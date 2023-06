Werbung

Synology hat bereits vor zwei Jahren damit begonnen, eigene zertifizierte Laufwerke für die eigenen NAS- und Enterprise-Geräte herauszubringen. Nachdem wir uns bereits die Synology HAT5300-8T in einem früheren Artikel angeschaut haben, gibt es heute die doppelte Kapazität. Mit 16 TB bietet die, auf der Toshiba MG08A mit 16 TB, basierende Festplatte mit Helium-Füllung genügend Speicher für jeden Anwendungsfall. Mehr zu diesem Laufwerk beleuchten wir in diesem Test.

Als bisher größter Vertreter der Synology HAT5300-Serie haben wir die HAT5300-16T, das Modell mit 16 TB im Test. Hierbei handelt es sich um Festplatten, welche von Toshiba direkt für Synology hergestellt werden und eine eigene Firmware laut Synology besitzen sollen. Diese ist speziell für den Betrieb mit Synology-Geräten optimiert und empfohlen. In der Vergangenheit hatten wir bereits das Modell HAT5300-8T getestet, welches inzwischen durch die HAT5310-8TB ersetzt wurde. Aus der initialen Serie befinden sich nur noch das 12-TB- und das hier getestete 16-TB-Modell auf dem Markt. Neu hinzugekommen - mit der HAT5310-Reihe - sind auch die Kapazitätsgrößen 4 TB und 18 TB, welche, soweit bekannt, weiterhin bei Toshiba gefertigt werden.

Physisch handelt es sich bei der HAT5300-16T um eine Toshiba MG08, MG08ACA16TE, mit einer Speicherkapazität von 16 TB. Diese Festplatte hatten wir bereits im Original im Test, sie kam 2020 auf den Markt. Mit einer hohen Transferrate, Spezifikationen im Enterprise-Segment und dennoch einem niedrigen Preis hat diese Festplatte auch außerhalb des Enterprise-Segments große Erfolge gefeiert. Mit einer Helium-Füllung, 7.200 rpm und einer jährlichen maximalen Transferrate von 550 TB bei einer nicht korrigierbaren Fehlerrate von 1 je 10^15 gelesenen Bits hat die MG08 und somit auch die HAT5300-16T alle Kennzahlen, die für eine gute Enterprise-Festplatte ausschlaggebend sind.

Auch wenn die Einführung von speziell auf die eigenen Produkte abgestimmten Festplatten grundsätzlich keine schlechte Idee ist, so müssen wir an dieser Stelle etwas Kritik an der Umsetzung von Synology üben. Im Enterprise-Segment sind spezielle Produkte wie Festplatten, welche getestet, zertifiziert, ggfs. angepasst und vor allem bevorratet werden mit einem großen Preisaufschlag verbunden. An dieser Stelle ist dies auch kein Problem, da hier Verfügbarkeit wichtiger ist als ein bezahlbarer Preis. Genauso verhält es sich auch preislich mit dem von Synology angebotenen Zubehör, wozu auch die Festplatten zählen.

Zeitgleich mit dem Etablieren der eigenen Festplatten fährt Synology die Kooperation mit den anderen Herstellern zurück, was z.B. dazu führt, das die neuen DiskStations keine Unterstützung mehr für das Seagate-Health-Management-Feature mehr besitzen. Genauso finden sich z.B. in der Kompatibilitätsliste der neuen DS923+ kaum mehr nicht-Synology-Festplatten neueren Datums oder über 12 TB. Man versucht sich also nur noch auf seine zertifizierte Hardware zu konzentrieren und dies auch bei Consumer-Produkten.

Um auch den Bedarf unterhalb einer Enterprise-Festplatten-Serie zu decken, bedarf es auch günstigerer Laufwerke. Zu diesem Zweck hat Synology auch eine neue Festplatten-Reihe für Konsumenten vorgestellt, die HAT3300-Serie. Die basieren den ersten Bildern zur Folge nicht auf Toshiba-Festplatten. Wir haben diese bereits beim Hersteller Synology angefragt und werden uns diese in einem anderen Artikel genauer anschauen.

Hersteller Synology Serie HAT5300

Typ HAT5300-16T Kapazität 16 TB Anzahl Schächte unbegrenzt Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.

1 Sektor pro 10E15

Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb (AFR)

keine Angabe









Maximaler jährlicher Workload 550 TB Cache 512 MB U/min 7200 U/min Übertragungsgeschwindigkeit 262 MiB/s

Übertragungsstandard SATA III 6G Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby 7,63 W / 4,0 W / keine Angabe

Geräusch (sone) Leerlauf /Last keine Angabe / keine Angabe MTBF 2.500.000 h Garantie 5 Jahre Modell HAT5300-16T

Eine Liste, zu welchen Geräten die Festplatte kompatibel ist, findet sich unter diesem Link bei Synology.

Es finden sich Angaben zu drei verschiedenen Firmwareständen. Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass die Festplatten mit älterer Firmware in neueren Geräten verwendete werden können. Diese können und müssen dann vor Inbetriebnahme mithilfe des Storage-Managers aktualisiert werden (HAT5300-16T, Firmware 1401 in Synology Enterprise-SAS SA6400).