KW53 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch zwischen den Jahren gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das DeepCool MACUBE 110 einem Praxistest unterzogen, sondern auch die Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ getestet. Außerdem standen das ASRock Z490 Steel Legend, die Seagate Exos X19 mit 18 TB und das SilverStone Fara B1 Pro während der letzten Tage bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt hatten wir unsere Gehäuse-FAQ auf den neusten Stand gebracht und nerdytecs Couchmaster Cycon² ausprobiert.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 23. Dezember 2020: DeepCool MACUBE 110 im Test: Optisch und finanziell unaufdringlich

DeepCool will mit dem MACUBE 110 sparsamen Käufern einen Mini-Tower anbieten, der sowohl dezent gestaltet, als auch solide ausgestattet ist. Im Test finden wir heraus, ob sich dieses 50-Euro-Modell wirklich eine Preis-Leistungs-Empfehlung verdient... [weiterlesen]

Donnerstag, 24. Dezember 2020: Schnell und leise – Die Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ im Test

Nachdem wir uns bereits die Radeon RX 6800 Nitro+ angeschaut haben, folgt heute das XT-Modell mit der mittleren Big-Navi-GPU. Auch eine Radeon RX 6900 XT Nitro+ wird es geben, diese werden wir in diesem Jahr aber wohl nicht mehr testen können. Die Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ soll eine höhere Leistung und effizientere Kühlung im Vergleich zur Referenzversion bieten. Ob diese Ansprüche der Realität entsprechen, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]

Sonntag, 27. Dezember 2020: ASRock Z490 Steel Legend im Test - Guter Allrounder mit Lichtspektakel

Das letzte von uns getestete Steel-Legend-Modell liegt nur wenige Monate zurück. ASRocks B550 Steel Legend (Hardwareluxx-Test) hat sich für die aktuell heißbegehrten Ryzen-5000-Prozessoren als sehr gute Platine erwiesen. Nun wollen wir unsere Blicke auf das Pendant-Modell mit Intels Z490-Chipsatz werfen, das im Vergleich natürlich für die Comet-Lake-S-Prozessoren konzipiert ist... [weiterlesen]

Montag, 28. Dezember 2020: Seagate Exos X18 im Test: 18 TB ungezügelte Enterprise-Power

Mit der Seagate Exos X18, 18 TB, bringt Seagate die nächste Kapazitätsgröße mit der bereits bekannten Technologie heraus. Beim Test der Exos X16 gingen wir eigentlich davon aus, dass Seagate zur nächsten Größe bereits HAMR, das lange erwartete, neue Aufnahmeverfahren einsetzen würde, jedoch ist dies bei der Exos X18 noch nicht der Fall. Wie sich die Exos im Vergleich zur IronWolf Pro 18 TB und anderen Festplatten in unserem Testparcours schlägt, klären wir in unserem Artikel... [weiterlesen]

Dienstag, 29. Dezember 2020: Gehäuse-FAQ: Was man über PC-Gehäuse wissen sollte (Update 2021)

Das Gehäuse steht bei der Zusammenstellung eines neuen PCs meist weit unten auf der Liste. Dabei ist es eine der langlebigsten Komponenten und hat schon deshalb eine gewisse Aufmerksamkeit verdient. Bei der Auswahl eines geeigneten Gehäuses gibt es allerdings einige Fallstricke. Unsere FAQ soll darauf aufmerksam machen und den Gehäusekauf erleichtern... [weiterlesen]

Mittwoch, 30. Dezember 2020: C-Gaming im Wohnzimmer: nerdytecs Couchmaster Cycon² ausprobiert

Dass sich aufgrund der aktuell anhaltenden Corona-Pandemie die Gaming-Branche über einen vermehrten Zulauf erfreut, dürfte kein Geheimnis sein. Ob Handheld, Konsole oder Gaming-PC, immer mehr Videospiele halten Einzug in die eigenen vier Wände der Deutschen. Da ein Großteil der Gamer allerdings zumeist aus Platzgründen nicht über eine eigene "Man Cave" verfügt, finden die ausgiebigen Spielesessions im eigenen Wohnzimmer statt. Bekanntlich lässt sich auf der heimischen Couch in der Regel eine Maus oder Tastatur nur schwer nutzen, deshalb greifen Gamer hier in erster Linie zu Konsolen. Doch genau dies möchte das Unternehmen nerdytec ändern... [weiterlesen]

Donnerstag, 31. Dezember 2020: SilverStone Fara B1 Pro im Test: A-RGB-Gehäuse mit elegantem Zuluft-Design

SilverStones Fara B1 Pro bietet eigentlich den typischen Mix aus A-RGB-Lüftern und transparenter Front, der gerne zu Kühlproblemen führt. Zumindest optisch fallen bei diesem Midi-Tower größere seitliche Lufteinlässen auf. Doch können sich die vier Gehäuselüfter damit wirklich ausreichend Frischluft gönnen... [weiterlesen]