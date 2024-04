Werbung

Aus dem Hause MSI haben wir bereits einige Z790-Refresh-Mainboards näher angeschaut und mit anderen Platinen verglichen. Unverändert bietet MSI seine Mainboards in vier Kategorien an. Dabei sind bei der Kundschaft gerade die MAG- und die MPG-Serie von großem Interesse und stellen eine ausgewogene Ausstattung bereit. Doch gerade aus der MPG-Reihe hatten wir bisher noch kein Z790-Refresh-Mainboard im Test und dieses Defizit wollen wir mit dem MPG Z790 CARBON MAX WIFI nun ausgleichen.

Für den Einstieg bietet MSI unter anderem das PRO Z790-A MAX WIFI an. Für die Gaming-Serien hatten wir uns zuvor das MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI und für die MEG-Reihe das MEG Z790 ACE MAX bereits im Test. Bei allen drei Probanden handelt es sich jeweils um das Flaggschiff-Modell innerhalb der Serien. So ist es nun nicht verwunderlich, dass wir uns bei dem fehlenden MPG-Modell für das MPG Z790 CARBON MAX WIFI entschieden haben.

MSIs MPG Z790 CARBON MAX WIFI ist nicht nur als Z790-Refresh-Mainboard aufgestellt worden, sondern siedelt sich aufgrund der gehobenen Ausstattung in der oberen Mittelklasse an. Verbaut wurden eine kräftige CPU-Spannungsversorgung, vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, zahlreiche M.2-M-Key-Schnittstellen für schnelle PCIe-SSDs und auch wichtiger Onboard-Komfort, was der oberen Mittelklasse gerecht wird. Für den Großteil der Anwender wird das Gebotene sicherlich ausreichen. Doch schauen wir uns das Mainboard nun im Detail an.

Auch beim MPG Z790 CARBON MAC WIFI vertraut MSI auf eine dunkle Farbgebung. Das ATX-PCB ist schwarz und auch die Kühlkörper sind in schwarz gehalten. Einzig am I/O-Panel-Cover ist der MSI-Gaming-Drache in Schwarz auf einer silbernen Fläche hinterlassen und wird von RGB-LEDs beleuchtet. Auch auf dem PCH-Kühler ist ein silberner Abschnitt mit dem MPG-Schriftzug zu erkennen.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG Z790 CARBON MAX WIFI Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 21 Phasen (19+1+1)



Spannungswandler:

19x Renesas RAA22010540 (VCore, 105A)

1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)

1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229131 (max. 20 Phasen) für VCore und GT

1x Monolithic Power Systems M2940A (max. 2 Phasen) für AUX Preis

ab ? Euro Webseite MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790

1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790 Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790

2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared)

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 USB Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)

4x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 2x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



Genesys GL3590:

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)



ASMedia ASM3242:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN (Spec-Code: SRKTU)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Debug-LED, LED-Switch

Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button, Smart-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

USB-Stick mit MSI-Software und Treiber

EU-Regulierungshinweise

MSI-Shoutout-Flyer

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

vier M.2-Clips

ARGB-Verlängerungskabel

ein Front-Panel-Kabel

diverse MSI-Sticker

USB4-PD100W-Erweiterungskarte mit USB4- und USB-2.0-Kabel

Das Zubehör entspricht im Großen und Ganzen dem des MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI, das wir ebenfalls im Test hatten. Statt zwei M.2-Clips sind es beim MPG Z790 CARBON MAX WIFI vier Stück. Ergänzend kommt ein ARGB-Verlängerungskabel hinzu. Als großer Bonus liegt dem MPG Z790 CARBON MAX WIFI auch die MSI-USB4-PD100W-Erweiterungskarte bei, zu der wir in der Ausblick-News zu MSIs Jahr 2024 näher eingegangen sind.