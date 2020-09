KW36 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Intel Core i7-10850K ausführlich auf den Zahn gefühlt, sondern auch die Seagate FireCuda Gaming SSD 1 TB, die 1More ColorBuds, die 12-nm-Modelle des AMD Ryzen 5 1600 und Ryzen 3 1200, aber auch das ASUS ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) und das ASRock Rack X750D4U-2L2T getestet. Ein Highlight in dieser Woche war natürlich die Vorstellung der neuen GeForce-RTX-Generation von NVIDIA sowie der Tiger-Lake-Prozessoren von Intel.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 27. August 2020: Günstiger 10-Kern-Einstieg: Intel Core i9-10850K im Test

Ende Juli stellte Intel in einem kleinen, zweiten Schwung einige weitere neue Modelle an Comet-Lake-S-Prozessoren vor. Die wichtigste Neuvorstellung ist dabei sicherlich der Core i9-10850K, der sich knapp unter dem Core i9-10900K aufstellt. Zehn Kerne, etwas niedrigere Taktraten, dafür ein um 50 Euro günstigerer Preis. Lohnt sich das? Diese Frage versuchen wir auf den folgenden Seiten zu beantworten... [weiterlesen]

Freitag, 28. August 2020: Schlicht und schnell – Seagate FireCuda Gaming SSD 1 TB im Test

Nachdem erste Mainboards mit dem USB-3.2-Gen2x2-Standard sowie mit verschiedenen Sockeln verfügbar sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch entsprechende Storage-Produkte für diesen Anschluss auf den Markt kommen. Seagate bringt unter dem FireCuda-Markennamen eine externe Festplatte mit RGB-Beleuchtung, schnellem Flashspeicher und 20-G-USB-Anschluss. Wie hoch die Transferrate tatsächlich ausfällt und ob das Gaming-gelabelte Produkt mit RGB-Beleuchtung auch für Nicht-Spieler interessant sein könnte, schauen wir uns im Test genauer an... [weiterlesen]

Samstag, 29. August 2020: 1More ColorBuds im Kurztest: Farbe ist nicht alles

Mit einer vielfältigen Farbwahl, einer optimierten Passform, einem geringen Gewicht und nicht zuletzt einem überzeugenden Klang möchten die 1More ColorBuds eine stilbewusste Käuferschaft ansprechen. Ob sich unser auffälliges Testmuster behaupten kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 30. August 2020: Drei Jahre später: AMD Ryzen 5 1600 und Ryzen 3 1200 mit 12 nm im Test

Obwohl man längst die dritte Ryzen-Generation am Start hat, hat AMD zu Beginn des Jahres heimlich, still und leise zwei Modelle der ersten Generation aufgefrischt. Seitdem gibt es den AMD Ryzen 5 1600 und den AMD Ryzen 3 1200 jeweils auch als 12-nm-Modell mit überarbeiteter Technik. Wie sich das in der Praxis auf die Leistung und den Stromhunger der beiden Einstiegs- und Mittelklasse-Prozessoren auswirkt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Vergleichstest... [weiterlesen]

Dienstag, 01. September 2020: ASUS ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) im Test - Licht- und Schattenspiel

Bei ASUS' ROG-Maximus-Mainboardserie sind wir inzwischen bei der 12. Generation angelangt, die für Intels Comet-Lake-S-Prozessoren auf Basis der LGA1200-Fassung konzipiert ist. Unverändert ist das uns vorliegende ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) in der Oberklasse positioniert worden, sodass der Anwender mit dieser Platine also einiges erwarten darf... [weiterlesen]

Dienstag, 01. September 2020: Alle Details zur neuen GeForce-RTX-Generation auf Ampere-Basis

Auf dem heutigen GeForce Special Event hat NVIDIA die nächste GeForce-RTX-Generation auf Basis der Ampere-Architektur angekündigt. Diese folgt fast genau zwei Jahre nach den ersten GeForce-RTX-Karten mit Turing-GPUs. Doch bevor NVIDIA die neue Hardware vorgestellt hat, sprach Jen-Hsen Huang, CEO von NVIDIA, über das Gaming-Ökosystem... [weiterlesen]

Mittwoch, 02. September 2020: Willow Cove + Xe-LP: Intel stellt die mobilen Tiger-Lake-Prozessoren vor

Auf dem Architecture Day 2020 stellte Intel die ersten substantiellen technischen Daten der Tiger-Lake-Prozessoren vor. Die 10nm SuperFin Technology spielt als Verbesserung der 10-nm-Fertigung ebenso eine Rolle wie die neuen CPU-Kerne im Willow-Cove-Design und die integrierte Grafikeinheit auf Basis der Xe-LP-Architektur... [weiterlesen]

Freitag, 04. September 2020: ASRock Rack X570D4U-2L2T im Test - Für den Home-Server-Bereich

Heute steht ein weiteres Mainboard von ASRock Rack auf unserem Testplan. Machten wir mit dem ASRock Rack E3C246D4I-2T (LGA1151v2) und dem ASRock Rack D1622D4I (BGA1667) im kompakten Mini-ITX-Format inklusive Mini-SAS den Anfang, setzen wir unsere Reise im AMD-Sektor fort und schauen uns das Rack X570D4U-2L2T einmal näher an... [weiterlesen]

Freitag, 04. September 2020: Neue Details: Ampere und GTX-30-Series Deep Dive

NVIDIA geht für die Vorstellung der Ampere-Generation der GeForce-RTX-Karten einen etwas anderen Weg. Vor einigen Tagen hat man die neuen Karten in einer Videopräsentation vorgestellt und kurz darauf waren auch die wichtigsten technischen Daten bekannt. Inzwischen hat NVIDIA uns aber über alle weiteren Details informiert und über diese dürfen wir ab sofort berichten... [weiterlesen]