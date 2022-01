KW04 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure stellten nicht nur das Cooler Master HAF 500, das Google Pixel 6 und die Seagate Exos X20 mit 20 TB auf den Prüfstand, sondern beschäftigten sich außerdem mit den Non-K-Modellen von Alder Lake. Pünktlich zum NDA-Fall stand auch ein umfangreicher Testbericht zur NVIDIA GeForce RTX 3050 auf dem Plan. Aber auch der MSI Oculux NXG253R und der Intel Core i3-12100F sowie die Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra und Pro 3 Ultra GPS hatten wir ausführlich getestet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 20. Januar 2022: Cooler Master HAF 500 im Test: Die Rückkehr eines Airflow-Klassikers

Die HAF-Serie stand schon für Airflow, bevor entsprechend ausgelegte Gehäuse zur Mode wurden. Aktuell ist das Angebot an Modellen mit luftiger Meshfront allerdings groß. Cooler Master will mit dem neuen HAF 500 trotzdem zeigen, dass die eigene High-Airflow-Serie Maßstäbe setzen kann. Wir klären im Test, ob das gelingen kann... [weiterlesen]

Freitag, 21. Januar 2022: Kann das ein Preistip sein? Alder Lake Non-K-OC ausprobiert

Im Rahmen des Tests der Mittelklasse-Modelle ist Roman der8auer Hartung aufgefallen, dass es scheinbar eine spezielle BIOS-Option bei ASUS gibt, die ein Basistakt-Overclocking auf den Non-K-Modellen ermöglicht, ohne dabei jedoch das restliche System mit diesem höheren Basistakt zu belasten. Bisher war bekannt, dass dies nur auf einigen Z690-Mainboards von ASUS möglich ist, was angesichts der Preise für diese Mainboards zusammen mit einem günstigen Non-K-Prozessor noch nicht sonderlich sinnvoll ist. Inzwischen wissen wir, auch auf einem ROG Strix B660-F Gaming WIFI und ROG Strix B660-G Gaming WIFI ist ein Basistakt-Overclocking möglich... [weiterlesen]

Sonntag, 23. Januar 2022: Google Pixel 6 im Test: Was leistet der Google-Prozessor?

Mit der sechsten Pixel-Generation will Google eine neue Ära einleuten. Erstmalig wird mit Google Tensor ein eigenes SoC verbaut, das für mehr Leistung und mehr Sicherheit sorgen soll. Aber auch in anderen Bereichen hat Google kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Im Test klären wir, ob sich diese Mühen auch für die Nutzer auszahlen... [weiterlesen]

Montag, 24. Januar 2022: Seagate Exos X20 mit 20 TB im Test: Mehr Kapazität durch mehr Platter

Auch die Seagate Exos-X-Reihe wurde überarbeitet und erhält jetzt zwei neue Modelle mit der Bezeichnung Exos X20. Die nunmehr sechste Generation der Helium-Festplatten ist als Exos X20 18 TB und 20 TB erhältlich. Das letztgenannte Modell schauen wir uns passend zur IronWolf Pro 20 TB in diesem Artikel an... [weiterlesen]

Mittwoch, 26. Januar 2022: Die PlayStation 5 wird bunt: Sonys neue PS5-Konsolenabdeckung ausprobiert

Bereits im November 2021 wurde bekannt, dass Sony ein Patent für die Seitenteile der PlayStation 5 erhalten hat. Im Dezember kündigte der Hersteller dann erstmals Konsolen-Cover in den Farben "Midnight Black" und "Cosmic Red" an. Außerdem sollen im Laufe des Jahres 2022 noch "Galactic Purple", "Starlight Blue" sowie "Nova Pink" folgen. Jetzt ist es soweit und die ersten Side-Panels der PS5 sind seit dem 21. Januar 2022 in Deutschland vorerst exklusiv im PlayStation-Store für rund 55 Euro erhältlich. Aus diesem Grund haben wir uns die PS5-Konsolenabdeckung in der Farbe "Midnight Black" einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 26. Januar 2022: RTX für die Masse? Die NVIDIA GeForce RTX 3050 im Test

Sowohl AMD als auch NVIDIA beginnen das neue Jahr mit je einem Angebot im Einstiegsbereich. Die Radeon RX 6500 XT (Test) konnte diese Hoffnung aber nicht erfüllen, was vor allem an den starken Einschränkungen liegt, die AMD der Karte auferlegt hat. So setzen nun sicherlich viele ihre Hoffnungen auf die GeForce RTX 3050, die als kleinstes Ampere-Modell ab einem Preis von 279 Euro die Hoffnungen all derer weckt, die relativ günstig an eine ansprechend schnelle Grafikkarte kommen wollen. Zumindest ob die Leistung stimmt, können wir uns in diesem Test genauer anschauen. Wie sich der Markt um die GeForce RTX 3050 preislich entwickelt, steht wieder auf einem anderen Blatt... [weiterlesen]

Donnerstag, 27. Januar 2022: MSI Oculux NXG253R im Test: 360 Hz schnelles eSport-Display mit G-Sync

Die meisten Gaming-Displays, die wir im Test haben, sind der Einsteiger-Klasse entwachsen und möchten als Allrounder möglichst viele Spieler ansprechen. Es gibt aber auch waschechte Spezialisten mit einer sehr spitzen Zielgruppe. Ein solcher Monitor ist der MSI Oculux NXG253RDE, der mit maximal 360 Hz, G-Sync eSport und NVIDIA Reflex Profi-Gamer und eSport-Enthusiasten ansprechen will. Ob das gelingt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 27. Januar 2022: Mit Abzügen in der B-Note: Intels Core i3-12100F ist der neue P/L-König

Einen vorläufigen Abschluss der Test-Reihe zu den Alder-Lake-Prozessoren von Intel, wollen wir heute mit dem Core i3-12100F finden. Abseits der K-Modelle, bei denen der Core i5-12400 als Sechs-Kern-Preistip gilt, stellt der Core i3-12100 mit seinen vier Kernen das untere Preis- und Leistungssegment dar. Ja, es gibt auch noch die Celeron-Modelle, aber weniger als vier Kerne würden wir 2022 nicht mehr empfehlen. Insofern schauen wir uns heute an, was mit vier Kernen so alles möglich ist...[weiterlesen]

Freitag, 28. Januar 2022: Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra und TicWatch Pro 3 Ultra GPS im Test: Robuste Smartwatch mit 4G-Option

Mit dem 4G-Modell TicWatch Pro 3 Ultra und der TicWatch Pro 3 Ultra GPS bietet Mobvoi zwei vielversprechende Wear-OS-Smartwatches an. Die Snapdragon Wear 4100-Plattform lässt auf respektable Performance hoffen, ein Dual-Display sorgt für Flexibilität und die Kombination aus robustem Gehäuse und Armband erlaubt auch eine rabiatere Outdoor-Beanspruchung... [weiterlesen]