An diesem Wochenende läuft die erste Open Beta zum kommenden Battlefield 6. Noch bis Sonntag können Spieler in die erste spielbare Fassung des Shooters hineinschnuppern. Eine Woche später ist eine zweite Beta angesetzt. Die Veröffentlichung soll am 10. Oktober 2025 erfolgen.

Eines der größten Probleme für Online-Shooter sind Cheater, die sich unfaire Vorteile gegenüber anderen verschaffen und das Spielerlebnis so verderben können. Um dem vorzubeugen hat Battlefield 6 bereits in der Beta auf Sicherheitsmaßnahmen wie den Secure Boot und das neue Javelin-Anticheat-System von Electronic Arts gesetzt. Trotz dieser Vorkehrungen haben die ersten Cheater jedoch schon Mittel und Wege gefunden, sich im Spiel auszubreiten.

Im Internet verbreiten sich mehr und mehr Clips, in denen zu sehen ist, dass einige Spieler Wallhacks nutzen, um Freund und Feind durch Wände hindurch erkennen zu können. Auch Aimbots, die den Spielern das Zielen und perfekte Schießen abnehmen, sollen bereits genutzt werden. Damit haben die Cheater offenbar die Sicherheitssysteme ausgetrickst.

Viele Nutzer sind auch deshalb enttäuscht über das Auftauchen der Cheater, da der Secure Bot teilweise einigen Aufwand mit sich bringt, da er in Bios aktiviert werden muss. Sie fragen sich nun, warum sie diesen Aufwand betreiben müssen, wenn das System scheinbar wirkungslos ist. EA selbst gab an, dass man über einige Vorfälle informiert sei und das Geschehen beobachtet. Es bleibt zu hoffen, dass die Probleme in der Beta genutzt werden, um Cheatern zum Release besser entgegenzutreten.