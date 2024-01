Im Rahmen eines von Intel organisierten Benchmark-Events hatten wir auf der CES 2024 in Las Vegas die Möglichkeit, die nächsten Tests mit einem Meteor-Lake-Gerät durchzuführen. Bereits im Dezember konnten wir einen Core Ultra 7 155H in einem Vorserien-Gerät von Acer zum Launch testen. Nun folgen Benchmarks zum Intel Core 7 165H und einem MSI-Gerät.

In Las Vegas konnten wir uns für rund 2,5 Stunden mit einem MSI Prestige 16 auseinandersetzen, das mit einem Intel Core 7 165H ausgestattet war, also eine nominell stärkere CPU nutzt, als unser erstes Meteor-Lake-Testmuster. Insgesamt gibt es 16 Kerne, die sich in 6 P-Cores, 8 E-Cores und 2 LP-E-Cores aufteilen. Gegenüber dem zuerst getesteten Core Ultra 7 155H ist der Core Ultra 165H mit einem maximalen Takt der P-Kerne von 5,0 GHz um 200 MHz schneller getaktet, die E-Kerne bleiben hingegen bei 3,8 GHz. So bleibt ein um 50 Hz gesteigerter GPU-Takt der acht Xe-Kerne der einzige nennenswerte Unterschied.

Grundlegend ist die Meteor-Lake-Generation der größte Schritt bei Intel seit langem, denn es kommt ein Chiplet-Layout zum Einsatz, den wir bereits in der Ankündigung zum Meteor Lake und unserem ersten Test ausführlich beschrieben haben.

Gegenüberstellung der Prozessoren Modell P-Kerne E-Kerne LP E-Kerne LLC Takt (P/E-Kerne) GPU-Takt Xe-Kerne Base-Power Turbo-Power Intel Core Ultra 9 185H 6 8 2 24 MB 5,1 / 3,8 GHz 2,35 GHz 8 45 W 115 W Intel Core Ultra 7 165H 6 8 2 24 MB 5,0 / 3,8 GHz 2,3 GHz 8 28 W 64 / 115 W Intel Core Ultra 7 155H 6 8 2 24 MB 4,8 / 3,8 GHz 2,25 GHz 8 28 W 64 / 115 W Intel Core Ultra 5 135H 4 8 2 18 MB 4,6 / 3,6 GHz 2,2 GHz 7 28 W 64 / 115 W

Das Testgerät: MSI Prestige 16 AI Evo

Bei einer Notebook-CPU geht nichts ohne die entsprechende Grundlage - und das war in unserem Fall ein MSI Prestige 16 AI Evo mit einem 16 Zoll großen OLED. Weiterhin war es mit 32 GB an Arbeitsspeicher und zwei 1 TB fassenden SSDs ausgestattet. Das OLED-Panel arbeitet mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und soll den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken.

Mit einer Bauhöhe von 19 mm und einem Gewicht von 1,5 kg fällt der 16-Zöller trotz der Diagonale angenehm kompakt aus. Das Format muss allerdings mit Blick auf die Notebooks bedacht werden, denn es gibt sicherlich Geräte mit mehr Platz für aufwendige Kühllösungen. Gerade mit Blick darauf, dass in unserer Benchmark-Session eine 55-W-CPU genutzt wurde.

Der Intel Core Ultra 165H war auf ein dynamisches Power Limit (PL1) von 55 W und ein statisches Power Limit (PL1) von 65 W konfiguriert. Beim PL2 waren es jeweils 115 W. Unter Volllast lief die CPU kurzzeitig mit 85 W um dann im Anschluss im Bereich von 65 W zu verweilen.



Benchmarks

Wichtig zu wissen: Es handelte sich auch bei diesen Benchmarks um Messungen mit einem Vorserien-Gerät, das mit einem noch nicht finalen BIOS betrieben wurde und noch mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen hatte. Es kann also durchaus zu Leistungsunterschieden gegenüber finalen Notebooks und Konfigurationen kommen.

Cinebench R15 Multicore / Single Core AMD Ryzen 9 7945HX 3317XX 308XX Intel Core i7-13700HX 3199XX 278XX AMD Ryzen 7 7840HS 2734XX 285XX Intel Core Ultra 7 165H 2729XX 269XX Intel Core Ultra 7 155H 2719XX 259XX Intel Core i9-13900H 2496XX 293XX Intel Core i7-12700H 2439XX 243XX Intel Core i7-13700H 2342XX 277XX AMD Ryzen 7 7735HS 2321XX 251XX Intel Core i7-11800H 2102XX 227XX Intel Core i7-12650H 1932XX 241XX Intel Core i5-13500H 1870XX 258XX Intel Core i7-1360P 1648XX 240XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

Cinebench R20 Multicore / Single Core AMD Ryzen 9 7945HX 8116XX 696XX Intel Core i7-13700HX 7954XX 724XX AMD Ryzen 7 7840HS 6774XX 697XX Intel Core Ultra 7 155H 6756XX 660XX Intel Core i9-13900H 6667XX 784XX Intel Core Ultra 7 165H 6574XX 718XX Intel Core i7-12700H 6022XX 644XX Intel Core i7-12650H 5995XX 648XX AMD Ryzen 7 7735HS 5480XX 608XX Intel Core i7-13700H 5168XX 732XX Intel Core i7-11800H 4674XX 557XX Intel Core i5-13500H 4479XX 682XX Intel Core i7-1360P 3651XX 638XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

Cinebench R23 Multicore / Single Core Intel Core i7-13700HX 20560XX 1845XX AMD Ryzen 9 7945HX 20133XX 1928XX Intel Core Ultra 7 155H 17465XX 1800XX Intel Core i9-13900H 17144XX 2035XX AMD Ryzen 7 7840HS 16861XX 1787XX Intel Core i7-12700H 15705XX 1666XX Intel Core i7-12650H 15688XX 1675XX Intel Core Ultra 7 165H 15535XX 1834XX AMD Ryzen 7 7735HS 14105XX 1566XX Intel Core i7-13700H 13611XX 1892XX Intel Core i7-11800H 12254XX 1396XX Intel Core i5-13500H 11565XX 1784XX Intel Core i7-1360P 9538XX 1697XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

7-Zip Gesamt AMD Ryzen 7 7840HS 104335XX Intel Core i7-13700HX 104290XX Intel Core Ultra 7 155H 95366XX Intel Core Ultra 7 165H 93810XX Intel Core i9-13900H 93280XX AMD Ryzen 7 7735HS 91241XX Intel Core i7-12700H 85185XX Intel Core i7-13700H 84918XX Intel Core i7-12650H 81357XX AMD Ryzen 9 7945HX 67393XX Intel Core i7-11800H 67146XX Intel Core i5-13500H 63098XX Intel Core i7-1360P 60473XX MIPS Mehr ist besser

UL PCMark 10 Gesamt AMD Ryzen 7 7840HS 7907XX Intel Core i9-13900H 7540XX AMD Ryzen 7 7735HS 7527XX AMD Ryzen 9 7945HX 7444XX Intel Core i7-13700H 7405XX Intel Core Ultra 7 165H 7278XX Intel Core i7-13700HX 7145XX Intel Core Ultra 7 155H 6970XX Intel Core i7-11800H 6594XX Intel Core i7-12650H 6569XX Intel Core i7-12700H 6249XX Intel Core i7-1360P 5588XX Intel Core i5-13500H 5210XX Punkte Mehr ist besser

UL PCMark 10 Photo Editing AMD Ryzen 7 7840HS 18357XX AMD Ryzen 7 7735HS 17879XX Intel Core Ultra 7 165H 15015XX AMD Ryzen 9 7945HX 14191XX Intel Core Ultra 7 155H 13574XX Intel Core i7-11800H 13332XX Intel Core i9-13900H 12270XX Intel Core i7-13700H 11569XX Intel Core i7-1360P 10849XX Intel Core i7-12700H 9505XX Intel Core i5-13500H 9283XX Intel Core i7-12650H 8846XX Intel Core i7-13700HX 7239XX Punkte Mehr ist besser

UL PCMark 10 Video Editing Intel Core i7-13700HX 7589XX Intel Core i9-13900H 7578XX Intel Core Ultra 7 165H 7438XX Intel Core i7-13700H 7427XX AMD Ryzen 7 7840HS 7023XX Intel Core i5-13500H 6280XX Intel Core i7-12650H 6234XX Intel Core i7-12700H 6185XX Intel Core i7-1360P 6125XX AMD Ryzen 9 7945HX 6016XX AMD Ryzen 7 7735HS 5601XX Intel Core i7-11800H 5421XX Intel Core Ultra 7 155H 5315XX Punkte Mehr ist besser

VeraCrypt AES Intel Core i9-13900H 13.6XX AMD Ryzen 7 7735HS 13.4XX AMD Ryzen 7 7840HS 13.4XX Intel Core i7-13700HX 13.1XX Intel Core i7-12700H 12.4XX Intel Core i7-13700H 12.3XX Intel Core i7-12650H 11.7XX Intel Core Ultra 7 165H 11.3XX Intel Core i7-1360P 9.8XX Intel Core i5-13500H 9.6XX AMD Ryzen 9 7945HX 8.8XX Intel Core Ultra 7 155H 8.8XX Intel Core i7-11800H 8.3XX GB/s Mehr ist besser

UL 3DMark Fire Strike Intel Core Ultra 7 165H 8178XX Intel Core Ultra 7 155H 7761XX Intel Core i7-13700H 5527XX Intel Core i7-1360P 5387XX Intel Core i5-13500H 4002XX Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Time Spy Intel Core Ultra 7 165H 3813XX Intel Core Ultra 7 155H 3567XX Intel Core i7-13700H 2030XX Intel Core i7-1360P 1962XX Intel Core i5-13500H 1552XX Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Time Spy Extreme Intel Core Ultra 7 165H 1779XX Intel Core Ultra 7 155H 1742XX Intel Core i7-13700H 948XX Intel Core i7-1360P 917XX Intel Core i5-13500H 712XX Punkte Mehr ist besser

Unsere Messungen in Las Vegas sind noch mit Vorsicht zu genießen, denn schließlich handelte es sich noch um ein Vorserien-Gerät. Klar ist, dass sowohl die Kühlung als auch die weiteren Komponenten einen Einfluss auf die Leistung haben, was einen reinen CPU-Vergleich schwierig macht.

Nachdem wir bereits zum Start einen Intel Core Ultra 7 155H auf den Prüfstand stellen konnten, wird unsere erste Einordnung der neuen Generation durch unsere Benchmarks bestätigt. Gerade mit Blick auf die Multicore- und die GPU-Leistung hinterlässt Meteor Lake einen guten Eindruck, während es bei der Single-Core-Performance keine großen Fortschritte gibt.

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir uns sicherlich zahlreiche Notebooks mit Meteor-Lake-Prozessor anschauen.