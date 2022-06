Seite 1: Großmembran für den Schreibtisch: Endgamer Gears XSTRM-USB-Microphone ausprobiert

Wo früher noch zu einem Headset gegriffen wurde, setzen heutzutage immer mehr Nutzer auf Großmembranmikrofone. Unter anderem für Streamer oder Podcaster ist die Sprachqualität in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Aus diesem Grund hat Hardwareluxx das XSTRM-USB-Microphone der Marke Endgame Gear genauer unter die Lupe genommen.

Auch wenn die Großmembranmikrofone aus historischer Sicht zuerst da waren, fand man besagte Gattung von Mikrofonen in der Vergangenheit hauptsächlich in Tonstudios oder Radiostationen. Die Verwendung im Privatbereich war nur selten vorhanden. Der Vorteil bei Großmembranmikrofonen ist das Rauschverhalten. Eine große Membranfläche kann deutlich mehr akustische Energie in ein elektrisches Signal umwandeln, als dies bei einer Kleinmembrankapsel der Fall ist. Im Gegensatz zu einem typischen Headset benötigte man für solche Mikrofontypen ein entsprechendes Interface. Mit der Einführung von USB-Mikrofonen ist ein spezielles Audiointerface allerdings Geschichte und für den Betrieb reicht eine USB-Schnittstelle völlig aus. Des Weiteren erleichtert Plug-and-Play die Einrichtung, sodass auch ungeübte Nutzer ihr Mikrofon in Sekundenschnelle eingebunden haben.

Neben den zusätzlichen Kenntnissen wird für den Betrieb eines herkömmlichen Kondensatormikrofons wesentlich mehr Equipment benötigt. Dadurch steigen hier die Kosten sowie der Strombedarf. Zudem ist das Einsatzszenario ausschlaggebend. Wer in der Wiener Oper ein Symphonieorchester aufnehmen möchte, hat klanglich sicherlich einen anderen Anspruch, als dies bei einem Podcast, der als 320-kbit/s-MP3 angeboten wird, der Fall ist.

Technische Details:

Stromverbrauch: 5 V, 250 mA (max) Sampling-Rate und Auflösung: 192 kHz mit 24-bit Typ: Elektret-Kondensatormikrofon Kapsel: 20 mm echt goldene Kondensator-Membran Richtcharakteristik: Niere Frequenzgang: 20 Hz - 20.000Hz Sensibilität: -36 dB (1 V/Pa zu 1 kHz) Harmonische Verzerrung: 0.40% Signal-Rausch-Verhältnis: 57 dB Kabellänge: 2 m Kopfhörerausgang Impedanz: 32 Ohm Kopfhörerausgang Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz Kopfhörerausgang Max. Ausgangsleistung: 32,5 mW