Valkyrie setzt seinen 120-mm-Lüfter X12 nicht nur bei diversen Kühlern ein, sondern bietet ihn auch separat zum Kauf an. Markante Leuchtstreifen an den Ecken sorgen für einen eigenständigen Look. Und dazu soll der X12 auch mit seiner Performance überzeugen.

Wir sind dem X12 schon bei gleich drei unterschiedlichen Valkyrie-Produkten begegnet: Er kommt sowohl beim Luftkühler Vind SL125 als auch bei den beiden AiO-Kühlungen Dragonfang 360 und Syn 360 zum Einsatz. Weil Valkyrie diesen 120-mm-Lüfter auch separat anbieten wird, soll er sich nun aber auch noch im Lüftertest beweisen.

Von dem ebenfalls getesteten Valkyrie V12F unterscheidet sich der X12 nicht nur durch die Beleuchtung, sondern auch durch eine höhere Maximaldrehzahl von 2.150 U/min. Allerdings fällt auch die Minimaldrehzahl mit 800 U/min relativ hoch aus. Schon in den Kühlungstests mussten wir feststellen, dass der X12 deshalb weniger gut geeignet ist, wenn ein flüsterleiser Betrieb gewünscht ist. Der V12F zeigte sich im Test allerdings als besonders laut.

Den X12 gibt es alternativ auch als X12 White, X12 Reverse und X12 White Reverse. Bei den Reverse-Modellen sorgt ein gedrehter Rotor dafür, dass der Luftstrom umorientiert wird. Alle Varianten sollen 27,99 Euro kosten. Bisher sind die Valkyrie-Lüfter hierzulande allerdings nicht im deutschen Handel verfügbar.

Anders als beim V12F liegen dem X12 nicht nur Lüfterschrauben, sondern auch eine Kabelpeitsche bei.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: