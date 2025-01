Geekom kündigt neue Mini-PCs an

Geekom nutzt die CES 2025 als Bühne, um mit einer Vielzahl frischer Mini-PCs ins neue Jahr zu starten. So führt man nicht nur seinen ersten Mini-PC auf Basis der Snapdragon-X-Elite-SoCs von Qualcomm ein, sondern bringt obendrein neue Flaggschiff-Geräte mit AMD Ryzen AI oder Intels Lunar-Lake-Plattform auf den Markt. Auch die günstigere Mittelklasse wird nicht außer Acht gelassen.

Bislang waren Qualcomms Snapdragon-Chips überwiegend in Notebooks anzutreffen. Mit dem Geekom QS1 Pro ändert sich das. Mit ihm bringt der taiwanesische Hersteller die ARM-SoCs in ein schlankes Desktop-System und damit erstmals in ein kompaktes Standgerät. Dabei setzt man wahlweise auf den Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 mit zwölf bis zu 4,0 GHz schnellen Oryon-CPU-Kernen und einer 3,8 TFLOPS starken Adreno-X1-GPU, oder aber auf den X1E-78-100 und den X1P-42-100, die beide geringer getaktet sind, teilweise über weniger Rechenkerne verfügen und bei der Grafiklösung Abstriche hinnehmen müssen.

Allen drei SoCs gemein ist jedoch eine 45 TOPS starke Hexagon-NPU für dedizierte KI- und AI-Anwendungen. Dazu gibt es maximal 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und Platz für eine M.2-SSD. Der zweite M.2-2242-Port dürfte hingegen für das WiFi- und Bluetooth-Modul reserviert sein, denn Geekom bietet seine Mini-PCs in Deutschland ausschließlich in vorkonfigurierten Konfigurationen und leider nicht als Barebone an.

Anschlussseitig bietet der Geekom QS1 Pro neben klassischen USB-A-Schnittstellen eine moderne Typ-C-Schnittstelle, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und sogar einen integrierten SD-Kartenleser. Die Netzwerkschnittstelle arbeitet mit bis zu 2,5 GBit/s, das Funkmodul bietet WiFi 7 und Bluetooth 5.4. Gekühlt wird die Hardware aktiv über ein Radialsystem. All das bringt Geekom in einem 112,4 x 112,4 x 37 mm schlanken Aluminium-Gehäuse im typischen Look des Herstellers unter.

Zwei neue Ryzen-Modelle

Der Geekom A8, der bislang schnellste Mini-PC des Hauses mit Ryzen-Chip, bekommt nun ein neues Spitzenmodell vor die Nase gesetzt. Der Geekom A9 Max baut auf den Ryzen-AI-9-HX-Chips der Strix-Point-Generation auf, was zum einen die Performance weiter verbessern dürfte, zum anderen aber auch eine dedizierte NPU mit sich bringt. Der AMD Ryzen AI 9 HX 375 stellt insgesamt zwölf Zen-5-Kerne bereit, die sich aus vier schnellen Zen-5- und acht kompakteren Zen-5c-Kernen zusammensetzen und auf eine AMD Radeon 890M mit 80 TOPS zurückgreifen können, während die NPU 55 TOPS erreicht. Zur weiteren technischen Ausstattung des Geekom A9 Max gehören bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine schnelle PCIe-SSD mit maximal 2 TB Speicherplatz.

Gegenüber dem bisherigen Topmodell steigt die Bauhöhe auf 46,9 mm an, macht damit aber auch mehr Anschlüsse möglich. So bietet das neue Max-Modell insgesamt fünf USB-3.2-Gen2-Ports, einen älteren USB-2.0-Anschluss sowie zwei moderne USB4-Schnittstellen nach Typ-C. Zwei HDMI-2.0-Ausgänge und zwei 2,5-GBit/s-Ethernet-Buchsen gehören ebenso zur Grundausstattung wie ein vollwertiger SD-Kartenleser. Geekom installiert Windows 11 Pro vor.

Mit dem Geekom A6 ergänzt man die Serie außerdem um ein kleineres Modell, das schon für unter 500 Euro in die Läden kommen wird. Technisch orientiert sich das System am Geekom A8, unter der Haube gibt es jedoch einen etwas langsameren AMD Ryzen 7 6800H mit integrierter Radeon-680M-Grafik.

Auch Arrow Lake wird bedient

Der Geekom IT2 Ultra ist der letzte Mini-PC, den Geekom im Rahmen der CES 2025 in Las Vegas präsentiert. Hier verbaut man wahlweise einen Intel Core Ultra 7 265H oder einen Intel Core Ultra 9 285H, welche beide bereits der Arrow-Lake-Generation entspringen und mit einer TDP von 28, bzw. 45 W spezifiziert sind. Bei der Grafiklösung vertraut Geekom auf die integrierte Xe-Grafik mit acht LPG-Kernen und einem Takt von bis zu 2,35 GHz.

Typischerweise kommen auch hier zwei SODIMM-Module nach DDR5-5600 mit bis zu 64 GB sowie eine NVMe-SSD mit maximal 2 TB Speicherplatz zum Einsatz. Das gilt zudem für die Schnittstellen, die zahlreiche USB-A-Schnittstellen, USB-C, HDMI 2.0, 2,5-GBit/s-Ethernet und einen SD-Kartenleser umfassen, während drahtlos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gefunkt werden kann.

Alle neuen Serien sollen in Kürze in Deutschland verfügbar sein. Über konkrete Termine und Preise sprach Geekom in seiner Vorab-Ankündigung leider nicht. Wir hoffen im Rahmen der CES 2025 mehr zu erfahren.