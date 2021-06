Seite 1: ASRock Z590 Extreme im Test: Nicht wirklich extrem

Gerade die jüngere Generation wird sich wohl kaum noch an die zahlreichen Extreme-Mainboards von ASRock vergangener Tage erinnern. Von dem Extreme4 über das Extreme6 und Extreme7 bis hin zum Extreme9 war über einige Generationen vieles vertreten. Hat das neue Z590 Extreme ASRock noch viele Gemeinsamkeiten von damals? Wir gehen in unserem Test auf die Suche.

Ende 2013 stellte ASRock das Z87 Extreme11/ac (Hardwareluxx-Test) als Flaggschiff für die damaligen Haswell-Prozessoren auf Basis des Sockel LGA1150 vor. Zu den Highlights zählten auf dem Papier 32 PCIe-3.0-Lanes, satte 22 SATA-Ports und dazu zwei mSATA-Schnittstellen. Ab den Z270-Mainboards im Jahr 2016 führte ASRock dann die Extreme-Modellreihe extrem zurück und es gab (wenn überhaupt) noch eine Extreme4-Variante, die Letzte war das Z490 Extreme4 von letztem Jahr. In diesem Jahr gibt es als Überbleibsel schließlich nur noch das Z590 Extreme ohne weiteren Zusatz. Wir haben uns ganz zu Anfang die Frage gestellt, was noch aus der vergangenen Zeit übriggeblieben ist. Schauen wir uns das Brett mal genauer an.

Rein von der Optik her kommt das ASRock Z590 Extreme eher dezent und schlicht rüber. Bis auf einige blaue Akzente ist der Rest des PCBs mit ATX-Abmessungen in Schwarz gehalten. Zwei von insgesamt drei M.2-M-Key-Schnittstellen wurden mit einem Kühler versehen.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des ASRock Z590 Extreme:

Die technischen Eigenschaften des ASRock Z590 Extreme Hersteller und

Bezeichnung ASRock

Z590 Extreme Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

CPU-Phasen/Spulen 15 Stück (12+2+1)

14x Vishay SiC654 (VCore + GT, 50A)

1x Vishay SiC654A (SA, 50A) Preis

ab 200 Euro Webseite ASRock Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel Z590 Chipsatz Speicherbänke

und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel),

bis effektiv 4.800 MHz Speicherausbau max. 128 GB UDIMM Non-ECC SLI / CrossFire CrossfireX (2-Way) Onboard-Features PCI-Express-Slots 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU (*1)

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z590

3x PCIe 3.0 x1 über Intel Z590 SATA(e)-, SAS-

und M.2/U.2-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z590

1x M.2 M-Key (PCIe 4.0 x4 über CPU) (*1)

2x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4 über Intel Z590, 2x shared)

1x M.2 E-Key USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (intern) über Intel Z590

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) über Intel Z590

6x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 4x intern) über Intel Z590

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z590 Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0b WLAN / Bluetooth optional nachrüstbar Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5 GBit/s-LAN

1x Intel I219-V Gigabit-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung I/O-Panel- und PCH-Bereich

2x 4-Pin RGB

2x 3-Pin ARGB

FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Water-Pump-Header

5x 4-Pin System-FAN/Water-Pump-Header

Onboard-Komfort Power-Button, Reset-Button, Status-LEDs

Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler) Hinweise:

(*1): PCIe 4.0 ist nur in Verbindung mit einer Rocket-Lake-S-CPU nutzbar. Ohne eine Rocket-Lake-S-CPU ist zudem der oberste M.2-Steckplatz unbrauchbar.



Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installtion-Guide

Software-Setup-Guide

Treiber- und Software-DVD

vier SATA-Kabel

zwei M.2-Abstandshalter und vier M.2-Schrauben

Grafikkarten-Halterung

zwei Kabelbinder

ASRock-Extreme-Postkarte

Besonders umfangreich fallen die mitgelieferten Beigaben nicht aus. Auffinden konnten wir neben dem Quick-Installation- und dem Software-Setup-Guide noch die Treiber- und Software-DVD, dazu vier SATA-Kabel und zahlreiches M.2-Befestigungsmaterial. In Zeiten von besonders großen und schweren Grafikkarten hat ASRock dem Z590 Extreme jedoch eine Grafikkarten-Halterung beigelegt, um ein Durchhängen (GPU-Sagging) zu verhindern oder zumindest abzumildern. Außerdem dabei: Eine ASRock-Extreme-Postkarte und zwei Kabelbinder.