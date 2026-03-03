News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Gartner #Speicher #PC #Smartphone #Preise #Krise #Speicherkrise #KI

Das Ende des Billig-PCs

Gartner warnt vor dem Verschwinden der 500-Euro-Klasse

Portrait des Authors


Gartner warnt vor dem Verschwinden der 500-Euro-Klasse
7

Werbung

Der Speichermarkt steckt in einer ernsten Krise. Das Marktforschungsunternehmen Gartner warnt in einer aktuellen Analyse vor weiter explodierenden Preisen für DRAM- und NAND-Chips. Zudem droht ein massiver Einbruch der globalen Auslieferungszahlen für PCs und Smartphones in diesem Jahr. Konkret erwartet man einen Rückgang der weltweiten PC-Auslieferungen um 10,4 % und einen Einbruch beim Smartphone-Absatz um 8,4 % gegenüber 2025 – die schwächsten Zahlen seit mehr als einem Jahrzehnt.

Der Haupttreiber liegt nicht bei den Herstellern selbst, sondern in einem strukturellen Ungleichgewicht auf dem Halbleitermarkt: Die explodierenden Kapazitätsanforderungen von KI-Rechenzentren beanspruchen einen Großteil der verfügbaren Speicherproduktion für sich. Hyperscaler und Cloud-Anbieter rüsten ihre Infrastruktur mit Hochdruck für KI-Workloads auf und sorgen somit für eine gewaltige Nachfrage nach HBM-, LPDDR5x- und NAND-Speicher – Kapazitäten, die in der Vergangenheit in Laptops, Smartphones und Desktop-PCs geflossen wären. 

Gartner rechnet damit, dass die kombinierten Kosten für DRAM und SSDs bis Ende 2026 um 130 % gegenüber dem Vorjahresniveau steigen werden. Für Endverbraucher bedeutet das: Ein durchschnittlicher PC wird bis Jahresende 17 % teurer sein als 2025, ein Smartphone 13 %. Für die Gerätehersteller, die ohnehin mit schmalen Margen im Einstiegssegment kalkulieren, ist das kaum darstellbar: Gartner-Analyst Ranjit Atwal erklärt dazu, dass Memory-Kosten bereits jetzt 23 % der gesamten Stückliste eines PCs ausmachen – gegenüber 16 % im Vorjahr – und damit den Entry-Level-Bereich schlicht unwirtschaftlich machen.

DDR5-Speicher Teaser

Die Konsequenzen werden den Markt daher verändern. Gartner erwartet, dass die Budget-Klasse unterhalb der 500 Euro bei PCs bis 2028 vollständig verschwinden wird, weil Hersteller diese Preisklasse nicht mehr kostendeckend bedienen können. Parallel dazu dürften sich die Kaufmuster der Verbraucher verschieben: Wer sich ein neues Gerät nicht leisten kann oder will, behält es länger. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von PCs bei Unternehmen soll sich bis Ende 2026 um 15 % und bei Privatnutzern um 20 % erhöhen. Das klingt harmlos, birgt jedoch ein Sicherheitsproblem: Ältere Geräte erhalten später keine Software-Updates mehr, was Millionen von Nutzern mit ungepatchten Sicherheitslücken zurücklässt. 

Auch der erhoffte Durchbruch des KI-PCs verzögert sich: Statt der ursprünglich für 2027 erwarteten Marktdurchdringung rechnet Gartner nun erst 2028 damit. Im Smartphone-Segment soll es erwartungsgemäß ebenfalls das Einstiegssegment am härtesten treffen: Die Marktforscher gehen davon aus, dass ein erheblicher Teil der Käufer günstigerer Modelle künftig auf Refurbished-Geräte oder den Gebrauchtmarkt ausweichen wird, während Premium-Smartphones aufgrund ihrer höheren Margen vergleichsweise stabil bleiben.

Quellen und weitere Links
#Gartner
#Speicher
#PC
#Smartphone
#Preise
#Krise
#Speicherkrise
#KI
KOMMENTARE (7) VGWort
Back to top