Neben der Vorstellung des Ryzen 7 9850X3D als schneller Gaming-Achtkerner für den Desktop hat AMD auf der CES auch einen Refresh der Ryzen-AI-Prozessoren angekündigt. Die Ryzen-AI-400-Serie basiert auf dem Strix-Point-Design, welches hier und da ein paar Takt-Anpassungen erfahren hat. Es bleibt allerdings beim Einsatz der Zen-5- und Zen-5c-Kerne und der integrierten Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3.5-Architektur.

Einmal mehr zeigt sich ein Refresh dabei als technisch wenig spannend. Im Rahmen des Pre-Briefings ging AMD auf die Frage, ob es sich dabei um die gleichen Chips und Chip-Designs wie in der Ryzen-AI-300-Serie handelt, nur nebenbei und auf Nachfrage ein. Am Ende aber lautete die Antwort: Ja, es sind die gleichen Chips und Chip-Designs (Strix Point und Krakan Point), bei denen die Kerne stellenweise um 100 MHz höher takten und auch der Takt der NPU wurde zumindest in einer Variante erhöht.

Allesamt sind die Prozessoren mit einer TDP von 28 W aufgeführt. Hier bietet AMD den Herstellern allerdings etwas Konfigurationsspielraum von 15 bis 54 W – je nachdem, wie diese die Kühlung des Notebooks auslegen. Während die Speichercontroller der Ryzen-AI-300-Serie für LPDDR5X-8000 und DDR5-5600 spezifiziert waren, gibt AMD für den Ryzen AI 7 450 und die darüber platzierten Modelle nun 8.533 MT/s für den Einsatz mit LPDDR5X-Speicher an.

Das neue Spitzenmodell ist der Ryzen AI 9 HX 475 mit insgesamt 12 Kernen (4x Zen 5 + 8x Zen 5c), die einen maximalen Boost-Takt von 5,2 GHz (+100 MHz) erreichen. Die NPU wurde von 55 auf 60 TOPS beschleunigt. Am Ende dürfte dies eine Zahl, nur für die Übersicht der Spezifikationen, sein. In der Praxis dürfte die schnellere NPU für kaum eine Anwendung eine maßgebliche Rolle spielen. Schlussendlich bietet die integrierte Grafikeinheit noch 16 Compute Units der RDNA-3.5-Architektur.

Der Ryzen AI 9 HX 470 bietet ebenfalls 12 Kerne und einen maximalen Boost-Takt von 5,2 GHz. Die NPU liegt mit 55 TOPS auf Niveau des Vorgängers. Bis auf die schneller spezifizierten Speichercontroller und etwas mehr Takt gibt es für den Ryzen AI 9 465 und Ryzen AI 7 450 mit zehn bzw. acht Kernen keinerlei Unterschied. Mit diesen Modellen reduziert sich die Ausbaustufe der integrierten Grafikeinheit auf zwölf bzw. acht Compute Units.

Neu positioniert wird der Ryzen AI 7 445, denn dieser bietet sechs Kerne und damit zwei weniger als der Ryzen AI 7 350, der nominell in der Modellnummer darüber platziert ist. Dies gilt auch für die integrierte Grafikeinheit, die beim Ryzen AI 7 350 acht Compute Units anzubieten hat, mit dem Ryzen AI 7 445 sind es derer nur noch vier.

Ebenfalls sechs Kerne und vier Compute Units bietet der Ryzen AI 5 435. Den Schritt auf nur noch vier Kerne macht der Ryzen AI 5 430. Es bleibt allerdings bei vier Compute Units. Für den Ryzen AI 5 330 reduzierte AMD die konfigurierbare TDP auf 15 bis 28 W, was auch für den Ryzen AI 5 430 gelten sollte.

Die Ryzen-AI-300/400-Prozessoren im Überblick Modell Chip-Design Kerne /

Threads

Kern-Typ Boost-Takt Cache cTDP NPU iGPU Speicher Ryzen AI 9 HX 475 Strix Point 12 / 24 4x Zen 5

8x Zen 5c 5,2 GHz 36 MB 15 - 54 W 60 TOPS 16 CUs 8.533 MT/s Ryzen AI 9 HX 375 Strix Point 12 / 24 4x Zen 5

8x Zen 5c 5,1 GHz 36 MB 15 - 54 W 55 TOPS 16 CUs 8.000 MT/s Ryzen AI 9 HX 470 Strix Point 12 / 24 4x Zen 5

8x Zen 5c 5,2 GHz 36 MB 15 - 54 W 55 TOPS 16 CUs 8.533 MT/s Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point 12 / 24 4x Zen 5

8x Zen 5c 5,1 GHz 36 MB 15 - 54 W 50 TOPS 16 CUs 8.000 MT/s Ryzen AI 9 465 Strix Point 10 / 20 4x Zen 5

6x Zen 5c 5,0 GHz 32 MB 15 - 54 W 50 TOPS 12 CUs 8.533 MT/s Ryzen AI 9 365 Strix Point 10 / 20 4x Zen 5

6x Zen 5c 5,0 GHz 32 MB 15 - 54 W 50 TOPS 12 CUs 8.000 MT/s Ryzen AI 7 450 Krakan Point 8 / 16 4x Zen 5

4x Zen 5c 5,1 GHz 24 MB 15 - 54 W 50 TOPS 8 CUs 8.533 MT/s Ryzen AI 7 350 Krakan Point 8 / 16 4x Zen 5

4x Zen 5c

5,0 GHz 24 MB 15 - 54 W 50 TOPS 8 CUs 8.000 MT/s Ryzen AI 7 445 Krakan Point 6 / 12 3x Zen 5

3x Zen 5c 4,6 GHz 22 MB 15 - 54 W 50 TOPS 4 CUs 8.000 MT/s Ryzen AI 5 340 Krakan Point 6 / 12 3x Zen 5

3x Zen 5c

4,8 GHz 22 MB 15 - 54 W 50 TOPS 4 CUs 8.000 MT/s Ryzen AI 5 435 Krakan Point 6 / 12 3x Zen 5

3x Zen 5c 4,5 GHz 22 MB 15 - 54 W 50 TOPS 4 CUs 8.000 MT/s Ryzen AI 5 430 Krakan Point 4 / 8 1x Zen 5

3x Zen 5c 4,5 GHz 12 MB 15 - 28 W 50 TOPS 4 CUs 8.000 MT/s Ryzen AI 5 330 Krakan Point 4 / 8 1x Zen 5

3x Zen 5c 4,5 GHz 12 MB 15 - 28 W 50 TOPS 4 CUs 8.000 MT/s

Noch im ersten Quartal 2026 sollen die ersten Notebooks mit den Ryzen-AI-400-Prozessoren auf den Markt kommen. Auf der Messe werden die Notebookhersteller die ersten Modelle ausstellen.