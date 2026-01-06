Werbung

Wie erfolgreich die Ryzen-AI-Max-Prozessoren am Markt wirklich sind, lässt sich nur schwer abschätzen. Beinahe wöchentlich stellen vorwiegend chinesische Notebook-, Komplettsystem- und Gaming-Handheld-Hersteller neue Hardware auf Basis der Strix-Halo-Prozessoren vor. Bis zu 16 Zen-5-Kerne, eine integrierte Grafikeinheit mit 40 Compute Units, vor allem aber bis zu 128 GB an schnellem LPDDR5X sind das Aushängeschild dieses Prozessors.

Zur CES kündigt AMD nun weitere Modellvarianten der Ryzen-AI-Max-Prozessoren an. Einen Nachfolger des Projektes gibt es aktuell noch nicht, zumal man sich auch bei den Notebook-Prozessoren auf einen Refresh konzentriert und sich bis zur Zen-6-Generation ohnehin nur wenig tun wird.

Neu vorgestellt werden die beiden Modelle Ryzen AI Max 392 und Ryzen AI Max 388. Diese verfügen genau wie ihre Mitstreiter Ryzen AI Max 390 und Ryzen AI Max 385 über 12 bzw. 8 CPU-Kerne, können aber genau wie das Spitzenmodell Ryzen AI Max+ 395 auf einen IOD mit den vollen 40 Comute Units auf Basis der RDNA-3.5-Architektur zurückgreifen.

Mit den neuen Modellen legt AMD den Fokus klar auf die hohe GPU-Leistung. Diese liegt bei 60 TFLOPS für FP16-Berechnungen. Zum Vergleich: Der DGX Spark von NVIDIA kommt auf fast 100 TFLOPS für BFloat16, ist aber eher auf niedrig-genaue Datentypen wie FP8 oder gar FP4 ausgelegt.

Weiterhin könnten die neuen Varianten für kompakte Spiele-Systeme interessant sein, da hier nicht zwangsläufig 16 Kerne notwendig sind. Ein Ryzen AI Max 388 mit acht Kernen, kombiniert mit der starken integrierten GPU, stellt sicherlich eine interessante Alternative zu den Ryzen-Z2-Modellen dar.

An den grundsätzlichen Vorgaben hinsichtlich der TDP ändert sich mit den neuen Modellen nichts. Die Geheimnisse in der Anbindung von bis zu zwei CCDs und dem großen IOD haben wir ebenfalls bereits entschlüsselt. Bereits bestehende Systeme mit dem Ryzen AI Max werden in Kürze um die neuen Modellvarianten erweitert.