KW15 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Während der vergangenen Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Cooler Master MM720 ausführlich getestet, sondern auch das QNAP QSW-M408-4C, die Toshiba N300 NAS-HDD mit 16 TB, das Thermaltakte Divider 300 TG ARGB, den Gigabyte Aorus FI27Q-X, den Noctua NH-U12S und den SilentiumPC Fera 5 und Fera Dual. Aber auch das MSI MPG Z590 Carbon EK X stand in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 09. April 2021: Cooler Master MM720 im Test: Kleine und extrem leichte Gamingmaus

Mit der MM720 bietet Cooler Master nun eine dritte Maus, die nach dem Ultra-Leichtbau- Prinzip entworfen und gebaut wurde. Optisch erinnert sie sehr stark an die bereits von uns getestete Xornet. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dem Gesamtgewicht. Die MM720 ist im Vergleich zur Xornet mehr als 50 % leichter. Wie sie sich im Alltag schlägt, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Samstag, 10. April 2021: QNAP QSW-M408-4C - 10GbE Managed Switch im Einsteigersegment

Der taiwanesische Hersteller QNAP bietet mit der QSW-M408-4C einen Layer 2 Web Managed 10-GbE SFP+/RJ45 Switch an, welcher eine kompakte Bauweise zum günstigen Preis mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche kombinieren soll. Wie sich das Topmodell der M400-Serie schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Sonntag, 11. April 2021: Toshiba N300 NAS-HDD mit 16 TB im Test

Toshibas aktuelles NAS-Flaggschiff N300, 16 TB, darf in unserem Artikel um die Spitzenposition der maximalen Transferrate antreten und beweisen, ob an den erfolgreichen Test der N300 12TB angeknüpft werden kann. Mit 7.200 rpm und CMR-Aufnahmemethode besitzt die Helium-befüllte Festplatte alle Grundeigenschaften für ein gutes Ergebnis. Zusätzlich handelt es sich um den ersten Artikel der letzten drei Jahre mit einer Schallpegelmessung der Festplatte... [weiterlesen]

Montag, 12. April 2021: Thermaltake Divider 300 TG ARGB im Test: Teile und herrsche?

Thermaltake teilt bei der Divider-Serie das linke Seitenteil in zwei Dreiecke und sorgt so für einen ganz eigenen Look. Im Test klären wir, ob der Midi-Tower Divider 300 TG ARGB nicht nur bei der Optik eigene Wege geht... [weiterlesen]

Dienstag, 13. April 2021: Gigabyte Aorus FI27Q-X im Test: Schneller IPS-Gamer mit großen Farbräumen

Mit dem Aorus FI27Q-X Gaming hat Gigabyte ein aktuelles 27-Zoll-Modell im Programm, das mit einer reichhaltigen Ausstattung aufwarten kann, die viele Gamer glücklich machen wird. Neben einem 240 Hz schnellen IPS-Panel werden eine integrierte ANC-Engine, G-Sync, HDR und sogar die vollständige AdobeRGB-Abdeckung versprochen. Ob der 27-Zöller auch in der Praxis punkten kann, untersuchen wir in diesem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 14. April 2021: Noctua NH-U12S redux und NA-FK1 redux im Test: Kühler mit Lüfter-Upgrade-Kit

Den NH-U12S redux hat Noctua auf das Wesentliche reduziert und verspricht damit einen hochwertigen Single-Tower-Kühler zum attraktiven Preis. Im Test prüfen wir auch gleich noch das optionale Lüfter-Upgrade-Kit NA-FK1 redux für eine Push-Pull-Lüfterkonfiguration... [weiterlesen]

Donnerstag, 15. April 2021: SilentiumPC Fera 5 und Fera 5 Dual Fan im Doppeltest: Überraschend gute Sparkühler

Mit Fera 5 und Fera 5 Dual Fan testen wir die neuen Mittelklasse-Kühler von SilentiumPC. Sie versprechen ein verlockendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erlauben dem Käufer die Wahl zwischen einem Modell mit einem Lüfter und einem Dual-Lüfter-Modell... [weiterlesen]

Freitag, 16. April 2021: CPU/VRM unter Wasser: MSIs und EKWBs MPG Z590 CARBON EK X im Test

Mit den neuen Mainboards der 500-Chipsatzserie führt auch Intel endlich offiziell den PCIe-4.0-Standard ein, allerdings nur in Verbindung mit den dazugehörigen Rocket-Lake-S-Prozessoren, wie dem Core i5-11600K, Core i7-11700K und dem Core i9-11900K (Hardwareluxx-Test). Unsere allererste Z590-Platine im Test ist auch gleich ein besonderes Modell, denn MSIs MPG Z590 CARBON EK X ist speziell für Enthusiasten mit einer Custom-Wasserkühlung konzipiert... [weiterlesen]