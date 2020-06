KW24 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Patriot PXD ausführlich auf den Zahn gefühlt oder der EVGA GeForce RTX Super KO Gaming einen Praxistest unterzogen, sondern auch das MSI MEG Z490 ACE, den Intel NUC 9 Extreme, das Aerocool Aero Bronze 550W, das Amazon Fire HD 8 Plus (2020) und das Gigabyte AORUS 5 getestet. Mit der CMR- und SMR-Technik von HDDs haben wir uns ebenfalls ausführlich beschäftigt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 04. Juni 2020: Patriot PXD m.2 PCIe im Test: Kompakt und schnell

Externe SSDs erfreuen sich zunehmend einer großen Beliebtheit. Das ist kein Wunder, denn die Vorteile sind offensichtlich: In der Größe von klassischen USB-Sticks können mittlerweile riesige Datenmengen einfach und sicher übertragen und mitgenommen werden. Und das mittlerweile sogar mit Geschwindigkeiten weit über denen von SATA hinaus. Gerade das macht sie zunehmend auch interessant als flexible Speichererweiterung für schwer aufzurüstende Systeme wie etwa Notebooks, Tablets oder auch Spielekonsolen. Mit der zu Beginn des Jahres vorgestellten PXD m.2 PCIe-SSD versucht Speicherspezialist Patriot am besten alle drei Zielgruppen für sich zu gewinnen. Wie gut das klappt, finden wir mit unserem Testparcours heraus... [weiterlesen]

Freitag, 05. Juni 2020: EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO Gaming im Test: Zurück zum Wesentlichen

Die NVIDIA GeForce RTX 2070 Super zählt aus Preis-Leistungs-Sicht sicherlich mit zu den interessantesten High-End-Grafikkarten auf dem Markt und kann vor allem für diejenigen lohnenswert sein, die nicht nur die neuen Ray-Tracing-Effekte von NVIDIA nutzen möchten, sondern zugleich eine entsprechende Performance für eine hohe Auflösung und maximale Details suchen. Die EVGA GeForce RTX 2070 Super KO Gaming bedient dabei das untere Preisniveau der Serie, ohne viele Abstriche hinzunehmen – wie sich das rund 549 Euro teure Modell mit seiner eigenen Kühllösung schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 07. Juni 2020: MSI MEG Z490 ACE im Test - Unterbau mit starker CPU-Spannungsversorgung

Mit dem MEG Z490 ACE hat MSI ein Oberklasse-Mainboard aus der Enthusiast-Gaming-Produktreihe im Angebot, das besonders gut zum Übertakten geeignet sein soll und zudem über eine erweiterte Grundausstattung verfügt. MSI hat uns ein Sample zukommen lassen, das wir ausführlich getestet und natürlich auch durch den Benchmark-Parcours geschickt haben... [weiterlesen]

Montag, 08. Juni 2020: Intel NUC 9 Extreme im Test: Core i9-9980HK und RTX 2070 im 5-Liter-Gehäuse

Intel bietet die NUCs in den verschiedensten Formfaktoren an – vom kleinen Next Unit of Computing mit den NUC-Elements, bis zum NUC 9 Extreme Kit, das im Vorfeld unter dem Codenamen Ghost Canyon entwickelt wurde. Wir haben uns das NUC 9 Extreme Kit einmal genauer angeschaut und versuchen zu eruieren, für wen der kleine Rechner mit einem Volumen von 5 l das Richtige sein könnte... [weiterlesen]

Dienstag, 09. Juni 2020: Aerocool Aero Bronze 550W im Test: Einsteiger-Netzteil mit leisem Betrieb

Aerocool hat mit dem Aero Bronze Anfang des Jahres eine neue Klasse von Einsteigernetzteilen vorgestellt, die einen guten Kompromiss aus Preis und Qualität versprechen. Die Aero Bronze bieten 80 PLUS Bronze Effizienz, DC-DC-Technik und auch die wesentlichen Schutzschaltungen sollen mit an Bord sein. Wie sich das Aerocool Aero Bronze 550M tatsächlich schlägt, haben wir uns in diesem Test näher angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 10. Juni 2020: Amazon Fire HD 8 Plus (2020) im Test: Fit für 2020?

Amazon hat seine 8-Zoll-Fire-Tablets aktualisiert. Das neue Fire HD8 Plus kann zeitgemäß sowohl über USB Typ-C als auch drahtlos geladen werden. Ein Quad-Core-Prozessor und 3 GB an Arbeitsspeicher lassen auf eine angemessene Performance hoffen. Wir können nicht nur das Fire HD8 Plus selbst testen, sondern auch einen Blick auf das passende Cover und das optionale Drahtlos-Ladedock werfen... [weiterlesen]

Donnerstag, 11. Juni 2020: CMR/SMR: Der HDD-Guide zu den verschiedenen Aufnahmemethoden

SMR? CMR? PMR? Seit Mitte 2019 berichteten wir in unseren Artikeln zu Festplatten immer wieder von SMR-artigem Verhalten, ohne, dass die Festplatten als SMR gekennzeichnet sind. Letztes Beispiel war die WD Red 6 TB WD60EFAX, eine NAS-Festplatte mit SMR-Schreibcharakteristik. Mittlerweile hat WD bestätigt, dass bei diesem Modell SMR Verwendung findet. Aber was ist SMR eigentlich? Wir haben uns noch einmal genau angesehen, wie SMR funktioniert und welche Besonderheiten dabei zu beachten sind. Und: Welche Modelle von welchem Hersteller sind eigentlich betroffen... [weiterlesen]

Freitag, 12. Juni 2020: Gigabyte AORUS 5: Ein günstiger Vollblut-Gamer im Test

Das Gigabyte AORUS 5 ist zwar deutlich günstiger als die aktuellen Topmodelle des Herstellers und verzichtet auf so manche Spielerei, ist aber noch immer ein sehr kompakter Vollblut-Gamer mit schneller Hardware und guter Ausstattung. Zu den Highlights zählen ein neuer Comet-Lake-H-Prozessor, eine dedizierte GeForce-Grafikkarte, ein schnelles 144-Hz-Display und ein noch immer sehr kompaktes und schlichtes Gehäuse. Wie sich der 15-Zöller im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]