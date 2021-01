Seite 1: Antlion ModMic Wireless - Externes Mikrofon mit sehr guter Aufnahmequalität

Es gibt am Markt einen Haufen an "Gaming"-Headsets für jeden Geldbeutel, doch viele User die einen hohen Anspruch an eine gute Soundqualität haben verwenden häufig normale Kopfhörer aus dem HiFi-Bereich. Ein offensichtlicher Nachteil dieser Kopfhörer ist ein fehlendes Mikrofon und genau dort kommt das Antlion Audio ModMic Wireless ins Spiel, das wir in unserem Test genauer beleuchten.

Einem User stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, seine Stimme am PC aufzunehmen und auch die Hardwareauswahl ist sehr umfangreich. Antlion ist in diesem Bereich ein sehr bekannter Hersteller von externen Mikrofonen und hat schon seit vielen Jahren, mit dem ModMic, ein beliebtes Produkt im Angebot, um auch einen normalen HiFi-Kopfhörer, am PC als Headset nutzen zu können. Genau dieses ModMic, welches bis dato nur in einer Kabelgebundenen Variante erhältlich war, ist nur auch als Wireless Variante verfügbar.

Jeder kennt der Problem mit den Kabeln und dann ist man doch auch mal froh, wenn man mal eine Komponente ohne Kabel verwenden kann. Leider ist es meistens so, dass Sprachübertragungen im Wirelessbereich nicht immer mit sehr guten Ergebnissen glänzen. Betrachtet man aber erstmal nur rein die technischen Eigenschaften des ModMic Wireless, kann man aber hoffen, dass wir mit einer doch recht ordentlichen Qualität rechnen können. Vergleicht man diese nämlich mit Beispielsweise dem Audio Technica ATH-G1WL, welches eine sehr gute Sprachaufnahme gezeigt hatte, sind die Erwartungen entsprechend hoch.