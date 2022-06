KW22 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche haben wir auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel veröffentlicht. Unsere fleißigen Redakteure haben nicht nur dem Seasonic Arch Q503 einen umfangreichen Praxistest unterzogen oder das ASUS ProArt Z690-Creator WiFi getestet, sondern auch die WD My Cloud Home Duo, den MSI MEG Trident X 12th, das NZXT N7 Z690 und den MSI Optix MPG321QRF-QD sowie das Seasonic Focus SPX 750W auf den Prüfstand gestellt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 25. Mai 2022: Seasonic Arch Q503 im Test: Midi-Tower mit CONNECT-Netzteil

Das Arch Q503 ist ein weiteres PC-Gehäuse von Seasonic. Auch bei diesem Modell gehört ein CONNECT-Netzteil zum Lieferumfang, das das Kabelmanagement optimiert. Der Midi-Tower ist dabei das bisher günstigste PC-Gehäuse mit CONNECT. Ob es überzeugt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 27. Mai 2022: Mit 10 GbE und Thunderbolt 4: ASUS ProArt Z690-Creator WiFi im Test

Nach zwei Mainboard-Kurztests wird es mal wieder Zeit für ein vollumfängliches Review. Und gerade für Content Creator, die auf Intels Core i9-12900(K) setzen, könnte das ASUS ProArt Z690-Creator WiFi eine gute Basis darstellen. Wir haben die Creator-Platine getestet und sie gegen die anderen LGA1700-Mainboards antreten lassen... [weiterlesen]

Sonntag, 29. Mai 2022: Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB im Test

Western Digital bietet mit der WD My Cloud Home Duo 4 TB ein NAS für den Heimanwender an, welches mit 1-GbE-Schnittstelle, ARM-Quad-Core-Prozessor und 8 GB an DDR3-Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Wie sich das Fertig-NAS im Hardwareluxx-Parcours schlägt, wollen wir uns in diesem Test mal genauer anschauen... [weiterlesen]

Montag, 30. Mai 2022: MSI MEG Trident X 12th im Test: Ein schneller, aber teurer Komplettrechner

Auch in seiner neuesten Ausführung versucht der MSI Trident X möglichst viel Performance auf engen Raum zu packen und macht dabei sogar nicht vor absoluten High-End-Komponenten Halt. Auf gerade einmal zehn Litern verpackt der kleine Tower-Rechner einen Alder-Lake-Prozessor mit einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti und natürlich massig Speicher. Ob das Konzept auch dieses Mal wieder aufgeht, dem gehen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten nach. Wir haben den fast 4.100 Euro teuren MSI MEG Trident X 12th kräftig auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Dienstag, 31. Mai 2022: Backup-Strategie für macOS und iOS mit Synology [Anzeige]

In Zusammenarbeit mit Synology wollen wir uns eine mögliche Backup-Strategie für Nutzer im Apple-Ökosystem anschauen. Ein Synology-NAS und wenige Einstellungen reichen dabei aus, um Dokumente, Fotos und sogar die komplette macOS-Installation in regelmäßigen Abständen zu sichern. Zusatzfunktionen wie die Freigabe der gesicherten Fotos erleichtern den Alltag im Austausch unterschiedlicher Plattformen (hier Google und Apple) untereinander. Schritt für Schritt erläutern wir die Installation von Hard- und Software... [weiterlesen]

Mittwoch, 01. Juni 2022: Exot mit solider Ausstattung: Das NZXT N7 Z690 im Test

NZXT gehört im Mainboard-Segment weiterhin zu den Exoten, bringt jedoch zu nahezu jeder neuen Plattform auch mindestens ein neues Mainboard heraus. Somit auch für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren in Form des N5 Z690 und N7 Z690. Von NZXT haben wir das N7 Z690 in der Farbe Schwarz für eine Gegenüberstellung der anderen LGA1700-Mainboards zum Test bekommen... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.Juni 2022: MSI Optix MPG321QRF-QD im Test: Quantum-Dot-Gamer mit WQHD

Der MSI Optix MPG321QRFDE-QD kommt als Gaming-Monitor im 32-Zoll-Format, möchte mit der genutzten WQHD-Auflösung aber schnellen Frameraten nicht im Weg stehen und unterstützt dazu passend bis zu 175 Hz. Dank der Quantum-Dot-Technik sollen aber auch Farben auf Top-Niveau geboten werden. In unserem Test klären wir, wo die Schwachstellen liegen und in welchen Bereichen das Display punkten kann... [weiterlesen]

Freitag, 03. Juni 2022: Seasonic Focus SPX 750W im Test: wie schlägt sich Seasonics SFX-Platinum-Netzteil im Vergleich?

Seasonic hat sein Portfolio an kompakten Netzteilen im SFX-Formfaktor um ein weitere Modellreihe erweitert. Die Focus SPX Series mit 80 PLUS Platinum ergänzt die Focus SGX mit 80 PLUS Gold um zwei effizientere Alternativen. Zur Ausstattung gehören wieder ein voll-modulares Kabelmanagement und eine semi-passive Lüftersteuerung. Ob das Seasonic Focus SPX 750W das Potenzial hat, sich mit Corsairs Platzhirsch "SF Series" anzulegen, haben wir uns natürlich einmal näher angeschaut... [weiterlesen]