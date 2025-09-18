Werbung

Beim Blick auf die technischen Daten von Corsairs neuer Gaming-Maus Sabre v2 Pro wird sich mancher Nutzer die Augen reiben: Nur 36 g Gewicht? Das muss doch ein Zahlendreher sein. Schließlich gelten schon Mäuse mit 63 g Gewicht als leicht. Aber die kabellose Sabre v2 Pro wiegt tatsächlich nur 36 g, hat sogar eine geschlossene Griffschale und sieht aus wie eine ganz normale Maus.

Mit den Vorgängern Sabre RGB Pro bzw. Sabre RGB Pro Wireless konnte Corsair ab 2021 Gaming-Mäuse anbieten, die zu ihrer Zeit überzeugen konnten. Im Test der Wireless-Variante hatten wir unter anderem gelobt, dass sie für eine kabellose Maus relativ leicht ausfiel. Vor vier Jahren wogen kabellose Mäuse oft über 100 g - die Sabre RGB Pro Wireless kam immerhin auf "nur" 79 g. In der Zwischenzeit hat sich bei leichten Mäusen viel getan. Als sehr leichte kabellose Maus gelten aktuell Modelle wie die 47 g leichte ASUS ROG Harpe Extreme. Deutlich leichter waren bisher eigentlich nur Extremmodelle wie die Zaunkoenig M3K, die unter anderem durch ein Carbongehäuse auf nur 24 g Gewicht kommen soll. Dieses Modell wird zu großen Teilen in Handarbeit gefertigt und kostet 340 Euro.

Corsairs Sabre v2 Pro zeigt sich auf den ersten Blick mit einem normalen Kunststoffgehäuse, das noch nicht einmal perforiert wird. Trotzdem konnte das Gewicht der kabellosen Maus auf extreme 36 g reduziert werden. Damit möchte Corsair vor allem ambitionierte FPS-Spieler ansprechen. Die Ausstattung konzentriert sich auf das Wesentliche: Corsair verbaut mit dem Marksman S einen aktuellen Oberklasse-Sensor aus eigenem Haus. Die mechanischen Switches sollen langlebig sein und klares taktiles Feedback bieten.

Man könnte befürchten, dass Corsair das extrem geringe Gewicht zum Anlass für einen satten Preisaufschlag nimmt. Doch die UVP der Sabre v2 Pro liegt bei 109,99 Euro. Das sind (trotz Inflation) nur 10 Euro mehr als vor vier Jahren bei der Sabre RGB Pro Wireless. Käufer können neben der schwarzen Variante auch zu einer weißen Ausführung greifen.

Technische Daten & Lieferumfang

Der Lieferumfang ist bei der Sabre v2 Pro ziemlich umfangreich: Corsair legt ein USB-Kabel, einen 2,4-GHz-Empfänger für den kabellosen Betrieb, UPE-Mausgleitfüße, ein alkoholgetränktes Reinigungspad, Grip-Tape sowie Garantie- und Sicherheitshinweise bei. Die Anleitung wird hingegen nur online bereitgestellt werden. Die Maus selbst wird bei Auslieferung durch eine weiße Stoffhülle geschützt.

Technische Daten - Maus

