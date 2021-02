KW06 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben in der vergangenen Woche nicht nur die EK-AIO Basic 240 und Basic 360 ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch ein Kit der HyperX Predator RGB, die KFA2 GeForce RTX 3080 SG, die NZXT Kraken X73 RGB und die MSI Clutch Gm41 Lightweight getestet. Die kritischen Blicke unserer Redakteure durchleuchteten außerdem den MSI Creator PS321URV, die Teamgroup T-Create und die Corsair Hydro X Series XG7 RGB.

Freitag, 05. Februar 2021: EK-AIO Basic 240 und EK-AIO Basic 360 im Doppeltest: Alternative für RGB-Verweigerer

Mit den neuen AiO-Kühlungen aus der EK-AIO-Basic-Serie will EK Water Blocks vor allem preisbewusste Käufer ansprechen. Attraktiv sind sie aber auch für Nutzer, die mit den omnipräsenten RGB-Produkten nichts anfangen können und unbeleuchtete Komponenten bevorzugen. Uns stehen sowohl EK-AIO Basic 240 als auch EK-AIO Basic 360 für einen Doppeltest zur Verfügung... [weiterlesen]

Samstag, 06. Februar 2021: HyperX Predator RGB DIMM Kit 64 GB mit 3.600 MHz im Test

Sowohl bei Grafikkarten als auch bei Festplatten steigen die im heimischen Computer verbauten Kapazitäten, und auch der Arbeitsspeicher folgt diesem Trend. Es gibt immer mehr Systeme, die bereits auf 64 GB als Arbeitsspeicher setzen, und daher wollen auch wir diesen Trend aufgreifen und uns mal ein paar 64-GB-Module genauer anschauen. Den Anfang macht dabei das HyperX Predator Kit... [weiterlesen]

Sonntag, 07. Februar 2021: KFA2 GeForce RTX 3080 SG im Test: Extra-Lüfter und viel RGB

Mit einem mächtigen Triple-Slot-Kühler, üppigen RGB-Optionen und sogar der Möglichkeit eines zusätzlichen, vierten Lüfters versucht sich KFA2 mit seiner GeForce RTX 3080 SG von der NVIDIA-Vorlage und vor allem den zahlreichen Custom-Modellen anderer Hersteller abzusetzen. Ob das gelingt und wie sich die Karte im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den Test gemacht... [weiterlesen]

Montag, 08. Februar 2021: NZXT Kraken X73 RGB im Test: Rundum-Beleuchtung inklusive

Die Kraken X73 RGB ist NZXTs neues Top-Modell mit A-RGB-Beleuchtung. Die Kombination aus A-RGB-Lüftern und einem Pumpendeckel mit RGB-Infinity-Mirror macht sie besonders auffällig. Wir konzentrieren uns im Test aber nicht nur auf die äußeren, sondern auch auf die inneren Werte des 360-mm-Modells... [weiterlesen]

Dienstag, 09. Februar 2021: MSI Clutch GM41 Lightweight im Test: MSIs Maus-Leichtgewicht

Leichte Mäuse liegen voll im Trend - und auch MSI will ein entsprechendes Modell anbieten. Die neue GM41 Lightweight wiegt nur 65 g. Trotzdem muss weder auf eine geschlossene Griffschale noch auf einen High-End-Sensor verzichtet werden... [weiterlesen]

Mittwoch, 10. Februar 2021: MSI Creator PS321URV im Test: UHD-Display mit großem Farbraum und Sonnenblende

Die Creator-Szene wird aktuell stark von den Herstellern umgarnt. Seien es nun Notebooks, Zubehör oder natürlich Monitore, zahlreiche Produkte wollen direkt auf Kreative zugeschnitten sein. So auch der MSI PS321URV, ein 32-Zoll-Display mit UHD-Auflösung, DisplayHDR 600 und einem Wide-Gamut-Panel. Wie gut das neue Display der Creator Series ist, klären wir in unserem Praxistest... [weiterlesen]

Donnerstag, 11. Februar 2021: Teamgroup T-Create: Schlichter Arbeitsspeicher mit 64 GB im Test

Mit den T-Create Modellen hat Teamgroup ein paar sehr schlichte RAM-Module im Angebot, welche nicht dem aktuellen RGB-Trend folgen. Und das muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Es gibt noch genug User, die kein offenes Gehäuse zuhause haben und dann entsprechend auch keine bunte RGB-Beleuchtung benötigen. Zum Teil wird auch gerne auf Zurückhaltung und ein schlichtes Design gesetzt... [weiterlesen]

Freitag, 12. Februar 2021: Corsair Hydro X Series XG7 RGB auf der ASUS ROG RTX 3080 im Test

In einem Doublefeature wollen wir uns in diesem Artikel gleich zweierlei Hardware-Komponenten widmen. Da wäre die ROG Strix GeForce RTX 3080 OC, die als ROG-Flaggschiff von ASUS antreten wird und zugleich verbauen wir darauf später auch noch den Wasserkühler Hydro X Series XG7 RGB von Corsair. Was die Grafikkarte als solches bereits zu leisten vermag und welche Vorteile eine Wasserkühlung bietet, eben darum soll es auf den kommenden Seiten gehen... [weiterlesen]