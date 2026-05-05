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Das Dell XPS 16 (2026) vereint ein neu gestaltetes, kompakteres Aluminium-Gehäuse, ein hochwertiges OLED-Display mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten und Intels neueste Panther-Lake-Architektur zu einem leistungsstarken 16-Zoll-Premium-Notebook. Das Gerät richtet sich an Content-Creator und anspruchsvolle Anwender, die ein schlankes Design mit echter Arbeitstierleistung verbinden möchten. Wir haben das Gerät mit Intel Core Ultra X7 358H, 32 GB LPDDR5X-RAM und 1 TB NVMe-SSD zum Test erhalten.

Auf der CES 2026 feierte Dell die Rückkehr der XPS-Marke. Das Dell XPS 16 (2026) ist dabei mehr als nur ein Refresh des vorherigen Modells – es handelt sich um eine vollständige Neuinterpretation des 16-Zoll-Premium-Notebooks. Das auffälligste Merkmal ist der drastische Gewichtsverlust: Gegenüber dem Vorgänger Dell 16 Premium wurde das neue XPS 16 um fast ein halbes Kilogramm abgespeckt, was maßgeblich dem Verzicht auf eine diskrete Grafikkarte zugutekommt. Das Design orientiert sich nun stärker am Apple MacBook Pro – mit kantigeren Kanten, cleanerem Look und einem aufgeräumten Innenleben.

Dort arbeitet wahlweise ein Intel Core Ultra 5 325, Core Ultra 7 355, Core Ultra X7 358H oder Core Ultra X9 388 H. Während die ersten beiden Modelle acht Kerne bieten, handelt es sich bei den Ultra-Modellen um 16-Kerner aus der neuen Panther-Lake-Generation. Unser Testmodell nutzt den Core Ultra X7 358H – denselben Chip, den wir bereits im MSI Prestige 14 Flip AI+ kennengelernt haben. Auf eine dedizierte Grafikkarte verzichtet Dell beim XPS 16 (2026) in allen Konfigurationen vollständig. Stattdessen übernimmt die integrierte Intel-Arc-Grafik der Panther-Lake-Generation sämtliche Grafikaufgaben.

Das Dell XPS 16 (2026) ist ab 2.849 Euro in unserer Testkonfiguration erhältlich. Günstigere Einstiegsmodelle mit Core Ultra 5 325 und IPS-Display starten bereits ab rund 1.949 Euro. Ob das neue XPS seine Versprechen in der Praxis erfüllt, zeigen unsere ausführlichen Messungen und Tests auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das Gerät durch unseren bewährten Benchmark-Parcours geschickt.

