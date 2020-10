Seite 1: be quiet! Pure Loop 360mm im Test: AiO-Kühlung mit seriöser Optik

Mit der neuen Pure Loop-Serie will be quiet! AiO-Kühlungen für preisbewusste Käufer anbieten. Versprochen werden leise und leistungsstarke Modelle - und als Besonderheit die Möglichkeit, die Kühlflüssigkeit nachzufüllen. Eine Flasche mit Kühlflüssigkeit gehört sogar gleich zum Lieferumfang. Im Test finden wir heraus, wie sich das größte Modell mit 360-mm-Radiator im Vergleich zur Konkurrenz schlägt.

Vor vier Jahren startete be quiet! seine erste AiO-Kühlungsserie - die Silent Loop-Serie. Wir konnten seinerzeit sowohl die Silent Loop 240mm als auch die Silent Loop 360mm testen. Im aktuellen Sortiment wird die Silent Loop-Serie allerdings nicht mehr geführt. Dafür kommt jetzt ganz neu die Pure Loop-Serie auf den Markt. Sie verspricht vor allem ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und spricht gleichzeitig Käufer an, die Wert darauf legen, ihre AiO-Kühlung bei Bedarf nachfüllen zu können. Dafür gibt es sowohl einen Refill Port als auch gleich eine Flasche mit Nachfüll-Kühlflüssigkeit.

be quiet! startet die neue Kühlungsserie gleich mit vier Modellen: Pure Loop 120mm, Pure Loop 240mm, Pure Loop 280mm und dem Top-Modell Pure Loop 360mm. Damit lassen sich die AiO-Kühlungen vielseitig und für ganz unterschiedliche Szenarien nutzen. be quiet! gibt selbst grobe Empfehlungen ab. Die Pure Loop 120mm sieht man vor allem für Intel Core i3 und AMD Ryzen 3 (oder niedriger) vor. Die Pure Loop 240mm soll für Intel Core i5 und AMD Ryzen 5 geeignet sein. Die Pure Loop 280mm sieht man als Kühllösung für Intel Core i5/i7 und AMD Ryzen 5/7 und die Pure Loop 360mm wird laut be quiet! typischerweise auf Intel Core i7/i9 und AMD Ryzen 7/9 eingesetzt werden.

Alle Modelle sollen zum heutigen Launch verfügbar sein. Die UVP für das 120-mm-Modell wird mit 84,90 Euro angegeben. Für das 240-mm-Modell setzt be quiet! 94,90 Euro, für das 280-mm-Modell 104,90 Euro und für die Pure Loop 360mm schließlich 119,90 Euro an.

Die Eckdaten der be quiet! Pure Loop 360mm in der Übersicht: