Seite 1: Nun ist auch die M.2-SSD unter Wasser: MSI MPG Z690 CARBON EK X im Kurztest

In der Vergangenheit haben wir uns von MSI und EKWB einige EK-X-Mainboards angeschaut, die im Vergleich zu den gewöhnlichen Modellen eien Monoblock-Wasserkühler mitbringen. So kommt es natürlich wenig überraschend, dass MSI und EKWB auch für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren wieder entsprechende Platinen eingeplant haben. Uns hat das MPG Z690 CARBON EK X erreicht, das wir einem kurzen Test unterzogen haben.

Mit dem MSI MPG Z690 CARBON WIFI (Hardwareluxx-Test), das die Grundbasis des MPG Z690 CARBON EK X darstellt, haben wir bereits unseren ausführlichen Testparcours absolviert. Dies bedeutet, dass bis auf die CPU- und VRM-Kühlung dieselben technischen Eigenschaften auf uns zu kommen werden. Im Test hat sich die Platine als Mittelklasse-Unterbau für einen LGA1700-Prozessor herausgestellt, deren größtes Problem der aufgerufene Preis ist. Mit mindestens 440 Euro schlägt das MSI MPG Z690 CARBON WIFI dort zu Buche, wo sonst eher die Oberklasse-Mainboards ihr Unwesen getrieben haben.

In enger Kooperation mit EKWB hat MSI nun neben dem MAG Z690 TORPEDO EK X auch das MPG Z690 CARBON EK X ins Sortiment aufgenommen, das sich besonders dann eignet, wenn der Interessent eine Custom-Wasserkühlung fest eingeplant hat. Durch die Zugabe des Wasserkühlers erhöht sich allerdings auch der Preis noch einmal, wobei der genaue Preis bisher noch unbekannt ist. Mit dem MSI MPG Z590 CARBON EK X (Hardwareluxx-Test) hatten wir bereits den Vorgänger in der Mangel, sodass wir gespannt sind, was die Neuauflage zu bieten hat.

Optisch ist die Ähnlichkeit zum gewöhnlichen MPG Z690 CARBON WIFI nicht von der Hand zu weisen. Der CARBON-Schriftzug wurde natürlich um das "EK X" ergänzt. Auf dem I/O-Cover prangt wieder MSIs Gaming-Drache und auch die M.2-Kühler sind fester Bestandteil des MPG Z690 CARBON EK X.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MPG Z690 CARBON EK X wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MPG Z690 CARBON EK X in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG Z690 CARBON EK X Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Intel Core i5/i7/i9-12000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 20 Stück (18+1+1)

18x Renesas RAA220075R0 (VCore, 75A)

1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)

1x Monolithic Power MPS2127 (60A) Preis

ab 745 Euro (699 Euro UVP) Webseite MSI MPG Z690 CARBON EK X

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z690 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.600 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs)

SLI / CrossFire 2-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690

Storage-Anschlüsse 4x SATA 6GBit/s über Intel Z690

2x SATA 6 GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690 USB Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (extern), 6x USB 3.2 Gen2 (5x extern, 1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 4x USB 2.0 (4x extern)

Genesyslogic GL850G: 4x USB 2.0 (4x intern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 Out

1x DisplayPort 1.4 Out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung PCH-Bereich

1x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header

1x 3-Pin Corsair-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header

6x 4-Pin System-FAN-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), LED-Switch, Debug-LED Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Treiber- und Software-USB-Stick

Quick-Installation-Guide

MSI-Shout-Out-Infokarte

MSI-Reward-Infokarte

MSI-Produktflyer

MSI-Dankkarte

zwei SATA-Kabel

RGB-LED-Y-Adapterkabel

RGB-LED-Verlängerungskabel

Corsair-RGB-LED-Verlängerungskabel

2T2R-WLAN-Antenne

zwei M.2-Clips

diverse MSI-Sticker

MSI-Gaming-Gehäusesticker

zwei Schraubendreher

Reinigungsbürste

Wärmeleitpads für die Spannungswandler und Phasen

EKWB-Leak-Tester

Backplate inklusive Schrauben

Das Zubehör beim MPG Z690 CARBON EK X ist identisch mit dem MPG Z690 CARBON WIFI. Beim EK X sind allerdings der Wasserkühler, ein EKWB-Leak-Tester und natürlich die Backplate, Schrauben sowie einige Wärmeleitpads im Lieferumfang.

Der Wasserkühler im Detail

Im Vergleich zum MSI MPG Z590 CARBON EK X (Hardwareluxx-Test) wurde der Wasserkühler beim neuen MPG Z690 CARBON EK X grundlegend überarbeitet, was die Kanäle im Inneren angeht. Es bleiben der MPG-Schriftzug sowie der Flow-Indicator. Wir sind bereits gespannt, ob dieser ebenfalls zu einer hohen Geräuschkulisse neigt, wie es beim Vorgänger der Fall war.

Die größte Neuerung ist, dass nun auch die oberste M.2-SSD mit Wasser gekühlt werden kann, die schließlich ihre Lanes vom LGA1700-Prozessor bekommt. Doch die Hauptaufgabe ist die Kühlung der 20 Spannungswandler und ebenso vielen Leistungsstufen und der LGA1700-CPU selbst.

Ausgeliefert wird das MSI MPG Z690 CARBON EK X logischerweise ohne vorinstallierten VRM-Kühler, denn für diesen Zweck ist schließlich der Wasserkühler mit enthalten. Er sorgt sich zusammen mit den Restkomponenten der Custom-Wasserkühlung um den Abtransport der Abwärme des 18+1+1-Phasendesigns. Der Renesas RAA220075R0 wurde in 18-facher Ausführung für die VCore gedacht, die für 75 A ausgelegt sind. Ein weiterer RAA220075R0 kümmert sich um die GT-Spule und für die AUX-Spannung ist der MPS2127-Wandler mit 60 A von Monolithic Power verantwortlich.

Gleich zwei 8-Pin-Anschlüsse können vom Netzteil aus angeschlossen werden. Verpflichtend ist unverändert nur einer.