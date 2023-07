Werbung

Das Gigabyte AERO 14 richtet sich auch als der kleinste Vertreter der Serie an professionelle Kreativanwender, die ein kompaktes, aber schnelles Gerät für unterwegs suchen. Trotz der recht geringen Bauhöhe von gerade einmal 17 mm und einer Grundfläche von nur 311 x 220,8 mm hat der 14-Zoll-Bolide einiges zu bieten. Das beginnt schon bei einem hochwertigen OLED-Bildschirm und endet bei einer leistungsfähigen Hardware, die bis hin zu einem Intel-Core-i7-Prozessor nebst einer dedizierten GeForce-RTX-40-Grafik reicht. Wie sich der kleinste AERO-Ableger im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.

Zur Computex 2023 ließ uns Gigabyte wissen, dass das AERO 14 in Kürze auch nach Deutschland kommen werde. Nun ist es soweit: Der bisher kleinste Vertreter der beliebten Produktreihe für professionelle Kreativanwender ist zu einem Preis ab knapp unter 1.800 Euro zu haben. Im Vergleich zu den bisherigen Serienmodellen gibt es deutlich kompaktere Abmessungen, ein damit verbundenes, kleineres Display und den einen oder anderen Abstrich bei der Hardware, wobei die 14-Zoll-Version noch immer einiges zu bieten hat.

So setzt Gigabyte auch beim AERO 14 auf ein hochwertiges OLED-Panel mit einer nativen Auflösung im 16:10-Format von 2.880 x 1.800 Bildpunkten und verspricht sich so eine gute Farbraumabdeckung sowie hohe Kontraste, was den professionellen Anspruch für die eigentliche Zielgruppe unterstreichen soll. Der Bildschirm ist zudem DisplayHDR 600 True Black zertifiziert und erreicht schnelle 90 Hz. Der DCI-P3-Farbraum soll vollständig abgedeckt werden. Er ist bereits ab Werk kalibriert.

Technisch gesehen, gibt es zwei unterschiedliche Ausstattungsvarianten, die sich eigentlich nur innerhalb der Prozessor-Wahl unterscheiden. Während das Einstiegsmodell einen Intel Core i5-12500H mit zwölf Kernen zu bieten hat, gibt es bei der teureren Variante einen 14 Kerne starken Intel Core i7-13700H, welcher obendrein der fortschrittlicheren Raptor-Lake-Generation entspringt. Dazu gibt es jeweils 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD. Highlight ist die Grafiklösung, denn hier ist in beiden Modellen eine dedizierte NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop mit 45 W und 6 GB an Videospeicher verbaut.

All das packt Gigabyte in ein schlankes Vollmetallgehäuse mit Abmessungen von 311 x 220,8 x 17 mm. Rund 1,5 kg bringt der 14-Zöller auf die Waage. Anschlussseitig sind moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, einem klassischen USB-A-Port, HDMI 2.1 und einer 3,5-mm-Klinkenbuchse mit von der Partie. Ebenfalls mit an Bord ist ein microSD-Kartenleser mit UHS-II-Unterstützung. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth kommuniziert. Unterwegs mit Strom versorgt, wird das System über einen 63 Wh starken Akku, welcher sich per USB-C laden lässt und Laufzeiten von bis zu acht Stunden versprechen soll.

Wie sich das Gigabyte AERO 14 OLED BMF in der neuesten Generation für das Modelljahr 2023 im Praxisalltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben die teurere Konfiguration von beiden auf Raptor-Lake-Basis durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.