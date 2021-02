Seite 1: NZXT Kraken X73 RGB im Test: Rundum-Beleuchtung inklusive

Die Kraken X73 RGB ist NZXTs neues Top-Modell mit A-RGB-Beleuchtung. Die Kombination aus A-RGB-Lüftern und einem Pumpendeckel mit RGB-Infinity-Mirror macht sie besonders auffällig. Wir konzentrieren uns im Test aber nicht nur auf die äußeren, sondern auch auf die inneren Werte des 360-mm-Modells.

Als NZXT seine aktuellen AiO-Kühlungen auf Basis von Aseteks Pumpe der 7. Generation auf den Markt gebracht hat, gab es die X-Modelle mit beleuchteter Pumpenabdeckung und die Z-Modelle mit Display auf dem Pumpendeckel. Wir haben so 2020 mit der Kraken Z63 das 280-mm-Modell mit Display getestet. Was es hingegen nicht gab, das waren rundum beleuchtete Modelle. Die kommen erst jetzt als zweite Welle auf den Markt - dafür aber auch gleich in drei Größen. Den Einstieg markiert die Kraken X53 RGB mit 240-mm-Radiator. Darüber platziert werden die Kraken X63 RGB mit 280-mm-Radiator und das Top-Modell Kraken X73 RGB mit 360-mm-Radiator.

Bei allen drei Modellen kommen beleuchtete NZXT AER RGB 2-Lüfter zum Einsatz. Der Pumpendeckel wird nicht einfach trivial beleuchtet, sondern verspricht mit seinem RGB-Infinity-Mirror zusätzlich eine besondere Effektwirkung. Gesteuert wird die Beleuchtung über NZXTs CAM-Software - genauso wie auch die Pumpe.

Für die Kraken X53 RGB werden 159,99 Euro, für die Kraken X63 RGB 179,99 Euro und für die getestete Kraken X73 RGB schließlich 219,99 Euro angesetzt. Im Handel gibt es das Top-Modell aktuell für rund 213 Euro. Die Kraken X73 mit unbeleuchteten Lüftern kostet hingegen aktuell knapp 180 Euro, ist also über 30 Euro günstiger.

Der Lieferumfang wirkt umfangreich. Das liegt vor allem daran, dass NZXT neben dem typischen Asetek-Montagematerial auch jede Mengel Kabel beilegt. Eine gedruckte Anleitung fehlt hingegen - wer eine Anleitung benötigt, wird online fündig. Auch zusätzliche Wärmeleitpaste liefert NZXT nicht mit.