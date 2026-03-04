Werbung

Die globale Speicherkrise trifft den Laptop-Markt hart. So sorgten in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nur massiv gestiegene Kosten bei Arbeitsspeicher und SSDs für höhere Gerätepreise, auch günstige Einstiegsmodelle unterhalb der 500-Euro-Klasse könnten laut jüngsten Marktforschungsanalysen schon bald der Vergangenheit angehören.

Doch auch in diesem Segment scheint sich jetzt unerwartet ein kleiner Lichtblick aufzutun: So deuten Leaks darauf hin, dass die NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop von ihren anfänglich angekündigten 8 GB GDDR7 auf 12 GB aufgerüstet werden könnte. Ein solches Upgrade würde Oberklasse-Gaming-Notebooks deutlich aufwerten und sie für 1440p- oder 4K-Spiele zukunftssicherer positionieren.

Die ersten Hinweise stammen aus den Produktspezifikationen großer Hersteller, die Videocardz.com zusammengetragen hat. Lenovo hat kürzlich das Yoga Pro 7i Aura Edition in seiner Datenbank aufgenommen, wo die NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop explizit mit 12 GB GDDR7 beworben wird. Gleichzeitig sind im US-Onlineshop von Newegg Einträge zu einem ASUS ROG Strix G16 und Strix G18 aufgetaucht, die ebenfalls eine 12-GB-Version erwähnen.

Dass beide Leaks zeitnah erschienen sind, lässt vermuten, dass es sich weniger um einen Fehler, als um ein tatsächlich geplantes Update von NVIDIA handeln dürfte. Eine Bestätigung durch den Chip-Hersteller steht bislang allerdings noch aus.

Die NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop ist mit ihren 4.608 CUDA-Cores und einer TDP von oftmals etwa 100 W eine starke Mittelklasse-GPU – doch die ursprünglichen 8 GB GDDR7 reichten in modernen Titeln bei höheren Auflösungen oder mit Raytracing oft gerade so aus. Wer bislang 12 GB oder mehr Videospeicher im Notebook haben wollte, musste zur teureren GeForce RTX 5070 Ti Laptop greifen, die zudem 5.888 CUDA-Cores und ein von 128 auf 192 Bit vergrößertes Speicherinterface bietet, damit aber auch deutlich höhere Gerätepreise nach sich zieht.

Beim Preisvergleich Geizhals wird das günstige Gerät mit GeForce RTX 5070 schon ab unter 1.200 Euro gelistet, während Modelle mit der Ti-Version erst ab ca. 1.777 Euro starten. Das Speicherupgrade würde hier also eine durchaus größere Lücke schließen und für einen neuen Sweetspot in dieser Preisklasse sorgen.

Gegenüberstellung der GPUs Modell Architektur Shadereinheiten Speicher TGP GeForce RTX 5090 Laptop Blackwell 10.496 24 GB GDDR7

256 Bit 95 - 150 W GeForce RTX 5080 Laptop Blackwell 7.680 16 GB GDDR7

256 Bit 60 - 150 W GeForce RTX 5070 Ti Laptop Blackwell 5.888 12 GB GDDR7

192 Bit 60 - 115 W GeForce RTX 5070 Laptop Blackwell 4.608 8 (12?) GB GDDR7

128 Bit 50 - 100 W GeForce RTX 5060 Laptop Blackwell 3.328 8 GB GDDR7

128 Bit 45 - 100 W

