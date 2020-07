KW29 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Acer Swift 3 mit AMD- und Intel-Prozessor ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder die Preview von DiRT 5 angespielt, sondern auch die Exceria-Reihe von Kioxia, die EVGA GeForce RTX 2080 Super KO Gaming, die Corsair iCUE Nexus, den PCZ Sabre MK2 und das MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi sowie die Sennheiser Momentum True Wireless 2 auf den Prüfstand gestellt. Das erste Notebook mit Mini-LED-Bildschirm, das MSI Creator 17, konnten wir uns in dieser Woche ebenfalls schon näher ansehen.

Freitag, 10. Juli 2020: Acer Swift 3 im Doppeltest: Edel, schnell und langläufig – egal ob mit AMD oder Intel

Das Acer Swift 3 will ein schlanker, leichter, edler und schneller sowie ausdauernder Alltagsbegleiter mit vielen nützlichen Funktionen wie einem Fingerabdruck-Sensor oder reichhaltigen Anschlüssen sein. Was die Hardware anbelangt, so ist die Vielfalt tatsächlich reichhaltig: Acer bietet das Ultrathin-Gerät nicht nur mit Intels sparsamen Ice-Lake-Prozessoren an, sondern obendrein mit AMDs Renoir-APUs, die bereits in unseren ersten Tests besonders positiv auffallen konnten. Wir haben dem Acer Swift 3 im Rahmen eines Doppeltests mit jeweils mittlerer Ausstattung für etwa 700 bis 900 Euro kräftig auf den Zahn gefühlt

Samstag, 11. Juli 2020: Es wird bunt: Preview von DiRT 5 angespielt

Mit Colin McRae Rally, kurz CMR, präsentierte die Spieleschmiede Codemasters im Jahr 1998 erstmals ein Rallyespiel, das sich aufgrund seiner realistischen Umsetzung äußerst großer Beliebtheit erfreute. Neben acht zur damaligen Zeit aktuellen Rallyefahrzeugen gab es ebenfalls acht Rallyes, bei denen es die Spieler unter anderem nach Neuseeland oder Griechenland beziehungsweise Monaco sowie Australien verschlug. Im Jahr 2000 folgte mit Colin McRae Rally 2.0 der offizielle Nachfolger, bei dem neben der Grafik auch die Fahrzeuge bzw. Strecken aktualisiert wurden. Zudem feierte ein neuer Rennmodus seine Premiere. 2002 ging es dann weiter mit Colin McRae Rally 3, gefolgt von Colin McRae Rally 04 im Jahr 2003. Auch nach vier Teilen war bei Codemasters noch lange kein Ende in Sicht und so releaste die britische Spieleschmiede bis zum heutigen Tage neun weitere Spiele des CMR-Franchises.

Sonntag, 12. Juli 2020: Die Exceria-Reihe von Kioxia im Test: So wie Raider und Twix?

Dass Toshiba seine Speichersparte Anfang 2019 ausgegliedert und umbenannt hat, dürfte sicherlich den meisten Lesern bekannt sein. Ebenfalls dass damit einige Verwirrung um die korrekten Produktbezeichnungen entstand. So bekamen wir zu Beginn des Jahres noch die Toshiba OCZ RC500 von Kioxia, die einfach direkt alle drei bekannten Herstellernamen beinhaltete. Damit soll nun Schluss sein, nachdem die Umbenennung zunächst im Business-zu-Business-Geschäft vollzogen wurde, trifft es nun den Endkundenmarkt. Kioxia bietet daher künftig unter der einheitlichen Exceria-Reihe drei Speicherlösungen an, die mit den Endungen "SATA", "Plus" oder eben nur Exceria ihre jeweilige Ambition unterstreichen. Ob dabei allerdings nur das Label geändert wurde und die SSDs alte Bekannte sind, klären wir in unserem Review

Montag, 13. Juli 2020: EVGA GeForce RTX 2080 Super KO Gaming im Test

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr schickte NVIDIA mit den ersten Super-Vertretern leicht beschleunigte Modelle mit mehr Shadereinheiten, schnellerem Speicher und höheren Taktraten ins Rennen. Die Boardpartner zogen rasch nach, schnallten ihre eigenen Kühllösungen auf und drehten mehr oder weniger deutlich an den Taktreglern. Die KO-Gaming-Reihe von EVGA kehrt allerdings zum Wesentlichen zurück und will die Karten preislich deutlich attraktiver gestalten – sie sollen zu den jeweils günstigsten Ablegern am Markt zählen – ohne, dass dabei Abstriche bei Performance, Lautstärke oder Kühlungsverhalten gemacht werden müssen. In diesem Artikel widmen wir uns der EVGA GeForce RTX 2080 Super KO Gaming

Dienstag, 14. Juli 2020: Corsair iCUE Nexus im Test: Zusatzdisplay mit Touch-Bedienung

Mit dem iCUE Nexus bringt Corsair einen "Companion Touch Screen" auf den Markt - also ein kleines Zusatzdisplay, das sich direkt per Touch bedienen lässt. Im Test finden wir heraus, welche Möglichkeiten dieses Produkt bieten kann

Dienstag, 14. Juli 2020: Death Stranding mit DLSS 2.0 und FidelityFX CAS im Leistungstest

Ab heute ist der während der Entwicklungsphase inhaltliche nebulöse Konsolentitel Death Stranding auch für den PC verfügbar. Zwar muss auf Raytracing-Effekte verzichtet werden, dafür gibt es ein Upsampling mittels DLSS 2.0. Die verwendete Decima-Engine bietet aber darüber hinaus auch noch einige weitere interessante Technische Aspekte. In diesem Artikel schauen wir uns die Leistung verschiedener Radeon- und GeForce-Grafikkarten im Vergleich. Im Fokus sind zudem die Upsampling-Technologien DLSS 2.0 und FidelityFX CAS

Mittwoch, 15. Juli 2020: PCZ Sabre MK2 im Test: Ein gutes Allround-Gaming-System mit Comet Lake und Navi

In den letzten Wochen und Monaten haben die Hersteller für etliche neue Komponenten gesorgt, die viele Spieler über ein Upgrade ihres Systems nachdenken lassen dürften. Doch nicht jeder möchte sich seinen PC selbst zusammenbauen oder einfach nur zu einem System von der Stange greifen. PCZ bietet mit seinem Service eine gute Zwischenlösung an: Man bestimmt die Grundkomponenten, um den Rest kümmert sich der Build-to-Order-Anbieter. Wir haben uns ein aktuelles Mittelklasse-System mit Comet-Lake-S-CPU und Navi-GPU kommen lassen und dieses auf Herz und Nieren geprüft

Donnerstag, 16. Juli 2020: MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI im Test - USB 3.2 Gen2x2 in der Mittelklasse

In diesem Test werden wir uns dem MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI widmen, das MSI für die Mittelklasse konzipiert hat und Teil der MSI-Performance-Gaming-Serie ist. Zwar wird es natürlich Unterschiede und Abstriche im Vergleich zum bereits getesteten MSI MEG Z490 ACE geben. Wir werden festhalten, ob die Unterschiede sehr groß ausfallen

Donnerstag, 16. Juli 2020: MSI Creator 17: Das erste Notebook mit Mini-LED im Hands-On

Das MSI Creator 17 bietet dank Comet Lake-H und GeForce RTX Super nicht nur die neuesten Hardware-Komponenten an, sondern setzt außerdem als eines der ersten Geräte überhaupt auf die brandneue Mini-LED-Technik. Im Rahmen eines Redaktionsbesuches konnten wir uns einen ersten Eindruck des 17-Zöllers verschaffen

Freitag, 17. Juli 2020: Sennheiser Momentum True Wireless 2 im Test: Erstklassiger Klang trifft auf ANC

Der deutsche Traditionshersteller Sennheiser schickt seine Momentum TrueWireless 2 an den Start. Gegenüber der ersten Generation bieten die eine längere Akkulaufzeit und können mit einer aktiven Geräuschunterdrückung aufwarten. Wie gut die neuen Funktionen wirklich sind und ob auch der Klang überzeugen kann, klären wir in diesem Test