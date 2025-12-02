News
TEST
#MSI #Cubi #NUC #Mini-PC #HTPCs #Test #Artikel #Leistung

MSI Cubi NUC AI im Test

Mit Schnittstellen-Schwäche fit genug fürs Office

Portrait des Authors


Seite 2: Die Hardware-Ausstattung Seite 3: Der Testrechner im Detail (1) Seite 4: Der Testrechner im Detail (2) Seite 5: Testergebnisse: Systemleistung (1) Seite 6: Testergebnisse: Systemleistung (2) Seite 7: Testergebnisse: Wärmeentwicklung und Lautstärke Seite 8: Testergebnisse: Creation-Leistung Seite 9: Testergebnisse: Gaming-Leistung (1) Seite 10: Testergebnisse: Gaming-Leistung (2) Seite 11: Fazit
Der MSI Cubi NUC AI ist ein kompakter Mini-PC, der mit seiner Meteor-Lake-Plattform und seinem kleinen 0,5-Liter-Gehäuse vor allem im Home-Office seinen Platz einnehmen möchte, ohne dabei groß aufzufallen. Dabei punktet er mit einer vielseitigen Ausstattung. Wie sich der rund 900 Euro teure Winzling im Praxis- und Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.

Der MSI Cubi NUC AI ist ein kompakter Mini-PC, der mit moderner Technik und Fokus auf KI-Anwendungen aufwarten möchte. Herzstück ist ein Intel Core Ultra 7 155H mit 16 bis zu 4,8 GHz schnellen Kernen, der selbst anspruchsvollere Aufgaben effizient bewältigen soll. Es ist kein klassisches Barebone, bei dem die Speicherausstattung separat hinzugekauft und verbaut werden muss. Vielmehr liefert MSI den Kompaktrechner vollständig vorkonfiguriert und sogar vorinstalliert mit Windows 11 Pro aus. Der Speicher umfasst 16 GB DDR5-5600-RAM und eine schnelle 1-TB-SSD.

Dabei wurde das Gerät speziell für produktive Multi-Screen-Setups und vielfältige Büro- und Kreativanwendungen konzipiert. Denn dank seiner zahlreichen Schnittstellen können bis zu vier Displays angeschlossen werden, die Integration ins heimische Netzwerk erfolgt über zweifaches 2,5-GBit/s-Ethernet ebenfalls äußerst schnell. Für die Grafikbeschleunigung, aber auch für die Unterstützung professioneller Anwendungen ist eine Intel Arc Graphics integriert. Es sind aber auch zweimal Thunderbolt 4, mehrere USB-Anschlüsse und Gigabit-Ethernet sowie WiFi 6E vorhanden. Der Fokus liegt obendrein auf KI-Anwendungen. Hierfür ist eine dedizierte NPU mit von der Partie.

MSI Cubi NUC AI im Test
Das alles kommt in einem schlichten, 119,6 x 115,2 x 37,5 mm kleinen PCR-Gehäuse unter, die Stromversorgung erfolgt über ein externes 120-W-Netzteil. Eine Vesa-Halterung, um das System hinter einem kompatiblen Monitor anbringen zu können, ist natürlich ebenfalls vorhanden. Preislich muss man für den MSI Cubi NUC AI 1UMG zu Redaktionsschluss knapp unter 900 Euro einplanen. Damit rangiert das System klar im oberen Preissegment und konkurriert mit Modellen wie dem Geekom A8, dem Geekom Mini IT13 oder dem Gigabyte BRIX GB-BRU7, welche wir in den vergangenen Wochen und Monaten ausführlich auf den Prüfstand hatten. 

MSI Cubi NUC AI 1UMG-022AT
Hardware
Prozessor: Intel Core Ultra 7-155H
Mainboard:Meteor Lake
Arbeitsspeicher: 2x 8 GB DDR5-5600
Grafikkarte: Intel Arc Graphics
Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe
Optisches Laufwerk: -
Soundkarte: Onboard
Netzteil: 120 W extern
Kühlung und Gehäuse
Gehäuse: Cubi NUC
CPU-Kühler:aktiv
Sonstiges
Sonstiges: VESA-Halterung
Software
Software: -
Preis
Gesamtpreis: 899 Euro

Für unseren Test haben wir von MSI leihweise den Cubi NUCA AI 1UMG mit Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB Arbeitsspeicher und 1-TB-SSD zur Verfügung gestellt bekommen und ihn durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt. Wie sich das System bezüglich Leistung, Lautstärke und Temperaturverhalten schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.

Preise und Verfügbarkeit
MSI Cubi NUC AI 1UMG-022AT, Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 898,99 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
MSI Cubi NUC AI 1UMG-022AT, Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro
Lagernd 898,99 EUR
Lagernd 899,00 EUR
Lagernd 899,00 EUR
Verfügbar 899,00 EUR
Lagernd 899,00 EUR
Lagernd 952,84 EUR
Lagernd 967,78 EUR
Verfügbar 967,79 EUR

Quellen und weitere Links
