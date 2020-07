Intel Core i9-10850K: Der langsamere und günstigere Core i9-10900K

In den Gerüchten wurde er schon einige Tage lang behandelt – nun hat Intel ihn offiziell vorgestellt. Der Intel Core i9-10850K ergänzt die aktuelle Produktpalette um ein weiteres Modell mit zehn Kernen. Als Unterschied zum Core i9-10900K anzuführen sind ein um 100 MHz geringerer Basis- und Boost-Takt.

Dies dürften dann schon die wichtigsten Änderungen sein, denn die Thermal Design Power liegt weiterhin bei 125 W und der Speichercontroller spricht Arbeitsspeicher als DDR4-2933 an – mit der Option hier deutlich höher gehen zu können. Der Core i9-10900K kostet laut Intel-Preisliste 488 US-Dollar, der Core i9-10850K wird mit 453 US-Dollar aufgeführt. Entsprechend dürfte er am Markt etwas günstiger sein. Ein Core i9-10900K kostet derzeit 507 Euro.

Gegenüberstellung der Mainstream-Prozessoren Kerne / Threads Basis-Takt Single-Core Turbo Max Turbo 3.0 Thermal Velocity Boost All-Core Turbo Speicher TDP Core i9-10900K 10 / 20 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz 4,9 GHz DDR4-2933 125 W Core i9-10900KF 10 / 20 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz 4,8 GHz DDR4-2933 125 W Core i9-10900 10 / 20 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz 4,5 GHz DDR4-2933 65 W Core i9-10900F 10 / 20 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz 4,5 GHz DDR4-2933 65 W Core i9-10850K 10 / 20 3,6 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz 4,8 GHz DDR4-2933 125 W Core i7-10700K 8 / 16 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz - 4,7 GHz DDR4-2933 125 W Core i7-10700KF 8 / 16 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz - 4,7 GHz DDR4-2933 125 W Core i7-10700 8 / 16 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz - 4,6 GHz DDR4-2933 65 W Core i7-10700F 8 / 16 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz - 4,6 GHz DDR4-2933 65 W Core i5-10600K 6 / 12 4,1 GHz 4,8 GHz - - 4,5 GHz DDR4-2666 125 W Core i5-10600KF 6 / 12 4,1 GHz 4,8 GHz - - 4,5 GHz DDR4-2666 125 W Core i5-10600 6 / 12 3,3 GHz 4,8 GHz - - 4,4 GHz DDR4-2666 65 W Core i5-10500 6 / 12 3,1 GHz 4,5 GHz - - 4,2 GHz DDR4-2666 65 W Core i5-10400 6 / 12 2,9 GHz 4,3 GHz - - 4,0 GHz DDR4-2666 65 W Core i5-10400F 6 / 12 2,9 GHz 4,3 GHz - - 4,0 GHz DDR4-2666 65 W Core i3-10320 4 / 8 3,8 GHz 4,6 GHz - - 4,4 GHz DDR4-2666 65 W Core i3-10300 4 / 8 3,7 GHz 4,4 GHz - - 4,2 GHz DDR4-2666 65 W Core i3-10100 4 / 8 3,6 GHz 4,3 GHz - - 4,1 GHz DDR4-2666 65 W

Die spannende Frage ist, wozu es nun einen Core i9-10850K in der Produktpalette benötigt? Laut Intel haben Kunden entsprechendes Feedback gegeben und sich ein weiteres Modell zu einem etwas geringeren Preis gewünscht.

The i9-10850K is based on immediate feedback we’ve received from customers, including to further expand options and different price points," so ein Unternehmenssprecher gegenüber PCWorld. "This will also obviously support long term demand for i9K processors as well."

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass Intel alle Chips verwertet, die nicht als Core i9-10900K durchgehen und bestimmte Kriterien, wie den Thermal Velocity Boost von 5,3 GHz, nicht erreichen. Den Unterschied von nur 100 MHz in den Boost-Taktraten macht sich als Differenzierung im Produkt nicht wirklich bemerkbar. Insofern dürfte hier der Preis eine wichtige Rolle spielen.

PL1, PL2 und Tau für die K-Modelle PL1 PL2 Tau Intel Core i9-10900K 125 W 250 W 56 s Intel Core i9-10850K 125 W 250 W 56 s Intel Core i7-10700K 125 W 229 W 56 s Intel Core i5-10600K 125 W 182 W 56 s

Aber auch AMD machte mit dem Matisse-Refresh nur kleine Schritte. Nachdem wir uns den Ryzen 9 3900XT zum Start angeschaut haben, folgten vor wenigen Tagen die Modelle Ryzen 5 3600XT und Ryzen 7 3800XT. Hier sind es ebenfalls nur wenige hundert Megahertz Unterschied zwischen den X- und XT-Modellen.