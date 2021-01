KW03 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure testeten nicht nur das Corsair 5000D Airflow oder warfen einen genauen Blick auf die HP S700 Pro, sondern überprüften außerdem das Corsair CX650F RGB, das Antlion ModMic Wireless, die Samsung SSD 870 Evo und die EKWB EK-Quantum Vector auf ihre Praxistauglichkeit. Weiterhin durchleuchteten sie die HyperX Alloy Elite 2, die G.Skill ENKOI 360 und das EVGA XR1 Caputure Device.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 14. Januar 2021: Corsair 5000D Airflow und iCUE 5000X RGB im Doppeltest: Wahlweise Airflow oder A-RGB-Show

Das frisch vorgestellte Corsair 5000D soll als großzügiger Midi-Tower vor allem die Nutzer ansprechen, denen das 4000D nicht groß genug ist. Erneut gibt es drei ganz unterschiedliche Varianten. Im Doppeltest finden wir heraus, wo die Stärken und Schwächen des luftigen 5000D Airflow und des bunt beleuchteten iCUE 5000X RGB liegen... [weiterlesen]

Freitag, 15. Januar 2021: HP S700 Pro im Test: Viel Pro, aber auch Contra

Eine SSD, die mit dem Zusatz "Pro" im Namen erscheint, lässt grundsätzlich aufhorchen. Im Falle der HP SSD S700 Pro kann der IT-Gigant mit soliden Eckdaten aufwarten, die zumindest eine gewisse Erwartungshaltung untermauern. Ein bewährter Speichercontroller, ausreichend DRAM und TLC-NAND unterstreichen den Pro-Ansatz. Ob sich dieser auch im Alltag wiederfindet oder ob es doch auch ein Contra zu entdecken gibt, klären wir wie immer mit unserem Testparcours... [weiterlesen]

Sonntag, 17. Januar 2021: Corsair CX650F RGB im Test - gutes Allround-Netzteil mit ARGB-Schnittstelle

Corsair hat mit der CX-F RGB Series seit kurzem eine interessante Reihe von Mittelklasse-Netzteilen im Programm, die mit einer RGB-Beleuchtung des Lüfters aufwarten kann. Das klingt nicht besonders spannend, aber die RGB-Beleuchtung lässt sich nicht nur "stand-alone" per Taster, sondern auch per ARGB- oder iCUE-Schnittstelle steuern, womit es einfach ins Beleuchtungskonzept des Gesamtsystems zu integrieren ist. Mit 80 PLUS Bronze und voll-modularem Kabelmanagement ist es zudem auch solide ausgestattet, weshalb wir uns das mittlere CX650-F RGB einmal näher angeschaut haben... [weiterlesen]

Montag, 18. Januar 2021: Antlion ModMic Wireless - Externes Mikrofon mit sehr guter Aufnahmequalität

Es gibt am Markt einen Haufen an "Gaming"-Headsets für jeden Geldbeutel, doch viele User die einen hohen Anspruch an eine gute Soundqualität haben verwenden häufig normale Kopfhörer aus dem HiFi-Bereich. Ein offensichtlicher Nachteil dieser Kopfhörer ist ein fehlendes Mikrofon und genau dort kommt das Antlion Audio ModMic Wireless ins Spiel, das wir in unserem Test genauer beleuchten... [weiterlesen]

Dienstag, 19. Januar 2021: Samsung SSD 870 EVO im Test: Der neue SATA-Standard

Ob zuletzt mit der SATA 870 QVO oder der NVMe 980 PRO - auch wenn Samsungs Solid State Drives der jüngeren Vergangenheit stets im Gesamtpaket überzeugen konnten, die immense Erwartungshaltung an den Branchenprimus war meist deutlich höher. Nun schickt sich Samsung an, mit der SSD 870 EVO eine der vermutlich meist gekauften Massenspeicher zu ersetzen. Wie gut dies klappt, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Mittwoch, 20. Januar 2021: EKWB EK-Quantum Vector im Test: Radeon RX 6900 XT unter Wasser

AMD, NVIDIA und die diversen Partner haben ihre Kühlungen mit den aktuellen Generationen deutlich verbessert, eine Wasserkühlung in Form einer Custom-Loop hat noch immer ihre Daseinsberechtigung – auch wenn die Hersteller immer wieder mit AiO-Kühlern bzw. Karten auf den Markt drängen. Wir haben das Referenzdesign der Radeon RX 6900 XT, also das Big-Navi-Flaggschiff, mit einem Wasserkühler von EK Water Blocks versehen und ausführlich getestet, welches Leistungsplus wir dank des Wasserkühlers wir sehen... [weiterlesen]

Donnerstag, 21. Januar 2021: HyperX Alloy Elite 2 im Test: Mit Pudding Keycaps mit viel RGB

Die von HyperX verwendeten Pudding Keycaps waren bis vor einiger Zeit nicht in einem ISO-DE-Layout verfügbar, doch viele Stimmen aus der Community hatten danach gefragt. Jetzt gibt es die Pudding Keycaps nicht nur als Keycapset im DE-Layout, nein auch die aktuelle Alloy Elite 2 ist mit den entsprechenden Keycaps ausgestattet... [weiterlesen]

Freitag, 22. Januar 2021: G.Skill ENKI 360 im Test: Performancevorteil gegenüber der Konkurrenz?

Mit der ENKI-Serie bietet G.Skill eigene AiO-Kühlungen an. Besonderen Wert legt man dabei auf eine hohe Performance. Anhand des Top-Modells mit 360-mm-Radiator wollen wir herausfinden, wie es um die Kühlleistung wirklich bestellt ist... [weiterlesen]

Samstag, 23. Januar 2021: Bunte Lichter und mehr: Das EVGA XR1-Capture-Device im Test

Mit dem wachsenden Interesse der Bevölkerung an Videoplattformen wie YouTube oder Twitch steigt auch die Zahl der Menschen, die den Beruf Content-Creator ausüben und die genannten Portale mit Inhalten versorgen. Dies wiederum sorgt für eine erhöhte Nachfrage nach entsprechenden Gerätschaften, mit denen sich bequem Videos erstellen lassen. Neben internen Lösungen erfreuen sich die sogenannten externen Capture-Devices immer größerer Beliebtheit. Mit der XR1 präsentiert der Hersteller EVGA ein externes USB-3.0-Gerät, mit dem sich Aufnahmen sogar ganz ohne PC direkt auf einer SD-Karte speichern lassen. Wie gut dies in der Praxis tatsächlich funktioniert, erfahrt ihr in unserem Test des EVGA XR1... [weiterlesen]