Zur CES 2024 zu Beginn des Jahres brachte Gigabyte mit dem AORUS 16X eine kompaktere Variante seines Gaming-Flaggschiffs auf den Markt. Die basiert technisch auf dem gleichen Unterbau und muss auch bei der restlichen Ausstattung, wie beispielsweise Thunderbolt 4, WiFi 7, RGB-Beleuchtung oder Dolby-Atmos-Lautsprecher keinerlei Abstriche machen. Kombiniert wird weiterhin ein schneller HX-Prozessor mit einer GeForce-RTX-40-Grafik, wobei mit Blick auf die schlankeren Gehäuseabmessungen bereits bei einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop Schluss ist. Wie sich die kleinere 16-Zoll-Variante im Gaming-Alltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben eine knapp 2.000 Euro Testkonfiguration als eine der ersten Redaktionen testen dürfen.

Anfang des Jahres brachte Gigabyte im Rahmen der CES 2024 neue Geräte aus drei Notebook-Familien auf den Markt, die teilweise jedoch nur einen Hardware-Refresh auf die neuesten Intel-Prozessoren darstellten. Anders war dies beim Gigabyte 16X. Bei diesem handelt es sich um eine kleinere Version des aktuellen Gaming-Flaggschiffs, das mit Blick auf Bildschirm und Gehäuse etwas kompakter ausfällt, sich bei der Ausstattung jedoch klar am Spitzenmodell orientiert.

So kombiniert auch die 16-Zoll-Version einen schnellen HX-Prozessor bis hin zum Intel Core i9-14900HX mit einer NVIDIA-GeForce-RTX-40-Grafiklösung. Aus Platzgründen für die Kühlung und Stromversorgung umfasst die Auswahl hier jedoch nicht das komplette Portfolio von NVIDIA, sondern macht bereits bei einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop Schluss. In den günstigeren Ablegern kommt mindestens eine GeForce RTX 4060 Laptop zum Einsatz. Dazu lassen sich zwei DDR5-Riegel für maximal 64 GB Arbeitsspeicher verbauen, genau wie zwei schnelle NVMe-SSDs, welche sich sogar im schnellen RAID-Verbund zusammenschalten lassen.

Das Display löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf, erreicht eine Bildwiederholrate von 165 Hz und ist Pantone-zertifiziert, womit es sich auch für professionelle Anwender aus der Kreativszene eignen soll. Der sRGB-Farbraum wird vollständig abgedeckt, G-Sync-Support und Advanced Optimus gibt es ebenfalls.

Bei der restlichen Ausstattung orientiert sich das Gerät ebenfalls am großen Schwestermodell. So stehen einerseits moderne Anschlüsse wie HDMI 2.1 oder Thunderbolt 4 bereit, aber auch ein microSD-Kartenleser und bereits WiFi 7 sowie Bluetooth 5.4 sind integriert. Hochwertige Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik gibt es ebenso wie einen kapazitätsstarken 99-Wh-Akku. Die Tastatur ist in drei Zonen RGB-hintergrundbeleuchtet, ein zusätzlicher Leuchtstreifen ist an der Rückseite eingelassen, welcher außerdem das Hersteller-Logo auf den Schreibtisch projizieren kann. Dank der Windforce-Infinity-Kühlung will Gigabyte trotz einer recht kompakten Bauhöhe von nur etwa 27 mm die höchsten TGP- und TDP-Levels bei der Hardware garantieren.

AI ist ebenfalls ein Schlagwort der Serie. Die neue AI-Nexus-Reiter im Control Center kümmert sich basierend auf Microsoft Azure AI um die optimale Steuerung der Lüftereinstellungen auf der Grundlage von erkannten Spielprofilen, während außerdem der Stromverbrauch und so die Akkulaufzeit und die Lebensdauer des Geräts weiter gesteigert werden können.

Für unseren Test erhielten wir von Gigabyte leihweise das AORUS 16X ASG und damit eines der am besten ausgestatteten Varianten. Das Testgerät verfügt über einen Intel Core i9-14900HX, eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, 32 GB RAM und 2 TB an SSD-Speicher. Zu Redaktionsschluss kostete das Gerät nicht ganz 2.000 Euro.

Ob sich die Ausgabe lohnt, das wollen wir uns in diesem Hardwareluxx-Artikel anschauen. Wir haben den neuen Gaming-Boliden als eine der ersten Redaktionen überhaupt durch unseren altbekannten Benchmarks-Parcours schicken und ihn auf Herz und Nieren testen dürfen.