NZXT hat seine Oberklasse-AiO-Kühlungsserie überarbeitet. Die neuen Kraken Elite-Modelle fallen durch eine besonders elegante Gestaltung auf. Das relativ große Display auf dem Pumpendeckel erlaubt dabei auf einfachem Weg eine individuelle Gestaltung. Und natürlich soll auch die Kühlleistung nicht zu kurz kommen.

Bunt leuchtende AiO-Kühlungen mit Display am Pumpendeckel gibt es viele. NZXTs Kraken Elite 360 RGB unterscheidet sich optisch aber doch deutlich von den Konkurrenzmodellen. Zum einen wird ein kreisrundes 2,72 Zoll großes IPS-LCD integriert, das vergleichsweise groß ausfällt und von einem elegant integrierten A-RGB-Ring umschlossen wird. Zum anderen setzt NZXT einen RGB-Core-Single-Frame-Lüfter ein, der optisch harmonischer wirkt als drei einzelne 120-mm-Lüfter. Generell wird diese AiO-Kühlung von einem besonders eleganten Erscheinungsbild geprägt. Dafür nutzt NZXT auch eine effektive Verkabelung.

Bei den Produktnamen sollten Kaufinteressenten allerdings aufpassen: NZXT nutzt wie auch schon bei diversen Gehäusen vorhandene Produktnamen für neue Modelle weiter. So gab es auch schon 2023 eine Kraken Elite 360 RGB (2023) - allerdings mit kleinerem Display, drei einzelnen 120-mm-Lüftern und einer anderen Pumpe. In der aktuellen 2024er-Generation werden zum einen Modelle mit RGB-Lüftern angeboten (Kraken Elite 240 RGB, Kraken Elite 280 RGB und Kraken Elite 360 RGB), zum anderen gibt es aber auch die beiden Modelle Kraken Elite 240 und Kraken Elite 360 mit unbeleuchteten Einzellüftern. Bei den RGB-Modellen haben Käufer die Wahl zwischen schwarzen und weißen Varianten, die beiden Basismodelle werden hingegen nur in Schwarz angeboten.

Als Oberklasse-Serie ist die Kraken Elite-Serie im oberen Preissegment zu Hause. Für die Kraken Elite 360 RGB (2024) werden aktuell 329,90 Euro aufgerufen. Selbst das günstigste Modell, die Kraken Elite 240, kostet rund 250 Euro.

Zum Lieferumfang gehören die Anleitung, Montagematerial für AMD und Intel sowie allgemeines Montagematerial wie Lüfterschrauben und schließlich noch eine Kabelpeitsche. Ersatz-Wärmeleitpaste oder weiteres Zubehör werden hingegen nicht mitgeliefert.