Werbung

Auf einer Folie zum Ryzen 7 9850X3D (Test) wirbt AMD mit der Tatsache, dass der 3D V-Cache bzw. größere L3-Cache schnelleren Arbeitsspeicher überflüssig macht. Hintergrund dieses Ansatzes sind sicherlich die hohen Preise für Arbeitsspeicher, welche den ein oder anderen DIY-Gamer aktuell davon abhalten, sich ein neues System anzuschaffen.

Dieses Phänomen ist aber kein Neues. Bereits bei vorherigen Tests ist aufgefallen, dass die X3D-Prozessoren vom Betrieb mit XMP-Speicher bei 6.000 MT/s und Timings von CL30-36-36-76 weniger profitieren, als dies bei anderen Modellen der Fall ist.

Wir haben aus den Benchmarks die aktuellen Ryzen-9000- und jeweils ein Modell aus der Ryzen-7000-Serie mit und ohne zusätzlichen Cache gegenübergestellt und können uns dabei anschauen, welche Modelle besonders stark von einem schnelleren Arbeitsspeicher profitieren. Dabei sei angemerkt, dass die Ryzen-9000-Prozessoren bereits mit DDR5-5600 CL40 laufen und wir dies mit DDR5-6000 CL30 vergleichen. Für die Ryzen-7000-Prozessoren sind es DDR5-5200 CL40 gegen DDR5-6000 CL30.

Die Ryzen-9000-Prozessoren profitieren vom schnelleren Speicher mehr, als dies für die Ryzen-9000X3D-Modelle der Fall ist. Deutlich wird dies auch beim Vergleich des Ryzen 7 7700X (+ 8,8 %) mit dem Ryzen 7 7800X3D (+ 1,5 %).

AMD aber vergleicht einen Betrieb mit DDR5-4800 (ohne Angabe der Timings) und führt hier eben das Argument an, dass dieser langsamere Speicher vermutlich günstiger erhältlich ist, als dies für ein Kit DDR5-6000 mit niedrigen Timings der Fall ist.

Ohne Angabe der weiteren technischen Daten oder eine Auflösung gibt AMD ein Plus von 0,2 bis 1,6 % für den Betrieb mit dem schnelleren Speicher an. Von DDR5-5600 CL40 zu DDR5-6000 CL30 sehen wir aber bereits größere Unterschiede.

Morgen werden wir eigene Benchmarks zum Ryzen 7 9850X3D mit DDR5-4800 machen und diese gegen den Einsatz mit schnellerem Arbeitsspeicher vergleichen.

2x 16 GB DDR5-4800 CL40 kosten aktuell ab 390 Euro. Solche mit DDR5-6000 ab CL36 sind bereits ab 360 Euro zu bekommen. Einen preislichen Vorteil der langsameren Kits ist demnach nicht zu erkennen. Widersprüchlich ist AMDs Marketing auch dahingehend, dass in der Vergangenheit und mit Erscheinen der AM5-Plattform durchgängig mit EXPO-Profilen für 6.000 MT/s und niedrigen Timings geworben wurde.

Preise und Verfügbarkeit AMD Ryzen 7 9850X3D Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 594,99 EUR Zeigen >>