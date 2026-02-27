Werbung
Trotz oder gerade wegen des KI-Hypes und der Engpässe bei Speicher ist der globale DRAM-Markt im vierten Quartal 2025 stark gewachsen. Das geht aus dem neusten Marktforschungsbericht von TrendForce hervor. Demnach belief sich der Gesamtumsatz der DRAM-Branche im letzten Jahresviertel 2025 auf 53,578 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 29,4 % gegenüber dem dritten Quartal 2025, welches bereits mit ca. 41,399 Milliarden US-Dollar ebenfalls schon ein starkes war. Damit hat sich der DRAM-Markt innerhalb von nur zwei Quartalen um rund 60 % erholt und übertrifft alle bisherigen Rekordwerte.
Haupttreiber hinter dem Boom war natürlich die rasant wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur und damit nach Speicher. Cloud-Anbieter und Rechenzentren haben ihre Bestellungen massiv hochgefahren – nicht nur für High Bandwidth Memory (HBM), der für KI-Beschleuniger wie NVIDIAs H100 und GB200 benötigt wird, sondern auch für konventionellen Server-DRAM in Form von RDIMM-Modulen. Gleichzeitig erreichten die Lagerbestände der Hersteller einen Tiefpunkt, was die Verhandlungsmacht auf die Produzentenseite verschob.
Das Ergebnis: Konventionelle DRAM-Vertragspreise stiegen den Zahlen zufolge im vierten Quartal um 45 bis 50 % gegenüber dem Vorquartal, der Gesamtpreis inklusive HBM sogar um 50 bis 55 %. Käufer aus allen Marktsegmenten – von PC- und Smartphone-Herstellern bis hin zu Server-OEMs – konnten ihren Bedarf schlicht nicht vollständig decken.
|Rang
|Hersteller
|Umsatz (in Millionen US-Dollar)
|Marktanteil
|4Q25
|3Q25
|QoQ
|4Q25
|3Q25
|1
|Samsung
|19,300
|13,500
|43,0 %
|36,0 %
|32,6 %
|2
|SK hynix
|17,221
|13,750
|25,2 %
|32,1 %
|33,2 %
|3
|Micron
|11,975
|10,650
|12,4 %
|22,4 %
|25,7 %
|4
|Nanya
|970
|627
|54,7 %
|1,8 %
|1,5 %
|5
|Winbond
|297
|222
|33,7 %
|0,6 %
|0,5 %
|6
|PSMC
|33
|33
|0,6 %
|0,1 %
|0,1 %
|–
|Andere
|3,782
|2,617
|44,5 %
|7,1 %
|6,3 %
|Gesamt
|53,578
|41,399
|29,4 %
|100 %
|100 %
Beim Blick auf die einzelnen Hersteller zeigt sich eine Verschiebung: Samsung kehrte nach Monaten auf dem zweiten Platz an die Marktspitze zurück: Der Speicher-Umsatz der Südkoreaner stieg um 43 % auf 19,3 Milliarden US-Dollar, der Marktanteil kletterte um 3,4 Prozentpunkte auf 36 %. Dabei profitierte man von höheren Preisen, denn die durchschnittlichen Verkaufspreise legten um rund 40 % zu und entsprechen dem stärksten Preisanstieg der drei Branchenführer.
SK hynix, zuletzt Marktführer dank HBM-Dominanz, sieht seinen Marktanteil leicht sinken und kommt auf einen Anteil von 32,1 % gefolgt von Micron mit 25,7 %. Auch kleinere Anbieter profitierten: Nanya steigerte seinen Umsatz um bemerkenswerte 54,7 % auf 970 Millionen US-Dollar, Winbond wuchs um 33,7 % auf 297 Millionen US-Dollar. Beide kommen kumuliert jedoch nur auf einen Marktanteil von gerade einmal 2 %.
Laut TrendForce zeichnet sich für das erste Quartal 2026 keine Entspannung ab. Im Gegenteil: Die Preisprognosen hat man nochmals deutlich nach oben korrigiert und geht von weiter stark steigenden Preisen von bis zu 95 % gegenüber dem Vorquartal aus. Endkunden-DRAM könnte sich dabei sogar mehr als verdoppeln, was Upgrades und Neuanschaffungen für Verbraucher erheblich teurer macht.