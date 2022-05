KW20 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Raijintek Scylla Elite CA360 oder der Sharkoon Skiller SGK 60 kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch das TheA500 Mini ausprobiert, den LG UltraGear 32GP850-B getestet und die 1More Evo sowie den Synology RT6600ax auf den Prüfstand gestellt. Highlight der Woche war sicherlich unser Test zum Navi-Refresh und den neuen Radeon-Grafikkarten von AMD. Zu guter Letzt prüften unsere Redakteure das neue Deathloop und die Patriot P400 auf Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Dienstag, 05. Mai 2022: Raijintek Scylla Elite CA360 im Test: Flexibles Wasserkühlungs-Komplettset

Der Sprung von einer AiO-Kühlung zu einer selbst zusammengestellten Eigenbau-Wasserkühlung kann eine Herausforderung sein. Mit der Scylla Elite CA360 bietet Raijintek ein Wasserkühlungs-Komplettset an, das dem Nutzer die Zusammenstellung der Komponenten abnimmt, aber gleichzeitig Vorteile einer DIY-Lösung (DIY - Do it yourself) verspricht... [weiterlesen]

Freitag, 06. Mai 2022: Sharkoon Skiller SGK 60 im Test: Mit staubresistenten Kailh-BOX-Switches

Mit der SGK60 liefert Sharkoon eine Gaming-Tastatur mit einer Aluminium Oberfläche, drei unterschiedlichen Switch-Typen und einem erweiterten Zubehörpaket in Form von PBT-Tastenkappen. Die Performance und auch die Qualität werden wir im Praxistest genauer analysieren und den Marketingversprechen genauer auf der Grund gehen... [weiterlesen]

Sonntag, 08. Mai 2022: TheA500 Mini: Die Miniaturausgabe des legendären Amiga 500 ausprobiert

Auch wenn die Glanzzeiten des Amiga 500 bereits seit Jahrzehnten vorbei sind, ist der meistverkaufte Amiga-Computer von Commodore keineswegs in Vergessenheit geraten und erfreut sich unter Retro-Gamern auch heute noch großer Beliebtheit. Ob die Neuauflage TheA500 Mini seinem großen Bruder gerecht wird, haben wir ausprobiert... [weiterlesen]

Montag, 09. Mai 2022: LG UltraGear 32GP850-B im Test: Gute Gaming-Leistung, schwacher Kontrast

Der LG UltraGear 32GP850-B will als 32-Zöller mit 180 Hz und einem guten Preis-Leistungsverhältnis auf die Jagd nach Käufer gehen. Wie gut das Nano-IPS-Gerät ist und an welcher Stelle Abstriche akzeptiert werden müssen, klärt unser Test... [weiterlesen]

Dienstag, 10. Mai 2022: 1More Evo im Test: Mit ausgewogenem Klang und ANC

Die 1More Evo sind das neue In-Ear-Top-Modell des Audio-Spezialisten aus China. Und wie es sich für ein Top-Modell gehört, sind sie vollgepackt mit Technik. Es gibt 10-mm-DLC-Treiber, LDAC-Support, mehrere Mikrofone, Unterstützung für ANC und Keramik-Taster. Ob die Ausstattung dazu führt, dass der Klang am Ende überzeugt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 10. Mai 2022: Radeon RX 6950 XT, 6750 XT und 6650 XT: AMDs teurer Navi-Refresh im Test

Bereits seit Monaten wird über einen möglichen Navi-Refresh gesprochen – heute ist es soweit. AMD stellt mit der Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT und Radeon RX 6650 XT gleich drei neue Modelle vor, die sich durch leichte Unterschiede im GPU- und Speichertakt sowie durch ein höheres Power-Limit von den Vorgängern unterscheiden. Bis zur nächsten Radeon-Generation alias der Navi-3x-Serie sollen diese Modelle den Markt auffrischen und dem Konkurrenten NVIDIA Beine machen. Ob dies gelingen wird, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Mittwoch, 11. Mai 2022: Wi-Fi 6 vom NAS-Spezialisten: Der Synology RT6600ax im Test

Mit dem RT6600ax hat Synology vor kurzem einen neuen WLAN-Router vorgestellt, der dank Unterstützung von Wi-Fi 6 und schnellem Ethernet sowie gleich drei WLAN-Netzwerken immer für die bestmögliche Anbindung der angeschlossenen Geräte sorgen soll. Das Modell kommt nun in den Handel und wir hatten die Gelegenheit, uns den neusten WLAN-Router des NAS-Spezialisten anzuschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 11. Mai 2022: Deathloop: FSR 2.0 vs. FSR 1.0 vs. DLSS 2.3 im Benchmark- und Bildvergleich

Es ist soweit: Mit Deathloop haben wir das erste Spiel, welches AMDs zweite Iteration von FidelityFX Super Resolution - oder kurz FSR 2.0 - unterstützt. FSR 2.0 soll nun auch temporale Daten mit einbeziehen, kommt aber ohne ein AI-Netzwerk aus. Da AMD keinerlei KI-Beschleuniger in seinen aktuellen GPUs verwendet, ist dies auch nicht weiter verwunderlich. AMD sieht sogar Nachteile in der Verwendung von KI in diesem Bereich... [weiterlesen]

Donnerstag, 12. Mai 2022: Patriot P400 im Test: Schnell und heiß dank Innogrit-Controller

Mit der Patriot P400 erreicht uns eine neue, spannende Consumer-SSD, die durch ihren Innogrit-Controller tatsächlich ein Novum in unserem Testparcours darstellt. Mit einem fairen Preispunkt und dem Verzicht auf DRAM platziert Patriot die P400 bewusst außerhalb seiner VIPER-Serie, die vorrangig Enthusiasten und Gamer anspricht. Ob die P400 dennoch ein spannender Massenspeicher für potenzielle Käufer sein kann und wo die SSD ihre Stärken hat, klären wir daher wie gewohnt in unserem Test... [weiterlesen]

