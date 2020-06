Seite 1: Amazon Fire HD 8 Plus (2020) im Test: Fit für 2020?

Amazon hat seine 8-Zoll-Fire-Tablets aktualisiert. Das neue Fire HD8 Plus kann zeitgemäß sowohl über USB Typ-C als auch drahtlos geladen werden. Ein Quad-Core-Prozessor und 3 GB an Arbeitsspeicher lassen auf eine angemessene Performance hoffen. Wir können nicht nur das Fire HD8 Plus selbst testen, sondern auch einen Blick auf das passende Cover und das optionale Drahtlos-Ladedock werfen.

Seit mittlerweile neun Jahren bietet Amazon eigene Tablets an. Die Zielsetzung ist klar: Mit möglichst günstigen Preisen sollen Käufern Geräte geboten werden, die vor allem zum Konsum von Konsum von Amazon-Diensten einladen. Über den Amazon Appstore ist aber auch die Nutzung einer großen Zahl an Android-Apps möglich. Mit Fire 7, Fire HD 8/Fire HD 8 Plus und Fire HD 10 werden drei Formate abgedeckt. Ende Mai 2020 hat Amazon die 8-Zoll-Modelle aktualisiert nach zwei Jahren wieder einmal aktualisiert - und zwar auf die zehnte Generation.

Beim regulären Fire HD 8 erhält der Quad-Core-Prozessor eine Taktsteigerung von 1,3 auf 2 GHz, 2 statt 1,5 GB RAM, 32 oder 64 GB statt 16 oder 32 GB Speicher und vor allem einen zeitgemäße USB Typ-C-Anschluss. Das Fire HD 8 Plus wird zusätzlich mit 3 GB RAM und der Unterstützung für drahtloses Laden aufgewertet.

Das reguläre Fire HD 8 wird von Amazon schon ab 99,99 Euro angeboten. Dafür erhält man die Version mit 32 GB Speicher und mit Spezialangeboten - also mit Werbung auf dem Ruhebildschirm. Das Fire HD 8 Plus kostet mit 32 GB Speicher und Spezialangeboten 119,99 Euro, ohne Werbung 134,99 Euro. 64 GB gibt es für 149,99 Euro (mit Werbung) bzw. 164,99 Euro (ohne Werbung).

Ausgeliefert wird das Fire HD 8 Plus mit Sicherheitshinweisen, einer Schnellstartanleitung, dem Ladekabel mit USB Typ-C-Anschluss und dem Ladeadapter. Geladen wird mit 9 W.

Die Eckdaten in der Übersicht: