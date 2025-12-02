Werbung

Der MSI Cubi NUC AI ist ein kompakter Mini-PC, der mit seiner Meteor-Lake-Plattform und seinem kleinen 0,5-Liter-Gehäuse vor allem im Home-Office seinen Platz einnehmen möchte, ohne dabei groß aufzufallen. Dabei punktet er mit einer vielseitigen Ausstattung. Wie sich der rund 900 Euro teure Winzling im Praxis- und Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.

Der MSI Cubi NUC AI ist ein kompakter Mini-PC, der mit moderner Technik und Fokus auf KI-Anwendungen aufwarten möchte. Herzstück ist ein Intel Core Ultra 7 155H mit 16 bis zu 4,8 GHz schnellen Kernen, der selbst anspruchsvollere Aufgaben effizient bewältigen soll. Es ist kein klassisches Barebone, bei dem die Speicherausstattung separat hinzugekauft und verbaut werden muss. Vielmehr liefert MSI den Kompaktrechner vollständig vorkonfiguriert und sogar vorinstalliert mit Windows 11 Pro aus. Der Speicher umfasst 16 GB DDR5-5600-RAM und eine schnelle 1-TB-SSD.

Dabei wurde das Gerät speziell für produktive Multi-Screen-Setups und vielfältige Büro- und Kreativanwendungen konzipiert. Denn dank seiner zahlreichen Schnittstellen können bis zu vier Displays angeschlossen werden, die Integration ins heimische Netzwerk erfolgt über zweifaches 2,5-GBit/s-Ethernet ebenfalls äußerst schnell. Für die Grafikbeschleunigung, aber auch für die Unterstützung professioneller Anwendungen ist eine Intel Arc Graphics integriert. Es sind aber auch zweimal Thunderbolt 4, mehrere USB-Anschlüsse und Gigabit-Ethernet sowie WiFi 6E vorhanden. Der Fokus liegt obendrein auf KI-Anwendungen. Hierfür ist eine dedizierte NPU mit von der Partie.

Das alles kommt in einem schlichten, 119,6 x 115,2 x 37,5 mm kleinen PCR-Gehäuse unter, die Stromversorgung erfolgt über ein externes 120-W-Netzteil. Eine Vesa-Halterung, um das System hinter einem kompatiblen Monitor anbringen zu können, ist natürlich ebenfalls vorhanden. Preislich muss man für den MSI Cubi NUC AI 1UMG zu Redaktionsschluss knapp unter 900 Euro einplanen. Damit rangiert das System klar im oberen Preissegment und konkurriert mit Modellen wie dem Geekom A8, dem Geekom Mini IT13 oder dem Gigabyte BRIX GB-BRU7, welche wir in den vergangenen Wochen und Monaten ausführlich auf den Prüfstand hatten.

MSI Cubi NUC AI 1UMG-022AT Hardware Prozessor: Intel Core Ultra 7-155H Mainboard: Meteor Lake Arbeitsspeicher: 2x 8 GB DDR5-5600 Grafikkarte: Intel Arc Graphics Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Cubi NUC CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: - Preis Gesamtpreis: 899 Euro

Für unseren Test haben wir von MSI leihweise den Cubi NUCA AI 1UMG mit Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB Arbeitsspeicher und 1-TB-SSD zur Verfügung gestellt bekommen und ihn durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt. Wie sich das System bezüglich Leistung, Lautstärke und Temperaturverhalten schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.