KW24 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das realme 8 5G oder das ASRock Z590 Extreme im Test, sondern auch die PNY XLR8 CS3140, das realme GT, AMDs EPYC-7003-Serie sowie das NZXT N7 Z590 und drei Custom-Modelle der NVIDIA GeForce RTX 3090. Aber auch der PCCOOLER GI-CX360 ARGB stand in dieser Woche bei uns auf dem Prüfprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 11. Juni 2021: Für hohe Workloads und hohe Performance: Enterprise-Festplatten im NAS

Über NAS-Festplatten gibt es bei Hardwareluxx viele Artikel zu lesen - wenn es aber darum geht, besonders hohe Workloads mit HDDs zu verarbeiten, lohnt es sich einen Blick ins Enterprise-Umfeld zu werfen. Gerade für anspruchsvolle Speicherumgebungen - sei es durch dauerhaft hohe Schreib- und Lesezyklen oder aber aufgrund vom Einsatz im RAID mit einer größeren Anzahl von Festplatten - bedarf es spezieller Festplatten. Western Digital bietet hier mit der WD-Gold-Serie speziell optimierte Modelle an... [weiterlesen]

Samstag, 12. Juni 2021: realme 8 5G im Test: Die 5G-Variante mit Haken

Das realme 8 5G ist ein besonders günstiges 5G-Smartphone: Es bietet den neuen Mobilfunkstandard bereits ab 199 Euro. Der Produktname sollte allerdings nicht täuschen: Vom realme 8 unterscheidet das realme 8 5G weit mehr als nur die 5G-Unterstützung. Im Test klären wir deshalb auch, wo die Stärken und Schwächen der beiden Modelle liegen... [weiterlesen]

Sonntag, 13. Juni 2021: ASRock Z590 Extreme im Test: Nicht wirklich extrem

Gerade die jüngere Generation wird sich wohl kaum noch an die zahlreichen Extreme-Mainboards von ASRock vergangener Tage erinnern. Von dem Extreme4 über das Extreme6 und Extreme7 bis hin zum Extreme9 war über einige Generationen vieles vertreten. Hat das neue Z590 Extreme ASRock noch viele Gemeinsamkeiten von damals? Wir gehen in unserem Test auf die Suche... [weiterlesen]

Montag, 14. Juni 2021: PNY XLR8 CS3140 im Test: Refresh mit hoher Lese-Leistung

Mit der XLR8 CS3030 konnte Speicherspezialist PNY nicht nur in unserem Review seinerzeit in Sachen Leistung überzeugen, sondern das Modell auch nach wie vor als beliebte SSD in unserem Forum für preisbewusste Käufer platzieren. Mit der neuen CS3140 geht nun ein Refresh der XLR8-Serie an den Start, der dank PCIe4 und stattlichem Kühlkörper vor allem im HighEnd-Segment überzeugen soll. Wie gut das gelingt, klären wir wie gewohnt mit unserem Review... [weiterlesen]

Dienstag, 15. Juni 2021: realme GT im Test: Preisbrecher mit High-End-Performance

Das realme GT hat einen klaren Auftrag: Es soll ein Flaggschiff-Killer werden. realme kombiniert ein absolutes High-End-SoC mit 5G-Unterstützung, ein 120-Hz-Super-AMOLED-Display, 65-W-Schnellladen und eine 64-MP-Triple-Kamera - und unterbietet die versammelte Konkurrenz beim Preis... [weiterlesen]



Mittwoch, 16. Juni 2021: AMDs EPYC-7003-Serie gegen Ice Lake-SP im Test

Nachdem wir uns zwei Xeon Platinum 8380 mit jeweils 40 Sunny-Cove-Kernen der neuen Ice-Lake-Plattform von Intel angeschaut haben, hier aber zunächst nur den Vergleich zu den beiden Vorgänger-Generationen bieten konnten, folgt heute die direkte Gegenüberstellung mit AMDs aktuellen EPYC-Prozessoren der 7003-Serie. Gleich vier Modelle im Dual-Socket konnten wir uns seitens AMD anschauen, sodass wir hier eine deutlich breiter aufgestellte Marktübersicht bekommen, als dies für Intels Ice Lake-SP der Fall war. Wo die Stärken liegen und in welchen Bereichen AMD dem Branchenführer Intel derzeit voraus ist, klären wir im nun folgenden Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 17. Juni 2021: NZXT N7 Z590 im Test - Kleines PCIe-4.0-Update

Am 3. Juni hat NZXT offiziell das N7 Z590 gelauncht, das ein kleines Update zum Vorgängermodell (N7 Z490) darstellt. Als Neuerung wird offiziell PCIe 4.0 an den wichtigen Stellen unterstützt. NZXT hat uns ein Sample zukommen lassen, das wir natürlich analysiert und getestet haben... [weiterlesen]

Freitag, 28. Juni 2021: 3x 24 GB Grafikspeicher: Drei Modelle der GeForce RTX 3090 im Test

Auch nach dem Start der GeForce RTX 3080 Ti ist die GeForce RTX 3090 das Flaggschiff der aktuellen Ampere-Generation. Sie bietet weiterhin den größten Ausbau der GA102-GPU und kommt zudem auch noch mit 24 GB an Grafikspeicher daher. Heute wollen wir uns weitere drei Exemplare dieser Königsklasse anschauen. Während die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC fast schon ein Standard-Cucstom-Modell ist, handelt es sich bei der MSI GeForce RTX 3090 Suprim um eine High-End-Variante und die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm kommt sogar mit einem Wasserkühler daher. Wie sich die drei Karten im Test schlagen, zeigen die nun folgenden Seiten... [weiterlesen]

Samstag, 29. Juni 2021: PCCOOLER GI-CX360 ARGB im Test: Komplett beleuchtete AiO-Kühlung

Die PCCOOLER GI-CX360 ARGB fällt sofort auf. Denn PCCOOLER beleuchtet bei dieser 360-mm-AiO-Kühlung sowohl den ganzen Pumpendeckel als auch alle drei Lüfter mit A-RGB-LEDs. Wie die Beleuchtung wirkt und ob die AiO-Kühlung überzeugen kann, finden wir im Test heraus... [weiterlesen]