microphone ausprobiert

Wo früher noch zu einem Headset gegriffen wurde, setzen heutzutage immer mehr Nutzer auf Großmembranmikrofone. Unter anderem für Streamer oder Podcaster ist die Sprachqualität in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Aus diesem Grund hat Hardwareluxx das XSTRM-USB-Microphone der Marke Endgame Gear genauer unter die Lupe genommen... [weiterlesen]

Mittwoch, 08. Juni 2022: Thermaltake The Tower 500 Snow Edition im Test: Ein schneeweißes E-ATX-Showgehäuse

Thermaltake vervollständigt seine Serie an markanten Showgehäusen. The Tower 500 soll dabei die Rolle des mittelgroßen Modells ausfüllen - und dürfte damit besonders viele Nutzer ansprechen. Wir testen es in der schneeweißen Snow Edition und in Kombination mit dem optionalen LCD-Kit... [weiterlesen]

Donnerstag, 09. Juni 2022: Günstig und schnell: Patriot Viper Venom RGB DDR5-6200 im Test

Für die aktuelle Alder-Lake-Generation und für den Nachfolger Raptor Lake sowie AMDs Ryzen-7000-Serie spielt DDR5 eine zunehmende wichtigere Rolle. In den vergangenen Wochen sind die Preise für den neuen Arbeitsspeicher zudem stark gefallen, sodass das preisliche Argument etwas in den Hintergrund rückt. Heute schauen wir uns den Patriot Viper Venom RGB DDR5-6200 an, der mit Profilen von DDR5-4800 bis DDR5-6200 eine breite Spanne an XMP-Settings zu bieten hat... [weiterlesen]

Freitag, 10. Juni 2022: Eingabegeräte-FAQ 2022: Was man über Mäuse, Tastaturen & Co. wissen sollte [Anzeige]

Im Eingabegeräte-Segment mag es nicht ganz so große Entwicklungssprünge wie z.B. bei Grafikkarten geben - aber auch Tastaturen, Mäuse und Co. entwickeln sich stetig weiter. In unserer FAQ klären wir deshalb über Tastaturen, Mäuse und Headsets für den Gaming-Einsatz auf und gehen dabei auch besonders auf aktuelle Entwicklungen ein... [weiterlesen]

Samstag, 11. Juni 2022: Ausprobiert: Bessere Bildqualität für Gamer dank Kalibrierung

Mit der Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen erhalten alle Gamer nicht nur eine Vielzahl von neuen Titeln, sondern dürfen sich auch an einer verbesserten grafischen Darstellung der Spiele erfreuen. Insbesondere mit großen TV-Geräten, die über eine 4K Auflösung und HDR verfügen, wird der Spielspaß so deutlich gesteigert. Auch wenn bei manchen Fernsehern die werkseitigen Einstellungen bereits ansehnlich sind, ist bei einigen Displays definitiv noch Luft nach oben. Ob sich eine zusätzliche Kalibrierung des eigenen Gerätes lohnt und insbesondere für absolute Anfänger ohne Vorkenntnisse möglich ist, klären wir in diesem Artikel... [weiterlesen]