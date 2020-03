KW09 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem AMD Ryzen Threadripper 3990X mit seinen 64 Kernen und 128 Threads ausführlich auf den Zahn gefühlt, sondern auch dem Corsair T3 Rush, dem ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 und dem Samsung C49RG90 einen Praxistest unterzogen. Das NZXT H1 stand während der letzten sieben Tage ebenso auf dem Teststand wie die Western Digital RED WD140EFFX mit 14 TB. Zu guter Letzt stellten wir bei Grafikkarten einen Bandbreitenvergleich zwischen PCI Express 4.0 und PCIe 3.0 auf und testeten die Western Digital WD Blue SN550 auf Herz und Nieren.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 21. Februar 2020: Corsair T3 Rush ausprobiert: Atmungsaktiv dank Mikrofaser-Oberfläche

Gaming-Möbel stehen noch immer hoch im Kurs. Mit dem Corsair T3 Rush möchte der amerikanische Allrounder weiter seine Marktanteile bei den Gaming-Chairs sichern. Interessant ist insbesondere der Blick auf das verwendete Material, denn dieses soll recht atmungsaktiv sein. Wir machen die Sitzprobe... [weiterlesen]

Freitag, 21. Februar 2020: Bandbreiten-Test: Was der Umstieg auf PCIe 4.0 bringt

Gegenüber dem 3.0-Standard verdoppelt PCI Express 4.0 die maximal mögliche Bandbreite auf bis zu 32 GB/s. Aktuell kann der neue Standard jedoch nur in Verbindung mit einem Ryzen-Prozessor auf Zen-2-Basis sowie einer Navi-Grafikkarte und einem X570-Mainboard genutzt werden – wenn man von den SSDs einmal absieht. Aber auch die neue Threadripper-Plattform unterstützen den Standard. Der Frage, ob sich bei Grafikkarten zwischen den beiden Standards tatsächlich Leistungsunterschiede ergeben, gehen wir nun auf den Grund. Vor allem bei der AMD Radeon RX 5500 XT gibt es eine kleine Überraschung.... [weiterlesen]

Sonntag, 23. Februar 2020: Mini-ITX und Thunderbolt 3.0: ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 im Test

Mainboards mit Thunderbolt-3.0-Unterstützung gibt es ja bekanntermaßen nicht in großen Mengen. Wenn es dann auch noch das Mini-ITX-Format sein muss, wird es gleich von Anfang an sehr schwierig. ASRock bietet jedoch mit dem X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 einen interessanten Winzling an, der eben genau diese Kriterien erfüllt... [weiterlesen]

Montag, 24. Februar 2020: Samsung C49RG90 im Test - Breites Display mit schwachem Local Dimming

Der C49RG90 stellt Samsungs zweite Generation der überbreiten Gaming-Monitore dar. Wie gut sich der aktuelle 49-Zöller verkaufen kann, der mit einer gesteigerten Auflösung aufwartet, das klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Dienstag, 25. Februar 2020: NZXT H1 im Test: Mini-ITX-Revolution mit Netzteil und AiO-Kühlung

Mit dem H1 bringt NZXT mehr als nur ein schickes und platzsparendes Mini-ITX-Gehäuse auf den Markt. Denn es wird als Set gleich mit einer abgestimmten AiO-Kühlung, einem SFX-L-Netzteil und einem Riserkabel ausgeliefert. Im Test klären wir, wie überzeugend und nutzerfreundlich das einzigartige Gesamtpaket wirklich ist... [weiterlesen]

Mittwoch, 26. Februar 2020: Western Digital RED WD140EFFX im Test: 14 TB bei 5.400 rpm

Im August 2019 hatte WD die neue 14-TB-Generation der WD-RED-Serie vorgestellt. Ein knappes halbes Jahr später haben wir die Möglichkeit, uns das neue Top-Modell der normalen RED-HDD anzuschauen. Die RED 14 TB WD140EFFX ist die erste Festplatte im Test mit 512 MB Cache und hat, genau wie ihr Vorgänger, die WD120EFAX, auch nur 5.400 rpm Spindeldrehzahl... [weiterlesen]

Donnerstag, 27. Februar 2020: AMD Ryzen Threadripper 3990X im Test: Mit 128 Threads auf den Multi-Threaded-Thron

Was im August 2017 mit dem AMD Ryzen Threadripper 1950X begann, wird nicht ganz drei Jahre später mit dem Ryzen Threadripper 3990X konsequent fortgeführt: Die Jagd nach möglichst vielen CPU-Cores für den Endanwender. Das vorerst neue Flaggschiff der US-Amerikaner wirft nämlich stolze 64 Kerne und 128 Threads in den Ring, setzt auf die neueste Zen-2-Architektur und ist damit ein echtes Monster unter den Prozessoren – ist damit jedoch nur für eine ganz besondere Zielgruppe geeignet... [weiterlesen]

Freitag, 28. Februar 2020: Western Digital WD Blue SN550 im Test: Modellpflege mit BiCS4 und mehr Lanes

Mit der WD Blue SN550 schickt Western Digital ein deutliches Upgrade seiner Mittelklasse-SSD ins Rennen und setzt sowohl auf neue NANDs wie auch auf mehr Bandbreite. Letzteres war bereits bei der Vorgängerin der Fall, die in unserem Review dennoch nur bedingt überzeugen konnte. Ob sich das nun mit der neuen Inkarnation ändert, klären wir wie immer mittels unseres Testparcours... [weiterlesen]