In einem Video bei YouTube hat ASUS über seinen Produktmanager für China, Tony Yu, die ASUS ROG GeForce RTX 5090 Astral präsentiert. Unter anderem zeigt man deren Leistung, das PCB und die Kühlung. Auch ein Overclocking mittels flüssigem Stickstoff gibt es zu beobachten. Einen Test dieser Karte werden wir euch noch präsentieren, denn entweder von der GeForce RTX 5090 oder 5080 werden wir dieses Modell von ASUS erhalten. Bisher angeschaut haben wir uns die Founders Edition von NVIDIA und die MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC.

Im Video zu sehen gibt es auch die ersten Chipshots zur GB202-GPU – der größten Ausbaustufe der Blackwell-GPUs für die GeForce-RTX-Karten. Diese wird, genau wie der Vorgänger, bei TSMC in 4N, einem verbesserten 5-nm-Prozess, gefertigt. Dies zeigt sich in der Transistordichte, die im Vergleich zu den Ada-Lovelace-GPUs nicht angewachsen ist.

Gegenüberstellung der Blackwell-GPUs

GB202 AD102 GB203 AD103 GB205 AD104 Die-Größe 750 mm² 608,3 mm² 378 mm² 378,6 mm² 263 mm² 294,5 mm² Anzahl der Transistoren 92,2 Milliarden 76 Milliarden 45,6 Milliarden 45,9 Milliarden 31,1 Milliarden 35,8 Milliarden Transistordichte 122,9 MTr/mm² 124,9 MTr/mm² 120,6 MTr/mm² 121,2 MTr/mm² 118,3 MTr/mm² 121,6 MTr/mm²

Vor allem ist die GB202-GPU deutlich größer geworden und kommt inzwischen bei 92,2 Milliarden Transistoren auf 750 mm². Die AD102-GPU war mit 76 Milliarden Transistoren 608,3 mm² groß.

Die Chipshots zeigen sehr schön den Aufbau der GB202-GPU. In der Mitte sind die gleichmäßigen Strukturen des 128 MB großen L2-Cache zu erkennen. In einer vertikalen Linie verlaufen die Strukturen, welche den NVENC-Encoder abbilden. In vier Segmente aufgeteilt sind die insgesamt 192 Streaming Multiprozessoren (SM) – jeweils also 48 SMs in den vier Quadranten.

Links unten ist der PHY, also das physikalische Interface für die PCI-Express-5.0-Anbindung über 16 Lanes. Auf der rechten Seite befinden sich die PHYs der Display-Engine. Über den kompletten Randbereich verteilt sind 16 Speichercontroller zu erkennen, die bei 16 x 32 Bit das insgesamt 512 Bit breite Speicherinterface umsetzen.

Nach den Tests der ersten Modelle der GeForce RTX 5090 widmen wir uns inzwischen der GeForce RTX 5080, deren Tests für den 29. Januar angesetzt sind. An diesem Tag wird es allerdings nur die Ergebnisse der Founders Edition geben, während die Test der Custom-Designs am 30. Januar erscheinen werden. Am gleichen Tag gehen sowohl die GeForce RTX 5090 als auch die GeForce RTX 5080 in den Handel.