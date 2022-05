Seite 1: Mit 10 GbE und Thunderbolt 4: ASUS ProArt Z690-Creator WiFi im Test

Nach zwei Mainboard-Kurztests wird es mal wieder Zeit für ein vollumfängliches Review. Und gerade für Content Creator, die auf Intels Core i9-12900(K) setzen, könnte das ASUS ProArt Z690-Creator WiFi eine gute Basis darstellen. Wir haben die Creator-Platine getestet und sie gegen die anderen LGA1700-Mainboards antreten lassen.

Das ASUS ProArt Z690-Creator WiFi bringt alles Wichtige an Ausstattungsmerkmalen mit, die für den ambitionierten Content Creator wichtig sind. Modernste Technik wird nicht nur aufgrund der Alder-Lake-S-Unterstützung geboten, sondern auch mithilfe vom neuen DDR5- und PCIe-5.0-Standard. Und auch Thunderbolt 4 wird sehr oft mit dem Thema Content Creation assoziiert. Und auch dies bringt ASUS neuer ProArt-Ableger gleich in zweifacher Ausführung mit. Alles in allem lohnt sich definitiv ein genauer Blick unter die Haube des ASUS ProArt Z690-Creator WiFi.

Groß etwas geändert hat ASUS an dem bereits bekannten ProArt-Konzept nicht. Die Farbe Schwarz bestimmt weiterhin den Grundton, wurde an einigen Stellen jedoch mit goldenen Akzenten angereichert. Das I/O-Cover besteht aus einfachem Kunststoff und ist daher nichts besonderes. Bei Bedarf können beide Kunststoff-Abdeckungen bei Nichtgefallen auch einfach entfernt werden.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ProArt Z690-Creator WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ProArt Z690-Creator WiFi in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ProArt Z690-Creator WiFi Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (Intel Alder Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V

1x 6-Pin PCIe Phasen/MOSFETs 17 Phasen (16+1)

16x Monolithic Power Systems MP86992 (VCore, 70A)

1x Monolithic Power Systems MP86992 (GT, 70A)

Preis

ab 542 Euro

Webseite ASUS ProArt Z690-Creator WiFi

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z690 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.000 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire - Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690 SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 8x SATA 6GBit/s über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6GBit/s über Intel Z690

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690

USB Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern), 6x USB 3.2 Gen2 (6x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 4x USB 2.0 (4x extern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 Output

2x DisplayPort 1.4 Input WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt 2x USB Typ-C Thunderbolt 4 über Intel JHL8540, 40 GBit/s LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

1x Marvell FastLinQ Edge 10-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Treiber- und Software-DVD

Quick-Start-Guide

Sicherheitsinformationen

vier SATA-Kabel

DisplayPort-Kabel

zwei M.2-Abstandshalter aus Gummi

zwei M.2-Clips

Q-Connector

2T2R-WLAN-Antenne

ASUS-Control-Center-Express-Lizenzschlüssel

Obligatorisch liefert ASUS natürlich ein Mainboard-Handbuch und auch je einen Quick-Start-Guide sowie Sicherheitsinformationen mit. Die Treiber und Software befinden sich auf der beiliegenden DVD, leider hat sich ASUS in diesem Fall gegen den USB-Stick entschieden. Ebenfalls dabei sind vier SATA-Kabel, ein DisplayPort-Kabel sowie auch eine frei zu positionierende WLAN-Antenne. Bleiben noch der Q-Connector und weiteres M.2-Zubehör übrig. Für die ASUS-Control-Center-Express-Software liegt außerdem ein Lizenzschlüssel bei.