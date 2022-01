Die PlayStation 5 wird bunt: Sonys neue PS5-Konsolenabdeckung ausprobiert

Bereits im November 2021 wurde bekannt, dass Sony ein Patent für die Seitenteile der PlayStation 5 erhalten hat. Im Dezember kündigte der Hersteller dann erstmals Konsolen-Cover in den Farben "Midnight Black" und "Cosmic Red" an. Außerdem sollen im Laufe des Jahres 2022 noch "Galactic Purple", "Starlight Blue" sowie "Nova Pink" folgen. Jetzt ist es soweit und die ersten Side-Panels der PS5 sind seit dem 21. Januar 2022 in Deutschland vorerst exklusiv im PlayStation-Store für rund 55 Euro erhältlich. Aus diesem Grund haben wir uns die PS5-Konsolenabdeckung in der Farbe "Midnight Black" einmal genauer angeschaut.

Neben dem schwarzen Anstrich gibt es keinerlei Unterschiede zur weißen Version. Auch die neuen Abdeckungen besitzen in der linken oberen Ecke ein ausgestanztes PlayStation-Logo. Wie bei den Originalcovern wird für den Austausch der alternativen Panels kein Werkzeug benötigt. Lediglich für die Demontage des Standfußes ist ein Schraubendreher zwingend notwendig. Zudem ist im Lieferumfang eine Anleitung enthalten, die das Verfahren ausführlich erklärt.

Qualitativ und von der Haptik sind die neuen Seitenteile identisch mit der weißen Variante. Der Farbton ist matt und erinnert somit mehr an die PlayStation 4, als an den Klavierlack der ersten PlayStation 3 (Fat Lady). Allerdings unterscheidet sich das "Midnight Black" von der bisherigen dunklen Farbgestaltung der Sony-Konsolen und harmoniert aus diesem Grund mit dem glänzenden Mittelteil der PlayStation 5.

Wie sich bereits erahnen lässt, machen sich Staub und kleine Verschmutzungen auf der dunklen Konsolenabdeckung wesentlich schneller bemerkbar, als dies bei den weißen Seitenteilen der Fall ist. Somit sollte man bei einer schwarzen PS5 das Staubtuch zumindest aus ästhetischen Gründen etwas öfter schwingen. Die helleren Varianten verzeihen hier sicherlich mehr.

Im Zuge des neuen Anstrichs ist es möglich den Speicher der PlayStation 5 problemlos mit einer passenden NVMe-SSD zu erweitern. Hierfür muss lediglich eine zusätzliche Abdeckung entfernt werden, um den Steckplatz freizulegen. Detaillierte Informationen zum Einbau einer WD_Black SN850 NVMe SSD in die Disk-Version der PlayStation 5 gibt es hier.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die neuen Konsolenabdeckungen aus dem Hause Sony ihrem Anspruch gerecht werden. Auch wenn der Verkaufspreis von 55 Euro sicherlich nicht gerade günstig ist, erhalten Käufer mit den neuen Panels eine hundertprozentige Passgenauigkeit sowie eine identische Qualität zu den Originalcovern. Die Abdeckungen können problemlos an der Konsole angebracht und genauso leicht wieder abgenommen werden. Alle Gamer, die eine schnelle und einfache Möglichkeit suchen, der eigenen PlayStation 5 eine neue Optik zu verleihen, sind mit den PS5-Konsolenabdeckungen bestens bedient.

Wer aufgrund der momentanen Preisgestaltung noch zurückhaltend ist, der sollte sich noch etwas gedulden. Ab dem 18. Februar 2022 werden weitere Händler die Abdeckungen ins Sortiment aufnehmen. Dies könnte dafür sorgen, dass die Preise etwas fallen werden.