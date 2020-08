KW31 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das SilverStone ET700-MG oder die neuen Matisse-Refresh-Prozessoren von AMD kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch Death Stranding angespielt. Außerdem standen die Alphacool Eiswolf 2 AiO, das Buffalo TS-6400D und der Intel Core i5-16G7 bei uns auf dem Prüfprogramm. Ansonsten testeten wir das Acer Predator Helios 3 und den Philips 499P9H.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 24. Juli 2020: SilverStone ET700-MG im Test: Solides 80-PLUS-Gold-Netzteil mit langen modularen Kabel

Das SilverStone ET700-MG ist ein neues Mittelklasse-Netzteil von SilverStone, welches mit 80 PLUS Gold, voll-modularem Kabelmanagement und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten gut ausgestattet ist. Dazu kommen noch ein "geräuscharmer" 135-mm-Lüfter und japanische Primärkondensatoren sowie fünf Jahre Herstellergarantie. Wie sich das SilverStone ET700-MG in der Praxis schlägt, haben wir uns wie üblich näher angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 25. Juli 2020: Achtung, Baby an Bord: Hideo Kojimas Death Stranding angespielt

Mit Death Stranding präsentiert die japanische Spieleschmiede Kojima Productions ein Open-World-Spiel, das es so bislang noch nicht gegeben hat. Dabei verfolgte Chefentwickler Hideo Kojima den Ansatz, den Gamern zu vermitteln, wie wichtig es ist, in seinem Leben Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Mit den Hikikomor zeichnet sich in Japan bereits seit Jahrzehnten eine Entwicklung ab, bei der Menschen sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben und die eigenen vier Wände mehrere Monate lang nicht verlassen. Es ist davon auszugehen, dass Kojima gerade diese Menschen erreichen und zu einem Umdenken bewegen möchte bzw. verhindern will, dass sich der Hikikomori-Lifestyle in Japan noch weiterverbreitet... [weiterlesen]

Sonntag, 26. Juli 2020: Refresh-Nachzügler: AMD Ryzen 7 3800XT und Ryzen 5 3600XT im Test

Wenige Tage nach unserem Test zum AMD Ryzen 9 3900XT versorgte uns die Chipschmiede mit den beiden kleineren Serienvertretern der Matisse-Refresh-Generation, die dank zahlreicher Verbesserungen im Fertigungsprozess und etwas höherer Taktraten die Effizienz gegenüber den bestehenden Modellen verbessern sollten. Wie sich der AMD Ryzen 7 3800XT und der Ryzen 5 3600XT im Vergleich schlagen und wie gut sich die neuen XT-Vertreter übertakten lassen, das klären wir auf vielfachen Leserwunsch hin nun in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Montag, 27. Juli 2020: Schon nahe an der Custom-Kühlung: Die Alphacool Eiswolf 2 AiO im Test

Alphacool hat seine All-in-One-Wasserkühlung für Grafikkarten um eine zweite Generation erweitert. Die Alphacool Eiswolf 2 ist eine vorbefüllte Wasserkühlung, die auf einer kompatiblen Grafikkarte montiert wird und dann sofort einsatzbereit ist. Im Vergleich zu klassischen AiO-Lösungen verspricht Alphacool aber eine Kühlleistung, die der einer Custom-Wasserkühlung nahekommen soll. Ob sie dieses Versprechen halten kann und wie sich die Kühlleistung im Vergleich zu einer Luftkühlung darstellt, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Dienstag, 28. Juli 20202: Buffalo TS-6400D - Solides Business-NAS im Test

Die Buffalo TeraStation TS-6400DN soll als Fertig-NAS-Lösung für kleine Unternehmen überzeugen, welche auf eine schnelle Netzwerkverbindung mit 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss, leistungsstarker Hardware und erweiterten Backup-Funktionen angewiesen sind. Wie sich das vorkonfektionierte Gerät schlägt, werden wir uns in diesem Test genauer untersuchen... [weiterlesen]

Mittwoch, 29. Juli 2020: Lakefield im Test: Core i5-L16G7 mit fünf Kernen muss zeigen was er kann

Vor einigen Wochen stellte Intel seine beiden Lakefield-Prozessoren vor – heute können wir einen Blick auf die Leistung werfen, denn mit dem Galaxy Book S von Samsung stand uns das erste Notebook zur Verfügung, welches ein Hybrid-Design aus dem Hause Intel verwendet. Neue Leistungsrekorde sind hier natürlich nicht zu erwarten, was aber von einem passiv gekühlten Sandwitch-Packaging zu erwarten ist, schauen wir uns auf den folgenden Seiten an... [weiterlesen]

Donnerstag, 30. Juli 2020: Acer Predator Helios 300 im Test: Solide Leistung zum attraktiven Preis

Das Acer Predator Helios 300 konnte in der Vergangenheit nicht nur mit einer soliden Gaming-Performance aufwarten, sondern wusste obendrein mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen. Mit potenter Hardware, einem schnellen Bildschirm und zahlreichen weiteren Gadgets wie eine RGB-Beleuchtung oder Killer-Netzwerkchips hat das Gerät eigentlich alles zu bieten, was das Gamer-Herz begehrt. Wir haben das Topmodell der neuen Modellgeneration ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 31. Juli 2020: Philips 499P9H im Test: Mit Webcam und RJ45-Anschluss

Der Philips 499P9H möchte die eierlegende Wollmilchsau für Multimedia- und Office-User zugleich sein. Dazu wird eine hohe Auflösung im 49-Zoll-Format mit umfangreichen Docking-Funktionen und sogar einer integrierten Pop-up-Webcam kombiniert. Wer Bildbearbeitung betreiben möchte, der kann sich über eine große Farbraumabdeckung freuen. Wie gut das alles in der Praxis funktioniert, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]